Украинское сердце для Сороса. Откуда взялись слухи о миллиардере и солдате-доноре
Американский миллиардер Джордж Сорос перенес пересадку сердца в 94 года. Данные об этом распространили несколько изданий. Причем официальных подтверждений этой информации они не предоставили, зато выдвинули гипотезу о том, что теперь в груди инвестора и создателя фонда* имени себя бьется сердце воевавшего под Харьковом вэсэушника.
Какие органы пересадили Соросу
Операцию по пересадке сердца и еще нескольких внутренних органов Соросу якобы провели в сентябре. Авторы материалов утверждают, что сердце миллиардеру пересаживают уже не первое.
При этом важно понимать, что возраст у Сороса более чем почтенный, в августе 2025 года ему исполнится 95 лет.
Насколько реально проводить трансплантацию сразу нескольких органов человеку, которому без пяти минут 100, — вопрос открытый.
Медицинских экспертов издания, опубликовавшие данные о новом сердце инвестора, привлекать для комментариев не стали. Сейчас, по их информации, Сорос проходит реабилитацию в одном из своих особняков.
В целом в самой по себе новости об операции престарелого супербогатого финансиста нет ничего удивительного. Может себе позволить какую угодно медицинскую помощь — средства и влияние у него для этого имеются.
Более интересной для журналистов стала не сама трансплантация органов, а личность донора.
По слухам (и журналисты так прямо и говорят, что это лишь слухи), им был солдат ВСУ. Погиб украинец в Харьковской области.
После смерти тело мужчины якобы экстренно доставили в больницу Университета Дьюка в Северной Каролине. Сделать это торопились в течение суток. А там уже провели операцию.
Но есть и более страшный вброс о том, что украинца готовили к роли донора заранее, а в Штаты он прилетел сам и «подарил» свое сердце богатому старику, который всегда поддерживал республику.
Интересно
Подтверждения этим теориям, как мы уже сказали выше, нет. И тут может возникнуть закономерный вопрос: зачем же тогда об этом пишут?
Все просто — тайны, окружающие очень богатых людей, привлекали и будут привлекать внимание, в том числе и способы продления жизни, которые они используют.
И тема трансплантации органов была на слуху уже очень давно.
Какой бред и конспирология, скажете вы. Тем не менее еще в начале нулевых в газетах можно было встретить статьи о том, как за 2009-2010 годы в некоей клинике в Приштине (столица Косово, — прим. ред.) имело место не менее 20 случаев незаконной трансплантологии, а клиентами были состоятельные люди из США, Германии, Канады.
На материалы в 2022 году обратила внимание kp.ru, решив разобраться в причинах завидного долгожительства западной политической элиты.
Кто такой Джордж Сорос
Настоящее имя Джорджа Сороса — Дьердь Шварц. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште. В 195-м окончил Лондонскую школу экономики и стал заниматься финансами.
В конце 60-х он стал совладельцем хеджевого фонда Double Eagle, на основе которого в дальнейшем создали сеть инвестфондов Quantum Group.
В мире финансистов Сорос прославился валютными спекуляциями. Так, например, в 1992 году он сыграл на понижении английского фунта и обогатился почти на миллиард долларов.
Успех Сороса часто связывали с доступом к инсайдерской информации, а в 2002-м даже признали виновным в получении конфиденциальной информации, за что ему пришлось заплатить крупный штраф.
В 2011 году миллиардер решил завязать с управлением хедж-фондами. Причиной стало новое законодательство США, обязывающее хедж-фонды, начиная с 2012 года, раскрывать данные о своих инвесторах и активах.
Отдельно следует сказать про фонд «Открытое общество»*, который Сорос создал в 1979 году. Филиалы его быстро начали появляться в государствах, входивших в соцлагерь.
Инвестор утверждал, что целью организации является создание «открытого общества в тоталитарных государствах».
В России фонды Сороса «Открытое общество» и «Содействие» признали нежелательными организациями в 2015 году. Решение об этом вынесла Генпрокуратура.
Серьезным были влияние миллиардера и его структур на политику по всему миру. В конце XX века он сыграл не последнюю роль в «бархатных» революциях в Европе, а также в «революции роз» в Грузии.
*Фонд «Открытое общество» и фонд «Содействие» внесены Минюстом в реестр нежелательных организаций.