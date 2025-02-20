Сегодня 18:18 США готовят посла в Россию. Что известно о Ричарде Норланде Послом США в России может стать живший в СССР Ричард Норланд 0 0 0 Фото: Посол Ричард Норланд, Тбилиси, май 2014 года. Посольство США в Грузии / Публичное достояние Мир

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Перезагрузка отношений США и России продолжается: как стало известно на недавних переговорах, страны готовятся восстановить численность дипмиссий и отправить друг другу послов. Кандидатом от американской стороны может стать опытный и искушенный дипломат Ричард Норланд. Все, что о нем известно, — в материале 360.ru.

Дипотношения России и США Отношения России и США сильно ухудшились осенью 2024 года, когда Джо Байден, на тот момент американский лидер, позволил себе резкие высказывания в адрес Владимира Путина. Дипломату Анатолию Антонову (он, кстати, единственный в мире посол, находящийся под персональными санкциями ЕС и еще пяти государств) пришлось вернуться в Москву, Путин подписал указ о его отставке. «Работал, действительно, не имея постоянных контактов с представителями американской администрации, работа была сложная. Посол и сам заявлял о своем интересе поставить точку в этой деятельности. Он успешно выполнил свою миссию», — отметил тогда помощник российского президента Юрий Ушаков. С американской стороны главой дипмиссии в Москве осталась Линн Трейси, хотя в последнее время ее функции были сугубо декоративными.

Фото: Замглавы МИД России Сергей Рябков и Линн Трейси. MFA Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

Теперь страны намерены восстановить свои дипломатические миссии. Российское посольство в Вашингтоне, скорее всего, возглавит Александр Дарчиев. Американцы, со своей стороны, могут выставить 70-летнего Ричарда Норланда. Он потомственный дипломат и в начале карьеры уже работал в Москве.

Фото: Американский дипломат Ричард Норланд / Публичное достояние

Кто такой Ричард Норланд Ричард Бойс Норланд родился в 1955 году в Марокко. Его отец был американским дипломатом, так что мальчик успел пожить в Африке и Европе. Вернувшись в Соединенные Штаты, он решил продолжить династию. Поступил на факультет дипломатической службы Джорджтаунского университета и получил диплом в 1977 году. Поначалу Норланд работал аналитиком в палате представителей штата Айова, но через пару лет перешел на дипломатическую службу. Он служил в северном дипломатическом представительстве США — это примерно 400 километров к северу от Полярного круга. Затем был референтом по Норвегии и Дании, помощником референта по ЮАР, побывал в Бахрейне.

Фото: Посол Ричард Норланд (в галстуке) вместе с генерал-лейтенантом морской пехоты США Джо Данфордом, Канада, 28 февраля 2018 год. the joint staff / Global Look Press

Помимо родного английского, Норланд свободно говорит на французском, норвежском и русском языках. Так что с 1988 по 1990 год его отправили в посольство США в советской Москве. Это были как раз те времена, когда последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев заканчивал развал страны. В 1990-1991-х американский дипломат сосредоточился на Африке, затем его направили в Пентагон аналитиком по России и странам СНГ. В 1993-м Норланд служил исполняющим обязанности главы миссии ОБСЕ от Соединенных Штатов в Грузии и Чечне, занимался конфликтами в Южной Осетии и Абхазии.

Фото: Ричард Норланд и заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Вашингтон, июнь 2021 года / Википедия

После американец работал политическим советником в посольстве США в Дублине вплоть до знаменитого Белфастского соглашения 1998 года, которое восстановило самоуправление в Северной Ирландии. Затем год разбирался с вопросами Арктики, а дальше пестроте должностных перемещений Норланда можно только позавидовать. Он провел три месяца в Афганистане, занимаясь политической и экономической реконструкцией. С 2003 по 2005-й был замом главы миссии в посольстве США в Латвии, следующие два года в том же статусе трудился в Афганистане. Прервавшись на небольшой перерыв, стал преподавать в Национальном военном колледже. Затем дипломат по три года отработал послом сначала в Узбекистане, а потом в Грузии. Весной 2019 года 45-й президент США Дональд Трамп назначил Норланда главой дипмиссии в Ливии. В сентябре 2022 года его сменил в этой должности временный поверенный Лесли Ордеман.