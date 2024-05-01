Законопроект США о запрете урана из России: как инициатива повлияет на экономику, мнение эксперта, | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 15:55 Санкции через «если». Как США выкрутились с поставками урана из России Блогер «Голос Мордора»: США не станут искать новых поставщиков урана РИА «Новости»

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Белый дом планирует ударить по экономике России с помощью нового законопроекта о запрете импорта урана, но реализации этой инициативы мешают сразу несколько факторов. О «подводных камнях» и лазейках американского документа, а также о дальнейших планах США рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Не будут даже искать поставщиков

Тут громкая новость прилетела — США решили отказаться от российского урана. Еще один могучий удар, так сказать, по прибылям «империи зла», которые идут на «агрессивный конфликт против Украины». Кстати, Джо Байден мурыжить закон в плане подписи не будет, он уже заявил, что полностью с ним согласен и сразу подмахнет его, не глядя.

Но вы же знаете, что во всех контрактах и договорах необходимо обращать внимание на мелкий шрифт? В американском законодательстве роль такого «мелкого шрифта» играет слово «если». И закон о санкциях против российского урана подтверждает это правило.

Да, США отказываются от закупок российского урана… если они найдут, чем смогут его заменить. А вот это уже совсем другой разговор. Потому что рынок урана очень закрытый и излишков там точно нет. И найти выпадающие объемы американцы не то, что не найдут, а даже и искать не будут. Просто продолжат покупать уран из России до тех пор, пока не прилетит в голубом вертолете волшебник и бесплатно покажет кино, то есть привезет те объемы урана, которые смогут заменить российские.

РИА «Новости»

Везде есть лазейки

И если вы обратите внимание, то США поступают так со всеми санкционными законами. В каждом из них есть лазейка, чтобы американские компании не переставали получать прибыль. По закону санкции есть, а по факту их нет. И попробуй тут что-нибудь скажи.

При этом от своих вассалов американцы требуют исполнения санкций по полной, без всяких если. Потому что на их экономику им вообще плевать, да и дает значительные преимущества их бизнесу. И теперь американцы вполне могут требовать от Европы санкций против российской ядерной энергетики. Они же сами уже ввели. А уж что там по факту — вообще не дело европейцев.