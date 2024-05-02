Свидетели по делу Boeing умирают один за другим: что они могли знать | 360°

Мир 02 мая 2024, 19:47 Свидетель должен молчать. Выступившие против Boeing умирают один за другим Самолет Boeing 737 MAX прибывает в международный аэропорт Ванкувера, 2021 год. Фото: Darryl Dyck / Global Look Press

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Свидетели, решившиеся дать показания по делу американской корпорации Boeing, умирают друг за другом. Один жизнерадостный человек покончил с собой, другой, обладавший образцовым здоровьем, вдруг заболел и сгорел за пару недель. Хронологию событий восстановил 360.ru.

Дело о нарушениях на производстве самолетов Boeing

Уже второй человек, давший показания о дефектах самолетов Boeing 737 MAX, внезапно скончался. Иск против Spirit AeroSystems — производителя этих лайнеров — был подан в декабре 2023 года: бывшие сотрудники компании заявили, что неоднократно предупреждали о проблемах с безопасностью, но им приказывали молчать.

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Первым умер электрик Spirit AeroSystems Джон Барнетт. Тело мужчины нашли в марте этого года, полиция заявила, что речь идет о самоубийстве, и закрыла дело. Друзья и родные утверждали, что у погибшего не было депрессии и накануне гибели он был в прекрасном настроении.

Экс-аудитор отдела качества Spirit AeroSystems Джошуа Дин тоже отличался крепким здоровьем и вел правильный образ жизни. Однако две недели назад ему внезапно стало плохо, позже в больнице развилась пневмония, а затем серьезная бактериальная инфекция. В итоге мужчина буквально сгорел, сообщила газета The Seattle Times.

Нос канадского Boeing 737 MAX. Фото: Darryl Dyck / Global Look Press

Катастрофы Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX, созданный на заводе Spirit Aerosystems, «дочки» Boeing, отправился в первый полет в 2015 году. Модель четвертого поколения пассажирских самолетов Boeing 737 средней дальности должна был заменить лайнеры Boeing 737 Next Generation.

Первая катастрофа произошла с рейсом № 610.

Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший обычный часовой рейс из Джакарты в Панкалпинанг, вылетел рано утром 29 октября 2018 года. На борту находились восемь членов экипажа и 181 пассажир. Через 11 минут после взлета лайнер исчез с радаров около индонезийского острова Ява. Никто из людей на борту не выжил.

Разбившийся Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air за месяц до катастрофы / Викимедиа

Представители Boeing божились, что все технические неисправности самолета, выявленные перед полетом, устранили. Механики аэропорта Джакарты подтвердили, что лайнер был исправен, лишь датчик воздушной скорости в кабине экипажа немного сбоил.

В конце концов авиапроизводитель объявил, что причина катастрофы — ошибочные данные в системе предупреждения сваливания, которые могут привести к резкому переходу в пикирование. Всем авиакомпаниям, эксплуатирующим Boeing 737 MAX, разослали соответствующие предупреждения.

Из-за конструктивных особенностей и положения двигателей Boeing 737 MAX во время полета немного задирает нос. Это может привести к потере скорости и падению самолета. Для исправления «особенности» придумали систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая корректирует положения лайнера, получая данные от датчиков угла атаки и скорости. Во время нештатной ситуации MCAS может резко опустить нос самолета, из-за этого он входит в пикирование. Система MCAS отсутствовала на предыдущих версиях семейства Boeing 737, потому пилоты не знали о дефекте.

Вторая крупная авария случилась через год. Утром 10 марта 2019 года лайнер отправился по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. На борту находились восемь членов экипажа и 149 пассажиров. Спустя семь минут после взлета самолет неожиданно рухнул на землю. Никто не уцелел.

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines отказалась выдать черные ящики компании Boeing — самописцы передали французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Расшифровка показала, что причины крушения воздушного судна те же, что и у борта Lion Air.

Разбившийся Boeing 737 MAX эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines за месяц до катастрофы / Викимедиа

Как мир отреагировал на крушения Boeing 737 МАХ

После катастроф возле Джакарты и в Эфиопии авиакомпании по всему миру приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ. Более того, в марте 2019 года Германия, Франция, Австрия, Великобритания, а позднее и все государства Евросоюза закрыли воздушное пространство для полетов этих лайнеров.

Хотя Boeing утверждала, что трудится над «разработкой, планированием и сертификацией апгрейда ПО», от ее самолетов отказались Вьетнам, Индонезия, Монголия, Оман, Россия, Казахстан и Сингапур. Последними выступили США: Дональд Трамп, на тот момент американский президент, запретил полеты всех модификаций Boeing 737 MAX.

Ntsb / National Transportation / Global Look Press

Кстати, после этого едва не случилась еще одна авиакатастрофа. В марте 2019-го один из боингов перегоняли из Орландо в аэропорт Южной Калифорнии для последующего хранения. Буквально через несколько минут после взлета возникли проблемы с двигателями, пилотам пришлось совершить экстренную посадку.

Вскоре выяснилось, что Федеральное управление гражданской авиации США непонятно почему расширило полномочия инженеров компании Boeing, фактически разрешив им самостоятельно сертифицировать свой продукт. Это дало веский повод усомниться в объективности тестов самолета.

Слушанья комитета Сената по торговле, науке о ходе реализации реформы в области авиационной безопасности. Родители погибшей девочки с фотографией жертв авиакатастрофы в Эфиопии. Фото: Rod Lamkey — CNP / Global Look Press

На фоне всех разоблачений осмелели и работники Spirit Aerosystems: они подали коллективный иск против корпорации, утверждая, что неоднократно предупреждали начальство о проблемах с безопасностью самолетов. Однако в ответ получали приказы фальсифицировать отчеты и угрозы увольнения.

Среди прочего стало известно, что Boeing решила не раскошеливаться на тренажер для подготовки пилотов, в итоге некоторые летчики осваивали новую модель с помощью планшета iPad. Тем не менее отказ от Boeing 737 МАХ заморозили, и лайнеры снова начали выпускать.

Вице-президент и главный инженер Boeing Commercial Airplanes Джон Гамильтон заверяет Комитет по торговле, науке и транспорту Сената США в безопасности полетов Boeing 737 MAX, 29 октября 2019 года. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Boeing 737 МАХ продолжают летать и попадать в неприятности: 5 января 2024 года одна из аварийных дверей салона внезапно оторвалась при вылете самолета из аэропорта Портленда в Онтарио.

В проем вылетели одно из ближайших кресел и часть личных вещей пассажиров. Пилоты экстренно посадили воздушное судно, никто не пострадал.

На заднем дворе одного из домов в Портленде обнаружили потерянную часть самолета Boeing 737-9 MAX / Global Look Press

Когда в марте Boeing 737 МАХ приземлился в Орегоне, оказалось, что у него в полете оторвалась часть обшивки. Власти пообещали провести расследование — возможно, оно дополнит дело Boeing и ее дочерней компании. Вот только не известно, как долго протянут свидетели обвинения.

Из-за скандала один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники потерял миллионы, так что новые расследования и штрафы компании ему ни к чему. Как говорил британский деятель профсоюзного движения Томас Даннинг, ради прибыли капитал пойдет на любое преступление.