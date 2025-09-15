Смертельный номер Сороса и своя война Трампа: как смерть Кирка перевернула все

Убийство сверхпопулярного консервативного активиста и соратника президента США Чарли Кирка потрясло всю страну и остается одной из самых больных и широко обсуждаемых тем в Америке. Дональд Трамп винит в случившемся радикальных левых. По его твердому убеждению — ответственность за рост напряжения в Штатах должны нести его политические оппоненты, в частности, главный спонсор демократов Джордж Сорос, или, как его окрестила NYP, самый опасный человек Америки.

Как Сорос связан с демократами В августе престарелому финансисту Соросу исполнилось 95 лет. С 2023 года его бизнес-империей управляет сын Алекс. Оба — ярые противники Трампа и крупные спонсоры Демпартии США. В 2021–2022 годах, по данным НКО OpenSecrets, Сорос-старший спустил на демократов 128,5 миллиона долларов. А в 2024-м одна из их некоммерческих организаций вложила в предвыборную кампанию партии по меньшей мере 60 миллионов долларов. Но деньги — не единственное, что связывает Соросов и демократов. Есть еще дела семейные: летом женой Алекса стала Хума Абедин, которая почти 25 лет была ближайшим советником бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. На свадьбе пары гуляли бывший вице-президент США Камала Харрис, пресловутая Хиллари с мужем Биллом, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а также лидеры демократического меньшинства в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис.

Почему Трамп решил посадить Сороса в тюрьму В конце августа Трамп предъявил миллиардеру и его сыну обвинения по федеральному закону о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO). Громким заявлениям президента предшествовала серия публикаций в правых СМИ, где утверждалось, что фонд Сороса «Открытое общество»* финансирует протесты, особенно против размещения войск администрацией Трампа в Вашингтоне. The New York Post писала, что «левые» доноры, в том числе Сорос, пожертвовали почти 20 миллионов долларов группам, организующим протесты против жестких мер Трампа по борьбе с преступностью в Вашингтоне.

А Fox News, ссылаясь на рассекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема, писала о том, что близкие к ФБР и администрации Барака Обамы структуры в координации с фондом Сороса обсуждали варианты распространения в СМИ вбросов о связях Трампа с Россией.

По мнению президента США, подконтрольные Соросу НКО занимаются тем, что поддерживают и раскачивают общенациональные протесты, угрожая национальной безопасности Америки. «Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране. Мы больше не позволим этим сумасшедшим разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной», — писал республиканец у себя в Truth Social.

Антисоросовскую позицию президента разделили и его бывший соратник, миллиардер Илон Маск.По мнению бизнесмена, против финансиста уже давно применять меры напрямую. Ранее он, к слову, обвинял Сороса в организации протестных акций у дилерских центров Tesla. При этом соратники Сороса от обвинений Трампа очень возмутились, назвали их ложными и заверили, что не поддерживают и не финансируют насильственные акции, а, напротив, ратуют за основные свободы, которые дарует Конституция, а в их числе и право на мирный протест.

После убийства Чарли Кирка Трамп в интервью NBC News вновь раскритиковал «радикальную левую группу сумасшедших» и призвал посадить в тюрьму спонсора Демократической партии Джорджа Сороса, назвав его плохим парнем.

Трамп и губернатор Юты Спенсер Кокс считают, что подозреваемого в убийстве 31-летнего Кирка надо приговорить к смертной казни. По оценке губернатора, задержанный за расправу над активистом 22-летний Тайлер Робинсон — «глубоко напичканный левой идеологией» человек. Также президент США выступил за казнь для бездомного, который жестоко зарезал украинскую беженку Ирину Заруцкую, назвав преступника животным.

Война Трампа и Сороса: возможный исход Итак, обвинения выдвинуты, громкие речи сказаны, обличительные посты написаны. А что дальше? Чего ждать Америке от прямой войны Трампа и Сороса?

По оценке политолога Максима Жарова, эта борьба не принесет республиканцу ничего хорошего, а, напротив, лишь ухудшит его положение внутри США. В целом попытка обвинять финансиста и его сына в кризисе вокруг убийства Кирка была ошибкой президента, убежден специалист.

«Кошка бросила котят, в этом Сорос виноват» в Америке не сработает. Так как реальные управляющие Америкой сегодня — это техногиганты (Маск, Цукерберг, Безос) и мейнстримные СМИ (Майкл Блумберг и иже с ним). И команде Трампа будет очень затруднительно объяснить даже своему лояльному MAGA-электорату, почему Трамп во всем обвиняет Сороса, но не трогает техногигантов и медиа-магнатов. Максим Жаров

«Объявив сразу после инаугурации войну deep state (глубинному государству, — прим. ред.), Трамп уничтожил USAID и разогнал Госдепартамент. Но дипстейт как был так и остался, а с ним остался и „мейнстримный“ Госдеп. Поэтому прямая война с Соросом не принесет Трампу успеха в борьбе со своими врагами, а лишь только ухудшит его положение внутри Америки», — уверен эксперт.

