Сегодня 16:21 Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя Публицист Белов: возмущение Украины не помешало переговорам Путина с Хурэлсухом 0 0 0 Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Эксклюзив

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Согласитесь, довольно тяжело избавиться от настолько очевидных исторических аллюзий, когда встреча лидеров двух стран — России и Монголии — проходит в ярко выраженном антураже Средневековья. Сначала кортеж нашего президента в Улан-Баторе встречала монгольская конница времен Чингисхана, а затем и сами переговоры Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха прошли под портретом вечного вождя монголов в настоящей монгольской кочевой юрте, разбитой, правда, на пятом этаже резиденции основных государственных структур.

«Помещение скрупулезно следует древним монгольским традициям — интерьер щедро украшен деревянной резьбой, а также золотом, серебром и полудрагоценными камнями», — говорится в официальном описании места проведения саммита. Как стало известно накануне визита, Путин поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, а также проведет переговоры, во время которых подпишут несколько двусторонних документов. Кроме того, в программе встреч российского лидера предусмотрены беседы с председателем монгольского парламента и премьером страны. Это не первое посещение Монголии главой России (трижды здесь был Путин и один раз Медведев), но впервые встреча проходит на фоне столь серьезного геополитического кризиса, что несколько роднит ее с временами, когда у Руси и Орды были, мягко говоря, довольно сложные отношения, история которых, если отталкиваться от первого официального столкновения русских и монгольских войск в битве на Калке в 1223 году, насчитывает уже более 800 лет.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сегодня Россия и Монголия — не просто друзья, но и союзники. По крайней мере, так охарактеризовал отношения между странами Путин. «Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол. На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — заявил президент России, обращаясь с ответным приветствием к спикеру монгольского парламента. Видимо, именно это союзничество не дает покоя нашим нынешним врагам. Как отметил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, «сервильный Евросоюз выразил Монголии „обеспокоенность“ в связи с визитом президента России Владимира Путина».

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

«Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС, — выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного „суда“ больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говеной бумажки», — сказал как отрезал. Разумеется, очередной международный визит российского лидера не остался без внимания и украинской, прости господи, дипломатии. Спикер МИД Украины Георгий Тихий не преминул воспользоваться поводом, чтобы нахамить руководству еще одной суверенной (в отличие от Украины) страны.

«Невыполнение монгольским правительством имеющего обязательную силу ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного правосудия. Монголия позволила обвиняемому преступнику скрыться от правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора». Конец цитаты.

Впрочем, ни на характере, ни на содержании российско-монгольской встречи на высшем уровне лай всех этих западных мосек никак не сказался. По итогам состоявшихся переговоров Владимир Путин отметил динамично развивающиеся отношения между нашими странами, а также пригласил монгольского президента приехать в Москву в мае будущего года на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественном мероприятии по случаю 80-летия Победы. Отношения с Монголией входят в число приоритетов нашей внешней политики в Азии и выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. За первые семь месяцев этого года товарооборот прибавил свыше 21%. Причем коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах. Дальнейшему росту взаимных экспортных и импортных операций, несомненно, способствовало бы налаживание тесных контактов между Монголией и Евразийским экономическим союзом. Россия поддержала идею заключения торгового соглашения Монголии с ЕАЭС», — подчеркнул президент России.

Пожалуй, к сказанному прибавать больше нечего. Как это говорится на Востоке: собаки лают, караван идет.