Целый подземный город. Стало известно, куда спрячется Трамп во время ядерной войны.
Президент США Дональд Трамп сделал большой подарок журналистам — он показал, куда рассчитывает спрятаться в случае начала ядерной войны. Бункер оказался настоящей крепостью, в которой есть все необходимое для жизни.
Что внутри бункера
Журналисты The Sun описали убежище как подземный город, построенный глубоко под Скалистыми горами Колорадо для защиты главы государства и представителей власти. Бункер возвели.
Репортерам провели экскурсию по крепости Судного дня и рассказали, что она выдержит даже ядерный взрыв «в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму». Бункер оснастили стальными дверями толщиной почти в метр, а также множеством контрольно-пропускных пунктов. Похожую конструкцию можно увидеть в популярной игре «Фоллаут» и одноименном сериале.
Архитекторы проработали не только внешнюю защиту, но и сделали убежище автономным: они позаботились о собственных электростанциях, подземных озерах для питьевой воды и запасах продовольствия на «очень длительный срок». В крепости даже нашлось место для действующего магазина Subway.
Глава Северного командования Вооруженных сил США и Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) генерал Грегори Гийо объяснил, что бункер открыли в 1966 году. По его мнению, сегодня этот объект имеет такую же важность, как и в годы холодной войны.
«Он действительно стоил тех денег, которые в него вложили в начале 1960-х годов. Мы используем его сегодня так же, как и несколько десятилетий назад»», — подчеркнул военный.
Он добавил, что не боится современных угроз, в том числе российских самолетов, китайских разведывательных воздушных шаров и кибератак, потому что американская армия — самая лучшая.
Как защитили от ядерного взрыва
Площадь бункера составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Специалисты построили 15 конструкций на пружинах, которые примут на себя удар от ядерного взрыва. В случае ядерной катастрофы комплекс станет штабом командования для вооруженных сил США и Канады.
Стоимость этого невероятного проекта составила 142 миллиона, но сегодня смету оценили бы уже в сумму более миллиарда долларов.
«Этот лабиринт туннелей и противоатомных убежищ, спроектированный для защиты от советских ракет, в разгар холодной войны считался „самым безопасным местом на Земле“», — отметила The Sun.
Газета добавила, что убежище дополнительно защитили гранитом и сталью от электромагнитных импульсов, возникающих при ядерных взрывах. Взрывозащитные двери герметизируют здание с помощью гидравлического оборудования для защиты внутреннего пространства всего за 45 секунд. В экстренных случаях их можно закрыть вручную
Персонал поддерживает крепость в рабочем состоянии, потому что он играет ключевую роль в плане действий США на случай ядерной войны. Именно туда президента доставят, когда он сядет на один из самолетов «Судного дня» ВВС.