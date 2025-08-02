Трамп собрался вовлечь Азербайджан и Казахстан в коалицию по Израилю

Дональд Трамп собирается вовлечь Азербайджан и Казахстан в коалицию по нормализации отношений исламского мира с Израилем, пишет The Time of Israel . В Госдепе эти данные пока не комментируют, но подтверждают, что расширение Соглашений Авраама — одна из целей президента США.

По информации издания, администрация США сейчас активно обсуждает возможность присоединения стран Центральной Азии к Соглашениям Авраама. В Белом доме очень рассчитывают на то, что благодаря этому удастся улучшить отношения Израиля с исламским миром в целом.

Во время первого срока Трампа в рамках этих соглашений нормализовать дипломатические отношения с Израилем согласились четыре страны с мусульманским большинством (ОАЭ, Марокко, Бахрейн и Судан).

Сейчас стремление к расширению этой коалиции может говорить о том, что Трамп открыт к не таким масштабным планам (более амбициозной задачей для Штатов было убеждение Саудовской Аравии восстановить диалог с израильтянами. А это особенно непросто на фоне войны в Газе).

Три источника The Times of Israel говорят, что спецпосланник Трампа по миротворческим миссиям Стив Уиткофф посещал Баку в марте, чтобы встретиться с Ильхамом Алиевым. Позднее с президентом Азербайджана, по их данным, встречался один из ключевых помощников Уиткоффа — Арье Лайтстоун. И на повестке также были Соглашения Авраама.

В рамках обсуждений азербайджанские официальные лица связались с представителями стран Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, пишет издание. Делалось этого, чтобы оценить, насколько они заинтересованы в расширении соглашений.

Велись ли переговоры на эту тему с Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией, пока неясно.