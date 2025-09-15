Четыре страны НАТО присоединятся к инициативе «Восточный страж»
Четыре европейских государства объявили о скором присоединении к инициативе НАТО «Восточный страж». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте блока.
«НАТО запускает операцию „Восточный стаж“ (Eastern Sentry) для укрепления позиций на восточном фланге», — говорится в сообщении.
Как пояснил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте она направлена на усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с дроном в Польше.
Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили, что присоединятся к инициативе.
Планируется, что на польской военной авиабазе дополнительно разместят четыре немецких истребителя Eurofighter. Дания пообещала предоставить истребители и фрегат противовоздушной обороны.
В понедельник, 15 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очевидной войну НАТО с Россией.