Четыре страны НАТО присоединятся к инициативе «Восточный страж»

Четыре европейских государства объявили о скором присоединении к инициативе НАТО «Восточный страж». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте блока.

«НАТО запускает операцию „Восточный стаж“ (Eastern Sentry) для укрепления позиций на восточном фланге», — говорится в сообщении.

Как пояснил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте она направлена на усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с дроном в Польше.

Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили, что присоединятся к инициативе.

Планируется, что на польской военной авиабазе дополнительно разместят четыре немецких истребителя Eurofighter. Дания пообещала предоставить истребители и фрегат противовоздушной обороны.

В понедельник, 15 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очевидной войну НАТО с Россией.