Танцы на костях. Москвичка и одесситка устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье и попали под статью

Две блогерши устроили откровенную фотосессию на центральном кладбище в турецкой Анталье. Все свои путешествия они с гордостью записывали на камеру и выкладывали в Сеть. Турецкая полиция уже заинтересовалась их похождениями.

«Героинями» СМИ стали 32-летняя москвичка и 29-летняя одесситка. Они закупились пивом в сельской Ларке, взяли с собой игральные карты и отправились «смотреть красивые могилы» на центральном кладбище на юге Турции.

По пути к возможным местам для фотосессии подружки выбирали себе потенциальные места для захоронения и шутили про усопших, сообщил Telegram-канал Shot.

После того как россиянка и украинка записали несколько видео и сделали фотосессию в коротких шортах, они принялись играть в карты прямо на могилах. Процесс сняли на смартфон и выложили видео в социальных сетях.

Реакция Турции

Теперь блогерш разыскивают местные власти. Согласно законодательству, подобные действия могут расценить как осквернение могил, девушкам грозит уголовное преследование и запрет на въезд в Турцию на несколько лет.

Управление безопасности Антальи на официальном сайте заявило, что следственные органы начали расследование против двух иностранных гражданок. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на кладбище Андызлы в районе Муратпаша. В нем приняли участие иностранки Е. С. и К. Й., которые покинули территорию страны еще 10 марта.