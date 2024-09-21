«Полыхнет по-взрослому». США попали впросак из-за «непослушного» Нетаньяху

Израиль оказался на пороге войны не только с Ливаном, но и с Ираном и Сирией. Напряжение на Ближнем Востоке растет, а Штаты, поддерживающие израильскую сторону, попали в неудобное положение. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Далее — прямая речь.

У США в Ближневосточном кризисе положение сейчас крайне неудобное. Отношения рушатся и с арабами, и с Израилем, даже несмотря на то, что официально США поддерживают сионистское государство. Но эта поддержка не предполагает того, что Израиль развяжет большую войну, которая грозит американцам очень солидными издержками, вне зависимости, в какой форме они там будут участвовать. Даже если в «украинском формате», то есть поставками вооружений и финансовой помощью Израилю, то это крайне осложнит отношения с арабским миром, а если «на земле», непосредственно военной силой, то тут и говорить нечего.

И хочется, и колется

И поэтому США большой ближневосточной войны очень не хотят и боятся. Но проблема в том, что своего протеже [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху они уже не контролируют. Да и раньше не контролировали. Контроль был обычной иллюзией.