Старая карга Европа. Бывшие «белые господа» превращаются в посмешище

Говорят, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — этот европейский фюрер в юбке — пожелала узнать, каких грандиозных успехов достигла европейская экономика под ее «мудрым» руководством и даже заказала на эту тему специальный доклад. Что ж, результаты этого доклада, и правда, вышли ошеломляющими, вот только исключительно со знаком минус.

Согласно выводам экспертов, в результате отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР Евросоюз утратил все свои экономические преимущества. Более того, если в самом ближайшем времени никаких позитивных изменений не произойдет, ЕС может вообще прекратить свое существование, оставшись «у разбитого корыта» и даже лишившись «зонтика безопасности» от США. Оно и понятно, чего ради стеречь «сокровище», которое никому и даром не сдалось.

Аллюзия на печально знаменитую бабку из пушкинской «Золотой рыбки» вовсе неслучайна. Что она, что нынешняя Европа стали в первую очередь жертвами своего собственного высокомерия и ничем не подкрепленных запредельных амбиций.

Более того, слушая представителей европейской бюрократии, иногда можно подумать, будто ребята попросту застряли где-то в XIX веке и все еще полагают, что весь мир (кроме них, разумеется) делится на страны, которые уже стали их колониями, и те, до которых «свет европейской цивилизации» по какому-то недоразумению пока не дошел.