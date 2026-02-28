США, подумайте дважды. Иран повергнет мир в нефтяной и газовый шок за смерть Хаменеи

Военная операция Израиля и США против Ирана грозит не только вылиться в долгосрочный и острый конфликт на Ближнем Востоке, но и привести к крайне тяжелой ситуации в энергетической сфере. Цены на баррель нефти вполне могут взлететь до 100 и 150 долларов, а стоимость тысячи кубометров газа — до двух тысяч долларов.

Что будет, если Иран остановит экспорт нефти Сейчас на цены на нефть в свете происходящего на Ближнем Востоке влияют два ключевых фактора, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Первый — возможное сокращение добычи и экспорта иранской нефти на фоне ударов. Это имеет большое значение с учетом того, что Исламская Республика является одним из крупных игроков на мировом рынке. Страна экспортирует порядка 1,5-2 миллиона баррелей в сутки. Хотя точной статистики нет в силу того, что Тегеран ее не афиширует, находясь под санкциями.

Фото: РИА «Новости»

«Но примерные оценки такие, а это уже большой объем. И если Соединенные Штаты и Израиль будут наносить удары, например по месторождениям или портам, или просто блокировать экспорт иранской нефти, как они делали с Венесуэлой, ловить танкеры с иранской нефтью на выходе из Ормузского пролива, тогда с мирового рынка этот объем уйдет, и это уже подтолкнет цены на нефть вверх», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Мы видим, что уже рынок подобное закладывает. Потому что изначально Соединенные Штаты начали говорить о ударах по Ирану, когда там были протесты несколько месяцев назад. И как раз-таки, чтобы усугубить экономический кризис в Иране, они и могут лишить его экспортной выручки от нефти. Если будет блокада, это толкнет цены на нефть вверх — может быть, к 80-85 долларам за баррель. Игорь Юшков

Самый радикальный сценарий с Ормузским проливом Но наиболее радикальным станет сценарий, если Иран посчитает, что ему грозит национальная угроза и США с Израилем пытаются уничтожить верховного лидера страны Али Хаменеи. Тогда Тегеран может попытаться перекрыть Ормузский пролив, то есть выход из Персидского залива, а там проходит 20% мировой ежесуточной торговли нефтью.

«То есть 20% мировых танкеров, перевозящих нефть, проходит через Ормузский пролив. Если его закроют, большинство этих объемов останется заперто в Персидском заливе. Там есть несколько нефтепроводов альтернативных, например в Саудовской Аравии, но они небольшие по объему и полностью заменить Ормузский пролив не смогут», — предупредил Юшков.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, мировой рынок мгновенно лишится этих объемов. И тогда, продолжил эксперт, можно ожидать цен и 100, и даже 150 долларов за баррель. Тут рост будет зависеть от того, насколько долго пролив будет оставаться перекрытым. Более того, это будет и газовый кризис тоже, потому что по Ормузскому проливу проходит 20% мировой торговли сжиженным природным газом. «То есть это весь объем СПГ из Катара, у которого вообще никаких альтернативных маршрутов нет. При таком раскладе стоимость газа взлетит до тысячи — двух тысяч долларов за тысячу кубов. Поэтому это и нефтяной, и газовой будет шок для мировой экономики», — спрогнозировал специалист.