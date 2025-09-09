Стамбул снова бунтует. Лететь или сдать билеты?

В Стамбуле прошли массовые акции протеста оппозиции в ночь с воскресенья на понедельник. Турецкие власти на фоне демонстраций и стычек протестующих с полицейскими ограничили доступ к ряду популярных соцсетей и мессенджеров. Некоторые российские туристы после таких событий уже отказались бронировать туры в Стамбул, но что делать россиянам, которые либо их оплатили, или уже отдыхают в Турции?

Кастрюльный бунт и проблемы с сетью в Стамбуле Жители Стамбула провели массовые митинги, протестуя против политических решений президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер отстранил руководство Народно-республиканской партии от исполнения обязанностей. Партийное управление стамбульским отделением перешло временному совету. Возле офиса НРП начались акции протеста против действий властей, переросшие в стычки с полицией. Демонстранты стучали по кастрюлям, скандируя лозунги. Турецкие власти запретили массовые собрания в ряде городских районов, в том числе демонстрации, размещение транспарантов и постеров. Эти ограничения будут действовать до полуночи 10 сентября. Ранее в городе на фоне обострения политической ситуации зафиксировали масштабные сбои в работе таких соцсетей и мессенджеров, как Telegram, X, YouTube, Instagram*, Facebook* и WhatsApp*.

Фото: РИА «Новости»

В России высказались о ситуации в Турции и о том, как она повлияет на отдых россиян в Стамбуле. В городе сейчас находятся 30 тысяч граждан РФ. В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили АГН «Москва», что протесты никак на нем не отразились. Масштабных запретов пока нет, но все же существует вероятность, что местные власти могут ограничить доступ в отдельные районы города.

Ситуация для туристов в Стамбуле О том, стоит ли россиянам, отдыхающим в Стамбуле, паковать чемоданы и возвращаться на родину, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, по состоянию на 8 сентября в Стамбуле в некоторых районах связь продолжает работает. Речь идет, в частности, о районах Галата и Султанахмета. «В районе Султанахмета — там очень много россиян. Это где султанский дворец Топкапы. Там работает связь. Тут надо смотреть выборочно. На самом деле, если бы сегодня что-то произошло хоть с одним россиянином, условно говоря, волос бы упал с головы, мы бы уже узнали к вечеру. Потому что это все идет с раннего утра», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Мкртчян также напомнил, что россияне, встревоженные происходящим в Стамбуле и желающие отменить туры в республику, должны ориентироваться на рекомендации МИД России и Минэкономразвития РФ.

Если любая из этих организаций будет не рекомендовать российским гражданам приезжать в Стамбул, естественно, любой турагент, любой туроператор обязан вернуть деньги в размере 100 процентов Алексан Мкртчян

Собеседник 360.ru добавил, что на сегодняшний день ни МИД, ни Минэкономразвития подобных рекомендаций не озвучили. По этой причине следует помнить, что «если человек завтра летит, а сегодня он решил передумать и не лететь, естественно, будут штрафы». Мкртчян подчеркнул, что, по состоянию на 8 сентября, никто из российских туристов не аннулировал туры на 9 и 10 сентября. «Другое дело — новые люди. Тот, кто сейчас еще не был забронирован, не заплатил деньги. Эти бронирования упали примерно на 25 процентов. Это те люди, которые планировали, но не купили», — резюмировал собеседник 360.ru. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.