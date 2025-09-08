Массовые акции протеста начались около офиса НРП в Стамбуле

В Стамбуле протестанты собрались на митинге около офиса оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщило издание Hurriyet .

Акция протеста началась после увольнения стамбульского руководства партии, в том числе лидера Озгюра Челика. Управление передали временному совету.

Журналисты опубликовали видео с места событий. На кадры попали столкновения протестующих с силовиками. Люди шли по улице и громко били по кастрюлям в знак протеста против властей.

Решение об отстранении руководства стамбульского филиала НРП вынес 45-й гражданский суд первой инстанции Стамбула. Аннулировали результаты прошедшего в 2023 году съезда, где избрали состав управляющих этого офиса. Такие меры приняли в рамках иска о нарушениях при съезде и голосовании.

Ранее в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских. На митинги вышли более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны.