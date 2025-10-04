Целый подземный город. Стало известно, куда спрячется Трамп во время ядерной войны.

Президент США Дональд Трамп сделал большой подарок журналистам — он показал, куда рассчитывает спрятаться в случае начала ядерной войны. Бункер оказался настоящей крепостью, в которой есть все необходимое для жизни.

Что внутри бункера

Журналисты The Sun описали убежище как подземный город, построенный глубоко под Скалистыми горами Колорадо для защиты главы государства и представителей власти. Бункер возвели.

Репортерам провели экскурсию по крепости Судного дня и рассказали, что она выдержит даже ядерный взрыв «в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму». Бункер оснастили стальными дверями толщиной почти в метр, а также множеством контрольно-пропускных пунктов. Похожую конструкцию можно увидеть в популярной игре «Фоллаут» и одноименном сериале.

Архитекторы проработали не только внешнюю защиту, но и сделали убежище автономным: они позаботились о собственных электростанциях, подземных озерах для питьевой воды и запасах продовольствия на «очень длительный срок». В крепости даже нашлось место для действующего магазина Subway.

Глава Северного командования Вооруженных сил США и Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) генерал Грегори Гийо объяснил, что бункер открыли в 1966 году. По его мнению, сегодня этот объект имеет такую же важность, как и в годы холодной войны.

«Он действительно стоил тех денег, которые в него вложили в начале 1960-х годов. Мы используем его сегодня так же, как и несколько десятилетий назад»», — подчеркнул военный.

Он добавил, что не боится современных угроз, в том числе российских самолетов, китайских разведывательных воздушных шаров и кибератак, потому что американская армия — самая лучшая.