Теневой флот, СПБ-биржа и глава «КамАЗа». Кто попал в 17-й пакет санкций Евросоюза

Евросоюз ввел очередной, 17-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 75 физических и юридических лиц. Кого именно затронули ограничения и чем аргументировал ЕС свои решения — в материале 360.ru.

Черный список подпавших под санкций Брюсселя, подписанный Каей Каллас, опубликовали в официальном журнале объединения. На этот раз в список организаций включили «Сургутнефтегаз», страховую компанию ВСК, крупнейшего золотодобытчика «Атлас майнинг» (ранее известного как Petropavlovsk — прим. ред.), производителей беспилотных систем «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат». Рестрикции ожидаемо охватили войска радиационной, химической и биологической защиты российского Министерства обороны, а также относящиеся к ведомству 27-й Центральный научно-исследовательский институт и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт. Кроме того, санкции ввели против 189 судов. В эстонском МИД заявили, что они входят в состав российского теневого флота.

Фото: РИА «Новости»

Также Евросоюз наложил ограничения на генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, ректора Национального исследовательского университета МЭИ Николая Рогалева, главу музея «Херсонес Таврический» Елену Морозову и нескольких руководителей и совладельцев предприятий военно-промышленного комплекса.

Ограничения затронули 28 судей, следователей и прокуроров. В Евросоюзе сочли, что они несут ответственность якобы за нарушение прав человека в России.

Интересно После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп на конференции с лидерами европейских стран и главой Украины Владимиром Зеленским заявил об отсутствии планов по введению новых санкций против России. По информации зарубежной прессы, после этого в конференции несколько секунд длилось молчание. После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп на конференции с лидерами европейских стран и главой Украины Владимиром Зеленским заявил об отсутствии планов по введению новых санкций против России. По информации зарубежной прессы, после этого в конференции несколько секунд длилось молчание.

Помимо непосредственно российских граждан и структур, под санкции подпали семь китайских компаний, которые заподозрили в обходе ограничений против России, две — из ОАЭ, одна — из Турции и одна — из Белоруссии. Последней оказался Минский завод колесных тягачей. «Только в 2024 году общий объем экспорта предприятия составил 306 вагонов с военной техникой. В основном она была поставлена на российские предприятия», — заявил в Брюсселе. В 2025-м Минский завод колесных тягачей продолжил выполнять ту же работу, поэтому его и включили в рестрикционный список.

Вышедшая из состава Евросоюза Великобритания также объявила о своих санкциях. Под ограничения подпали Агентство по страхованию вкладов и Санкт-Петербургская валютная биржа. Лондон объяснил свое решение тем, что организации занимаются «поддержкой правительства России» через оказание финансовых услуг, якобы имеющих стратегическое значение, сообщил РБК. Представители биржи заверили, что рестрикции не окажут никакого влияния на привычное клиентское обслуживание.