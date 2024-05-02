В США умер еще один источник утечек о нарушениях в Boeing | 360°

Мир 02 мая 2024, 02:39 В США умер еще один источник утечек о нарушениях в Boeing Seattle Times: в США умер источник утечек о проблемах при производстве Boeing Boris Roessler/dpa / Global Look Press

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Бывший аудитор качества и источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing внезапно скончался в США. Это уже второй фигурант истории о проблемах с лайнерами, сообщило издание The Seattle Times.

«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», — говорится в сообщении.

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Здоровый 45-летний мужчина жил в Канзасе, вел правильный образ жизни. Перед смертью последние две недели он находился в критическом состоянии, сообщили в издании. Дина госпитализировали с проблемами с дыханием, у него выявили бактериальную инфекцию. Позже у мужчины отказали органы, рассказали в газете.

Ранее Дин жаловался авиарегулятору на нарушения при производстве моделей 737 Max.

В марте скончался Джон Барнетт, который неоднократно сообщал о нарушениях производственных процессов в компании Boeing, где он проработал 32 года. В Boeing пожертвовали безопасностью ради прибыли, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.