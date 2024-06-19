Жительница Петербурга устроила голую фотосессию на кладбище и попала под уголовное дело

В Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая устроила фотосессию в стиле ню на одном из городских кладбищ. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщило главное управление МВД по городу и области в своем Telegram-канале .

О скандальной фотосессии правоохранители узнали из постов в интернете. Они выяснили, что все происходило в воскресенье, 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.

«Оперативники Центра „Э“ главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга», — рассказали в полиции.

Судя по распространившимся в Сети кадрам, на кладбище девушка снималась с обнаженной грудью. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Силовики ищут других участников и организаторов фотосессии.

Летом прошлого года двое подростков устроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области.