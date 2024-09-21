«Полыхнет по-взрослому». США попали впросак из-за «непослушного» Нетаньяху

Блогер «Голос Мордора»: США в неудобном положении из-за ближневосточного кризиса

Jack Guez/dpa
Фото: Jack Guez/dpa/Global Look Press

Израиль оказался на пороге войны не только с Ливаном, но и с Ираном и Сирией. Напряжение на Ближнем Востоке растет, а Штаты, поддерживающие израильскую сторону, попали в неудобное положение. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

У США в Ближневосточном кризисе положение сейчас крайне неудобное. Отношения рушатся и с арабами, и с Израилем, даже несмотря на то, что официально США поддерживают сионистское государство. Но эта поддержка не предполагает того, что Израиль развяжет большую войну, которая грозит американцам очень солидными издержками, вне зависимости, в какой форме они там будут участвовать. Даже если в «украинском формате», то есть поставками вооружений и финансовой помощью Израилю, то это крайне осложнит отношения с арабским миром, а если «на земле», непосредственно военной силой, то тут и говорить нечего.

И хочется, и колется

И поэтому США большой ближневосточной войны очень не хотят и боятся. Но проблема в том, что своего протеже [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху они уже не контролируют. Да и раньше не контролировали. Контроль был обычной иллюзией.

Беньямин Нетаньяху сейчас похож на маленького злого монстрика, которого США вырастили сами, вскормили со своих рук. В какой-то мере он похож на Зеленского, только гораздо умнее и обладает большими возможностями, в том числе и внутри самих США. И Биби этим успешно пользуется. Хозяина он не кусает, конечно, но хозяину от этого не менее больно, потому что Биби может устроить ему дела и похуже. И все для этого делает.

Фото: РИА «Новости»

Надежду на мир обнулили

Нетаньяху нужна война. Бесконечная, потому что она является средством его политического выживания. Фактически он узурпировал власть в Израиле, так вряд ли сейчас весь народ его поддерживает, а уж тем более тех радикальных сионистов, которых он набрал в свою коалицию. В этом смысле и сами израильтяне стали заложниками Нетаньяху и его правительства.

Если внимательно проанализировать все действия Израиля, то становится очевидно, что все мирные инициативы последнего времени были сорваны именно его действиями. С одной стороны, Израиль вроде бы ведет переговоры, на которых даже брезжит некая надежда на мир, но в самый решающий момент Израиль предпринимает нечто, что начисто обнуляет все попытки договориться и все, что на этом поприще было достигнуто.

Фото: Pxhere

Штаты бесятся

Понятно, что США это дико бесит, так как там хотели бы утихомирить Ближний Восток хотя бы на время, потому что для США еще одна крупная война и обострение с арабскими странами будет сейчас непосильной ношей, но сделать американцы с Нетаньяху ничего не могут. Он как капризный любимый ребенок, которому позволялось все, и теперь для него нет никаких запретов, а родители просто не осознают, как его можно остановить. Прикрикнуть на него или даже ударить — такое в голове не укладывается, даже несмотря на то, что в самой Демпартии США отношение к Израилю очень неоднозначное.

И похоже, что процесс уже вошел в ту стадию, когда его не остановить.

Израиль будет продолжать провокации, стараясь подбрасывать дрова в огонь войны. Конечно, Нетаньяху старается держать этот процесс под контролем, но момент, когда полыхнет по-взрослому, неизбежен. Дело лишь в терпении Ирана. И вот тогда США придется решать, как вести себя в этой войне. Но то, что без участия на стороне Израиля не обойдется — очевидно.

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