Политолог и американист Малек Дудаков с таким тезисом не согласился. По мнению специалиста, история противостояния республиканца с главным донором демократов на самом деле история для Трампа, скорее, положительная. Соросы сейчас действительно тратят много денег для дестабилизации обстановки в Соединенных Штатах и для того, чтобы создать проблемы нынешней республиканской администрации, напомнил он в беседе с 360.ru. На этом, по его мнению, сейчас сосредоточен главный интерес престарелого миллиардера.

«Джордж Сорос сейчас постепенно передает бразды правления своему сыну Алексу. Для него гораздо интереснее вести культурные войны внутри Америки, нежели чем заниматься операциями по смене режима в других странах мира. Есть очевидное понимание, что если сейчас либеральные элиты проиграют в войне внутри Соединенных Штатов, их влияние вовне тоже резко упадет», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Вместе с тем надо понимать, что расследование против Соросов может идти очень долго, инстанций на этом пути может быть весьма и весьма много, и, естественно, не все будут вставать на сторону республиканца. Однако, по оценке Дудакова, создание проблем для Сороса и его соратников может отчасти смягчить то давление, которое сейчас очень жестко оказывается на Трампа внутри Америки.

Тот факт, что он решился взяться за один из главных рассадников нестабильности во всем мире, и в том числе теперь уже и в самой Америке, в лице семейки Соросов, скорее очень позитивная история для Трампа. Малек Дудаков

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин при этом усомнился в успехе Трампа, вставшего на путь борьбы с Соросом. «Трамп понимает, что Соросы могут расшатать под ним стул, сыграв на противоречиях в американском обществе. Условно говоря, реализовать антитрамповскую цветную революцию, а опыта проведения таких по всему миру у его фонда много. Поэтому, конечно, он будет сопротивляться», — указал эксперт. Но во время этой борьбы нельзя исключать варианта, что после на месте старого Сороса появится новый, потому как за ним стоит часть американской элиты. «Это же как гидра. Поэтому, скорее всего, эту проблему Трамп не решит, но команду свою точно закалит», — заключил он.

Главный спекулянт мира и самый опасный человек в США Сорос родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. После начала Второй мировой войны отцу Сороса удалось достать поддельные документы, чтобы скрыться. Предполагается, что Соросы сотрудничали с оккупационной администрацией, благодаря чему выжили. Ходили слухи и о том, что Сорос (в то время еще подросток) якобы участвовал в разграблении имущества евреев во время холокоста.

В конце 60-х стал совладельцем хеджевого фонда Double Eagle, на основе которого в дальнейшем создали сеть инвестфондов Quantum Group. Репутация главного спекулянта мира закрепилась за финансистом после операции против британского фунта в начале 90-х. Спрогнозировав неизбежность его девальвации, Сорос вместе со своей командой принялся занимать фунты и конвертировать их в другие валюты. По итогу чем больше инвесторы продавали фунтов, тем сильнее росло давление. В течение дня фонд Сороса заработал на этом миллиард долларов.

Успех Сороса часто связывали с доступом к инсайдерской информации, а в 2002-м даже признали виновным в получении конфиденциальной информации, за что ему пришлось заплатить крупный штраф. В 2023 году New York Post назвала Сороса самым опасным человеком в Америке. По информации издания, инвестор вынашивал план по переделу страны в соответствии со своим либеральным имиджем: от внешнеполитических приоритетов до подрыва американской системы уголовного правосудия. Только на левых окружных прокуроров, избираемых по всей стране, финансист потратил 40 миллионов долларов, подчеркивала NYP.

Но эти данные — далеко не единственная причина считать Сороса действительно опасным и очень влиятельным спонсором цветных революций в странах, где у него имелись свои интересы.

Раскачивать лодку бизнесмену помогает сеть фондов «Открытое общество»*. Официально она поддерживает гуманитарные и образовательные проекты по всему миру, но на деле миллиардер значительно влияет на политическую жизнь целых регионов, а его система фондов остается удобным инструментов давление на неугодные правительства. За примером далеко ходить не надо: и в Грузии и на Украине большая часть активистов, правозащитников и журналистов, принимавших участие в протестах, была связана с программами фондов Сороса. Их обвиняли в разрушении политического строя государств по приказу финансиста. Согласно данным MRC Business, Сорос выделил свыше 131 миллиона долларов для финансирования более чем 250 международных СМИ, чтобы те формировали подачу событий в мире в выгодном ему ключе. Такие траты, как подчеркивали авторы исследования, давали возможность влиять на нужную интерпретацию ключевых процессов, происходящих на международной арене, расставлять «правильные» акценты.

* Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в РФ.