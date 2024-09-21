«Полыхнет по-взрослому». США попали впросак из-за «непослушного» Нетаньяху
Блогер «Голос Мордора»: США в неудобном положении из-за ближневосточного кризиса
Израиль оказался на пороге войны не только с Ливаном, но и с Ираном и Сирией. Напряжение на Ближнем Востоке растет, а Штаты, поддерживающие израильскую сторону, попали в неудобное положение. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
У США в Ближневосточном кризисе положение сейчас крайне неудобное. Отношения рушатся и с арабами, и с Израилем, даже несмотря на то, что официально США поддерживают сионистское государство. Но эта поддержка не предполагает того, что Израиль развяжет большую войну, которая грозит американцам очень солидными издержками, вне зависимости, в какой форме они там будут участвовать. Даже если в «украинском формате», то есть поставками вооружений и финансовой помощью Израилю, то это крайне осложнит отношения с арабским миром, а если «на земле», непосредственно военной силой, то тут и говорить нечего.
И хочется, и колется
И поэтому США большой ближневосточной войны очень не хотят и боятся. Но проблема в том, что своего протеже [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху они уже не контролируют. Да и раньше не контролировали. Контроль был обычной иллюзией.
Беньямин Нетаньяху сейчас похож на маленького злого монстрика, которого США вырастили сами, вскормили со своих рук. В какой-то мере он похож на Зеленского, только гораздо умнее и обладает большими возможностями, в том числе и внутри самих США. И Биби этим успешно пользуется. Хозяина он не кусает, конечно, но хозяину от этого не менее больно, потому что Биби может устроить ему дела и похуже. И все для этого делает.
Надежду на мир обнулили
Нетаньяху нужна война. Бесконечная, потому что она является средством его политического выживания. Фактически он узурпировал власть в Израиле, так вряд ли сейчас весь народ его поддерживает, а уж тем более тех радикальных сионистов, которых он набрал в свою коалицию. В этом смысле и сами израильтяне стали заложниками Нетаньяху и его правительства.
Если внимательно проанализировать все действия Израиля, то становится очевидно, что все мирные инициативы последнего времени были сорваны именно его действиями. С одной стороны, Израиль вроде бы ведет переговоры, на которых даже брезжит некая надежда на мир, но в самый решающий момент Израиль предпринимает нечто, что начисто обнуляет все попытки договориться и все, что на этом поприще было достигнуто.
Штаты бесятся
Понятно, что США это дико бесит, так как там хотели бы утихомирить Ближний Восток хотя бы на время, потому что для США еще одна крупная война и обострение с арабскими странами будет сейчас непосильной ношей, но сделать американцы с Нетаньяху ничего не могут. Он как капризный любимый ребенок, которому позволялось все, и теперь для него нет никаких запретов, а родители просто не осознают, как его можно остановить. Прикрикнуть на него или даже ударить — такое в голове не укладывается, даже несмотря на то, что в самой Демпартии США отношение к Израилю очень неоднозначное.
И похоже, что процесс уже вошел в ту стадию, когда его не остановить.
Израиль будет продолжать провокации, стараясь подбрасывать дрова в огонь войны. Конечно, Нетаньяху старается держать этот процесс под контролем, но момент, когда полыхнет по-взрослому, неизбежен. Дело лишь в терпении Ирана. И вот тогда США придется решать, как вести себя в этой войне. Но то, что без участия на стороне Израиля не обойдется — очевидно.