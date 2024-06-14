Парламент Литвы принял законопроект, позволяющий перенос могил советских воинов

Парламент Литвы принял поправки к законодательству, которые предусматривают перенос захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. Об этом сообщило РИА «Новости».
Закон поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались. Поправки инициировали жители города Шяуляя. Они призвали перенести останки 52 советских воинов, похороненных рядом со входом в собор святых Петра и Павла.
Ранее Минобороны Молдавии отказалось выделить почетный караул для проведения церемонии захоронения останков советских воинов на Шерпенском плацдарме. Как отметил глава комитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович, причиной таких мер послужило празднование Дня Национального флага.