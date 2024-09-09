Старая карга Европа. Бывшие «белые господа» превращаются в посмешище
Публицист Белов: «старушка Европа» превратилась в злобную каргу
Говорят, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — этот европейский фюрер в юбке — пожелала узнать, каких грандиозных успехов достигла европейская экономика под ее «мудрым» руководством и даже заказала на эту тему специальный доклад. Что ж, результаты этого доклада, и правда, вышли ошеломляющими, вот только исключительно со знаком минус.
Согласно выводам экспертов, в результате отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР Евросоюз утратил все свои экономические преимущества. Более того, если в самом ближайшем времени никаких позитивных изменений не произойдет, ЕС может вообще прекратить свое существование, оставшись «у разбитого корыта» и даже лишившись «зонтика безопасности» от США. Оно и понятно, чего ради стеречь «сокровище», которое никому и даром не сдалось.
Аллюзия на печально знаменитую бабку из пушкинской «Золотой рыбки» вовсе неслучайна. Что она, что нынешняя Европа стали в первую очередь жертвами своего собственного высокомерия и ничем не подкрепленных запредельных амбиций.
Более того, слушая представителей европейской бюрократии, иногда можно подумать, будто ребята попросту застряли где-то в XIX веке и все еще полагают, что весь мир (кроме них, разумеется) делится на страны, которые уже стали их колониями, и те, до которых «свет европейской цивилизации» по какому-то недоразумению пока не дошел.
Между тем авторитет европейцев, если он кое-где еще и оставался, давно растрачен. И даже в тех уголках мира, где до сих пор с придыханием произносили название Евросоюза, этого уже давно не делают, воспринимая Европу скорее как экзотическую заморскую территорию под протекторатом США со своим специфическим колоритом.
Подобное отношение проявляется даже в мелочах. Достаточно вспомнить, как отнеслись к ордеру Международного уголовного суда (расположенного в Гааге) в Монголии, куда не так давно с визитом приезжал президент России Владимир Путин.
Видя, что их филькины грамоты никто и в грош не ставит, в МУС очень встревожились, а тамошний главный прокурор Карим Хан решил даже «поиграть мускулами», призвав судей «срочно» вынести решение по его запросу на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других лиц, связанных с войной между Израилем и ХАМАС.
«Хан заявил, что суд в Гааге обладает юрисдикцией для разбирательств по этому конфликту», — сообщило агентство Associated Press.
Но судьи отмолчались, что, впрочем, Европе все равно не помогло. Сразу после очередных заявлений прокурора МУС официальный Тель-Авив «попросил» главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «перенести» свой визит в Израиль на неопределенный срок.
Как написало издание Ynet, в израильском МИД сообщили Верховному представителю ЕС, что его запланированная на 14 и 15 сентября поездка в Землю обетованную состояться «пока» не может и будет лучше согласовать новые даты, но уже в октябре.
Весь «цимес» ситуации в том, что в октябре никакого Борреля уже не будет — по крайней мере в кресле еврокомиссара. Он сложит полномочия, передав их бывшему эстонскому премьеру Кае Каллас. Таким образом, в качестве посланника ЕС в Израиль этот европейский «садовник» уже не попадет.
Стоит ли говорить, что дело вовсе не в самом Борреле? А в нынешней «старушке Европе», утратившей не только авторитет, но и остатки былого уважения.
«Старушке», давно ставшей лишь старой, злобной каргой, с которой никто не хочет иметь никакого дела.