США и Британия сцепились в Закавказье. Почему призом оказался Израиль?
Политолог Сипров: Британия не даст США вовлечь Азербайджан в коалицию по Израилю
США начали переговоры с Азербайджаном и странами Центральной Азии об участии в Соглашениях Авраама для углубления связей с Израилем. Но шансы американцев на расширение коалиции невысоки, так как в странах Закавказья и Средней Азии есть другой заинтересованный игрок. И это Великобритания.
«Пока существует Израиль, англичанам ничего не светит»
Британцы приложат все усилия, чтобы не допустить американцев в Азербайджан и Казахстан: у них есть свои планы на эти страны, отметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.
«Трамп пытается затащить государства Закавказья и Центральной Азии в Соглашения Авраама, чтобы создать вокруг Израиля зону максимальной политической стабильности. Чтобы соседние страны относились к еврейскому государству если не дружественно, то, по крайней мере, лояльно», — пояснил эксперт.
По его словам, британцев такое положение дел не устраивает. До Второй мировой войны территория Израиля и Палестины находилась под их мандатом, и теперь они хотят его вернуть.
«Пока существует Израиль, англичанам ничего не светит. Тем более что у страны прекрасные отношения с США», — указал Сипров.
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«Большой Туран»: суть проекта Турции
В противовес американским Соглашениям Авраама британцы поддерживают альтернативный проект Турции «Большой Туран», предусматривающий создание единого пространства тюркоязычных стран, включая бывшие республики Советского Союза.
«В качестве оператора этого проекта избрали Азербайджан. Хотя и казахи считают его очень интересным. Но этот проект представляет большую опасность для России, потому что предусматривает включение тюркоязычных автономий: Татарстан, Башкирия, Якутия», — перечислил Сипров.
У Соглашений Авраама такой позиции нет, поэтому если Трамп одолеет британцев, то для России это огромный плюс.
Но сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что США проиграют. Влияние британцев в Средней Азии и странах Закавказья намного выше за счет работы спецслужб и общественных организаций.
Закавказье и Средняя Азия в Соглашениях Авраама
О попытках администрации президента США включить в Соглашения Авраама Азербайджан, Казахстан и другие бывшие советские республики сообщила со ссылкой на источники газета The Times of Israel.
По словам собеседников издания, расширение коалиции носит скорее символический характер, призванный подтвердить его направленность обеспечить безопасность Израиля и подтолкнуть исламский мир к дальнейшему улучшению отношений.
Возобновить диалог с Саудовской Аравией по Соглашениям Авраама, сорванным нападением ХАМАС, пока не удается из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Поэтому администрация Трампа обратила внимание на более лояльные Израилю страны.
В марте Баку посетил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. По словам источников, Азербайджан войдет в Соглашения Авраама в ближайшие месяцы.