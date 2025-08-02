США и Британия сцепились в Закавказье. Почему призом оказался Израиль?

США начали переговоры с Азербайджаном и странами Центральной Азии об участии в Соглашениях Авраама для углубления связей с Израилем. Но шансы американцев на расширение коалиции невысоки, так как в странах Закавказья и Средней Азии есть другой заинтересованный игрок. И это Великобритания.

«Пока существует Израиль, англичанам ничего не светит»

Британцы приложат все усилия, чтобы не допустить американцев в Азербайджан и Казахстан: у них есть свои планы на эти страны, отметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.

«Трамп пытается затащить государства Закавказья и Центральной Азии в Соглашения Авраама, чтобы создать вокруг Израиля зону максимальной политической стабильности. Чтобы соседние страны относились к еврейскому государству если не дружественно, то, по крайней мере, лояльно», — пояснил эксперт.

По его словам, британцев такое положение дел не устраивает. До Второй мировой войны территория Израиля и Палестины находилась под их мандатом, и теперь они хотят его вернуть.