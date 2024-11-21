Сегодня 18:39 Украинское сердце для Сороса. Откуда взялись слухи о миллиардере и солдате-доноре 0 0 0 Фото: Global Look Press / Wiktor Dabkowski, unsplrsh Украинское общество

США

ВСУ

Харьков

Американский миллиардер Джордж Сорос перенес пересадку сердца в 94 года. Данные об этом распространили несколько изданий. Причем официальных подтверждений этой информации они не предоставили, зато выдвинули гипотезу о том, что теперь в груди инвестора и создателя фонда* имени себя бьется сердце воевавшего под Харьковом вэсэушника.

Какие органы пересадили Соросу Операцию по пересадке сердца и еще нескольких внутренних органов Соросу якобы провели в сентябре. Авторы материалов утверждают, что сердце миллиардеру пересаживают уже не первое.

При этом важно понимать, что возраст у Сороса более чем почтенный, в августе 2025 года ему исполнится 95 лет. Насколько реально проводить трансплантацию сразу нескольких органов человеку, которому без пяти минут 100, — вопрос открытый.

Фото: Szilard Všršs/EST&OST / Global Look Press

Медицинских экспертов издания, опубликовавшие данные о новом сердце инвестора, привлекать для комментариев не стали. Сейчас, по их информации, Сорос проходит реабилитацию в одном из своих особняков. В целом в самой по себе новости об операции престарелого супербогатого финансиста нет ничего удивительного. Может себе позволить какую угодно медицинскую помощь — средства и влияние у него для этого имеются. Более интересной для журналистов стала не сама трансплантация органов, а личность донора.

Фото: Gu Xinrong/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По слухам (и журналисты так прямо и говорят, что это лишь слухи), им был солдат ВСУ. Погиб украинец в Харьковской области. После смерти тело мужчины якобы экстренно доставили в больницу Университета Дьюка в Северной Каролине. Сделать это торопились в течение суток. А там уже провели операцию. Но есть и более страшный вброс о том, что украинца готовили к роли донора заранее, а в Штаты он прилетел сам и «подарил» свое сердце богатому старику, который всегда поддерживал республику.

Интересно СМИ, публикующие данные о пересадке сердца Соросу, ссылаются на американское республиканское издание Christian Science Monitor. Однако при поиске на сайте никаких материалов на этот счет найти не удалось. СМИ, публикующие данные о пересадке сердца Соросу, ссылаются на американское республиканское издание Christian Science Monitor. Однако при поиске на сайте никаких материалов на этот счет найти не удалось.

Подтверждения этим теориям, как мы уже сказали выше, нет. И тут может возникнуть закономерный вопрос: зачем же тогда об этом пишут? Все просто — тайны, окружающие очень богатых людей, привлекали и будут привлекать внимание, в том числе и способы продления жизни, которые они используют. И тема трансплантации органов была на слуху уже очень давно.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Какой бред и конспирология, скажете вы. Тем не менее еще в начале нулевых в газетах можно было встретить статьи о том, как за 2009-2010 годы в некоей клинике в Приштине (столица Косово, — прим. ред.) имело место не менее 20 случаев незаконной трансплантологии, а клиентами были состоятельные люди из США, Германии, Канады. На материалы в 2022 году обратила внимание kp.ru, решив разобраться в причинах завидного долгожительства западной политической элиты.

Кто такой Джордж Сорос Настоящее имя Джорджа Сороса — Дьердь Шварц. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште. В 195-м окончил Лондонскую школу экономики и стал заниматься финансами. В конце 60-х он стал совладельцем хеджевого фонда Double Eagle, на основе которого в дальнейшем создали сеть инвестфондов Quantum Group. В мире финансистов Сорос прославился валютными спекуляциями. Так, например, в 1992 году он сыграл на понижении английского фунта и обогатился почти на миллиард долларов.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Успех Сороса часто связывали с доступом к инсайдерской информации, а в 2002-м даже признали виновным в получении конфиденциальной информации, за что ему пришлось заплатить крупный штраф. В 2011 году миллиардер решил завязать с управлением хедж-фондами. Причиной стало новое законодательство США, обязывающее хедж-фонды, начиная с 2012 года, раскрывать данные о своих инвесторах и активах. Отдельно следует сказать про фонд «Открытое общество»*, который Сорос создал в 1979 году. Филиалы его быстро начали появляться в государствах, входивших в соцлагерь.

Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Инвестор утверждал, что целью организации является создание «открытого общества в тоталитарных государствах». В России фонды Сороса «Открытое общество» и «Содействие» признали нежелательными организациями в 2015 году. Решение об этом вынесла Генпрокуратура. Серьезным были влияние миллиардера и его структур на политику по всему миру. В конце XX века он сыграл не последнюю роль в «бархатных» революциях в Европе, а также в «революции роз» в Грузии.

*Фонд «Открытое общество» и фонд «Содействие» внесены Минюстом в реестр нежелательных организаций.