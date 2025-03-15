Танцы на костях. Москвичка и одесситка устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье и попали под статью
Две блогерши устроили откровенную фотосессию на центральном кладбище в турецкой Анталье. Все свои путешествия они с гордостью записывали на камеру и выкладывали в Сеть. Турецкая полиция уже заинтересовалась их похождениями.
«Героинями» СМИ стали 32-летняя москвичка и 29-летняя одесситка. Они закупились пивом в сельской Ларке, взяли с собой игральные карты и отправились «смотреть красивые могилы» на центральном кладбище на юге Турции.
По пути к возможным местам для фотосессии подружки выбирали себе потенциальные места для захоронения и шутили про усопших, сообщил Telegram-канал Shot.
После того как россиянка и украинка записали несколько видео и сделали фотосессию в коротких шортах, они принялись играть в карты прямо на могилах. Процесс сняли на смартфон и выложили видео в социальных сетях.
Реакция Турции
Теперь блогерш разыскивают местные власти. Согласно законодательству, подобные действия могут расценить как осквернение могил, девушкам грозит уголовное преследование и запрет на въезд в Турцию на несколько лет.
Управление безопасности Антальи на официальном сайте заявило, что следственные органы начали расследование против двух иностранных гражданок. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на кладбище Андызлы в районе Муратпаша. В нем приняли участие иностранки Е. С. и К. Й., которые покинули территорию страны еще 10 марта.
В их отношении начали следствие по статье 216 Уголовного кодекса Турции о враждебности одной части общества по отношению к другой или подстрекательстве к ненависти. Статья подразумевает наказание в виде тюремного заключения от шести месяцев до одного года.
Было приятно пить колу с человеком, который умер за 15 лет до ее изобретения.
Блогер
Участница откровенной фотосессии на турецком на кладбище Андызлы
Российский «опыт»
Похожий случай произошел летом прошлого года на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Тогда 22-летняя девушка на месте захоронения в Красногвардейском районе провела фотосессию с обнаженной грудью. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Правоохранители сразу же приступили к поиску участников и организаторов фотосессии.