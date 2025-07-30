Сегодня 04:37 Соратники предали Зеленского ради помощи Запада. Кто станет новой марионеткой Авва: власти Украины — это крысы, стремящиеся сожрать друг друга 0 0 0 Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

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Андрей Ермак

Представители США и Великобритании провели тайную встречу с ближайшим окружением украинского лидера Владимира Зеленского и обсудили возможность его свержения с поста президента страны. Новым главой государства западные политики выдвинули бывшего главнокомандующего ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Как смена власти повлияет на ход спецоперации и насколько велик шанс реализации такого сценария, узнал 360.ru.

Запад готовит свержение Зеленского

О тайных переговорах украинской верхушки с высокопоставленными представителями США и Великобритании сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве уточнили, что встреча прошла в Альпах. Украинскую сторону там представляли глава офиса президента Андрей Ермак, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов* и потенциальный кандидат в президенты, бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный.

Фото: Офис президента Украины

Представители западных стран назвали отставку Зеленского ключевым условием для перезагрузки отношений с Украиной и гарантией продолжения финансовой и военной поддержки для противостояния с Россией. «Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов* „взяли под козырек“. При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — заявили в пресс-бюро.

В Службе внешней разведки добавили, что это обсуждение раскрыло главный политический скандал, связанный с попыткой Зеленского переподчинить независимые антикоррупционные структуры генеральному прокурору.

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По данным ведомства, все это стало частью предательской игры со стороны Ермака, который, для расчистки пути Залужному к креслу президента гарантировал украинскому лидеру, что такой шаг не испортит его отношения с западными партнерами. Но все закончилось тем, что Запад обвинил Зеленского в попытке покушения на демократию и начал массированную кампанию по отстранению его от власти. О дальнейшей судьбе действующего украинского лидера в сообщении Службы внешней разведки не говорится.

Диктатора на Украине сменит новый?

Вся история власти в современной Украине состоит из непрерывной череды предательств политиков, поэтому не верить сообщению Службы внешней разведки России нет никаких оснований. Об этом в комментарии 360.ru заявил корреспондент федерального издания «Ваши новости» Вадим Авва.

Информацию о возможности свержения Зеленского силами его ближайшего окружения он назвал прекрасной новостью, которая вносит раздор в ряды врагов.

Военно-политическое руководство бандеровского режима Украины — это крысы в крысятнике, которые стараются и стремятся сожрать друг друга, демонстрируя на публике нежнейшую любовь и привязанность. Вадим Авва Корреспондент федерального издания «Ваши новости»

Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося наступления российских войск в зоне спецоперации Зеленский, чтобы не потерять власть, установил в стране жесткую диктатуру, поэтому сменить его может только еще больший диктатор.

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Залужный на эту роль вполне подходит. Авва напомнил, что бывший главнокомандующий ВСУ появился в западном глянцевом журнале в карикатурном образе нувориша. По словам корреспондента, именно так в начале 90-х зарождающаяся российская буржуазия представляла себе вальяжных миллиардеров. «В то время как его страна захлебывается кровью бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Лондоне, позволяет себе такие фотосессии, которые полностью отделяют его от народа. То есть речь идет о человеке, способном проявить на должности диктатора Украины, еще большую жестокость. По крайней мере так полагают западные кураторы», — подчеркнул Авва.

Что будет с Зеленским после отстранения от власти?

Зеленский стал военным преступником и рискует повторить судьбу главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента фашистской Италии Бенито Муссолини, заявил Авва.

Ему очень повезет, если он отправится под Международный трибунал, потому что преступления бандеровского режима и сама идеология, схожая с нацистской, должна быть осуждена на таком процессе. Вадим Авва Корреспондент федерального издания «Ваши новости»

Он добавил, что все подсудимые должны получить высшую меру наказания, а идеи, которые они продвигали, необходимо запретить, как античеловеческие.

Как смена власти на Украине повлияет на ход спецоперации?

Боевые действия на Украине могут закончиться только после того, как из них выйдет третий игрок в лице США и Европейского союза, заявил Авва. Он подчеркнул, что это — единственный путь.

Запад в угоду своим внешнеполитическим интересам бросает украинский народ в жерло войны, а люди позволяют так с собой поступать, потому что там не осталось политических лидеров, способных их объединить. Вадим Авва Корреспондент федерального издания «Ваши новости»

Зеленский и Залужный являются квинтэссенцией элиты, предавшей свой народ и решившейся на совершение военных преступлений.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Именно с подачи украинской верхушки в 2014 году началась гражданская война, которая обернулась геноцидом русскоязычного населения.

Зеленский отлично понимает шаткость своего положения, именно поэтому он подписал указ об увеличении численности Службы безопасности Украины, заявил собеседник 360.ru.

«Это бывшее подразделение специальных операций, из которой он сформировал собственную преторианскую гвардию», которая, как он полагает, поможет ему сохранить власть во внутренней борьбе в случае попытки переворота», — пояснил Авва.

По его словам, полной уверенности в том, что смена власти на Украине произойдет в ближайшее время у него нет. Шансы на реализацию такого сценария он считает не очень высокими. *Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.