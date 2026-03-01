«Страдай за аятоллу»: что происходит в Ормузском проливе на второй день войны США и Ирана

Важнейшая энергетическая артерия мира оказалась под угрозой из-за войны США и Ирана. Вечером первого дня военной операции Штатов и Израиля Reuters распространило данные о том, что ВМФ КСИР начал объявлять о том, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив, а ведь здесь проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок СПГ.

Как КСИР закрыл пролив в первый день войны В субботу, 28 февраля, агентство Bloomberg сообщало, что, хотя Ормузский пролив оставался открытым и некоторые суда продолжают следовать по этому пути, часть танкеров с СПГ и нефтяных танкеров решили не проходить через пролив на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В тот же день иранское агентство Fars распространило данные мониторинга международных систем движения танкеров, согласно которым их скорость в районе Ормузского пролива упала до нуля.

Фото: خبرگزاری فارس / Telegram

Вечером источники Reuters сообщили, что Военно-морской флот КСИР начал объявлять по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив. При этом представитель военно-морской миссии Европейского союза «Аспидес» уточнил в беседе с агентством, что Тегеран не подтверждал наличия официального распоряжения о перекрытии этой энергетической артерии. Это особый и опасный инструмент давления Ирана, который он уже не раз обещал применить в случае нападения на государство, но не прибегал к этому. Однако сейчас — на фоне ударов по Ирану и гибели верховного лидера страны Али Хаменеи — ситуация изменилась. Официальные заявления Ирана об Ормузском проливе В воскресенье, 1 марта, экс-командующий Корпусом стражей Исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи объявил, что торговля по этому морскому пути сейчас невозможна до последующего уведомления.

Безусловно, до последующего уведомления торговля также не будет осуществляться через Ормузский пролив. Мохсен Резаи

В то же время Financial Times опубликовала комментарий Резаи, согласно которому Ормузский пролив остается открытым для нефтяных танкеров. Он сообщил, что правительство позволит судам осуществлять транзит через этот стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, «до дальнейшего уведомления». При этом Резаи предупредил, что вооруженные силы и военнослужащие США остаются законными целями для иранских ударов.

Интересно Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупреждал, что при условии, если пролив действительно закроют, цены на нефть могут вырасти до 100 и даже 150 долларов за баррель. Также максимально негативно это скажется и на цене на газ, так как по Ормузскому проливу проходит 20% мировой торговли СПГ. «То есть это весь объем СПГ из Катара, у которого вообще никаких альтернативных маршрутов нет. При таком раскладе стоимость газа взлетит до тысячи — двух тысяч долларов за тысячу кубов. Поэтому это и нефтяной, и газовый будет шок для мировой экономики», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

Что происходит в проливе сейчас Пока, судя по данным Marine Traffic, трафик через Ормузский пролив частично снизился, отмечает телеграм-канал «Рыбарь». Пока суда осторожно собираются по берегам пролива, и у Бандар-Аббаса наблюдается крупный затор. «Страдай, нефтеэкспорт, за аятоллу. Так пролив перекрыли насовсем или нет? <…> Да, официально власти Тегерана не блокировали судоходство. <…> Да, отдельные перевозчики на свой страх и риск пролив пересекают. Но даже этого оказалось достаточно. Трафик упал на 70%», — подчеркивает он.

Фото: Mediterranean Man / Telegram

Также блогер обратил внимание, что крупные контейнерные перевозчики — Maersk и CMA CGM — уже начали перенацеливать свой торговый флот: часть судов перенаправили через мыс Доброй Надежды. «Судоходства по Красному морю принято решение тоже избегать — хуситы все же могут присоединиться к празднику жизни», — уточнил эксперт.

Hapag-Lloyd поступили радикальнее и прекратили все судоходство по этой артерии на неопределенный срок. В японской Nippon Yusen KK приказали своим судам не входить в пролив.

Греки поступили аналогично, другие перевозчики развернули пару десятков СПГ-танкеров. Резкий скачок цен на нефть на биржах прогнозируют со 2 марта. Правда, перевозчики пока настроены оптимистично и утверждают, что простой продлится всего несколько дней. «Рыбарь»

Bloomberg в то же время не исключает, что если прохождение пролива станет опасным для судов, то с большой долей вероятности они начнут проходить по нему только в составе конвоев под защитой военно-морских сил западных стран. Это, безусловно, замедлит трафик, но не окажет существенного влияния на мировые поставки, уточнили опрошенные агентством эксперты.