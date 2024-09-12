Сегодня 13:35 Символ разрухи. Мостам через Эльбу наступил капут Публицист Белов рассказал о символизме в обрушении моста через Эльбу 0 0 0 Фото: IMAGO/Jürgen Männel/jmfoto / Global Look Press Эксклюзив

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Позавчера ночью в Дрездене рухнул мост Карола, точнее, его часть, по которой буквально за несколько минут до этого счастливо проследовал пассажирский трамвай. Дрезденская полиция получила сигнал тревоги в 03:01 по местному времени, когда обрушившаяся часть конструкции моста уже оказалась под водами реки Эльбы. Еще через семь минут к месту происшествия направились бригады пожарных и спасателей.

К счастью, спасать никого не потребовалось — и это на самом деле огромная удача. Дело в том, что в воду упало примерно 100 метров моста. Если бы дело было днем, а не ночью, обрушение конструкций могло закончиться катастрофой с большим числом жертв, поскольку ежедневно в этом месте Эльбу пересекают примерно 1230 велосипедистов и 300 пешеходов. Кроме того, по мосту проходит регулярное трамвайное и довольно интенсивное автомобильное движение (по данным за 2003 год, автомобилей насчитывалось до 53 тысяч, сегодня — значительно выше). Тем не менее совсем без ущерба (помимо самого моста) дело не обошлось. По данным издания Bild, «рухнувшие в Эльбу части моста повредили сеть теплоснабжения — из двух больших труб хлынула вода температурой до 115 градусов — и в настоящее время теплосеть в Дрездене не работает».

Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich / Global Look Press

Разумеется, первое, о чем подумали местные власти, которые в последнее время (причем по всей Германии) заняты чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей по поддержанию коммунального хозяйства в работоспособном состоянии, — это «русский след». Полиция тут же бросилась на поиски «русских диверсантов», чем породила в Сети кучу сатирических мемов и фейковых сообщений о якобы найденных на месте крушения двух российских паспортах. Впрочем, пока что никаких реальных признаков внешнего влияния на мост Карола не обнаружили. А жаль, ведь так удобно все списывать на «происки врагов».

В общем-то, это относительно рядовое событие стало вчера одной из главных немецких новостей. Почему? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в истории моста Карола.

Построенный в конце XIX века исключительно как пешеходный, мост взорвали отступающие нацисты в 1945 году в попытке помешать наступлению Красной армии. Много позже, уже во времена ГДР, мост восстановили и модернизировали так, что по нему могли ездить легковые и грузовые машины, трамваи. Также на мосту организовали отдельные пешеходную и велосипедную дорожки. В таком виде он прослужил жителям Дрездена с 1971 года. И вот теперь, в объединенной Германии (правильнее будет сказать, после фактической аннексии ГДР со стороны ФРГ), новые немецкие власти довели мост Карола до крушения. В результате чего получилась любопытная последовательность: нацисты мост разрушили, в ГДР восстановили, а в ФРГ опять угробили…

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

В этом смысле обрушение дрезденского моста приобретает поистине символическое значение, демонстрируя, каких поразительных «успехов» добилась республика на пути построения глобализма. Оно и понятно: куда проще трещать на каждом углу о «зеленой» энергетике и «прогрессивной» повестке, чем заниматься своевременным ремонтом мостов или «чисткой сараев», как завещал незабвенный герой Булгакова профессор Преображенский. Вместо этого немецкие политики и разного рода активисты в последние лет 30 предпочитали в основном «петь хором» и «мочиться мимо унитаза», что неизбежно привело к тому, что в Германии наступила та самая «разруха», которая, как известно, не в клозетах, а в головах.

Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich / Global Look Press

Но есть в этом случае и еще один скрытый смысл, связанный не столько с самим мостом, сколько с рекой, над которой его построили. Словосочетание «встреча на Эльбе» хорошо знакомо любому жителю России со школьных времен. Так мы называем событие, произошедшее 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау, когда войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. Восемьдесят лет тому назад мы были союзниками, пусть и во многом вынужденными. С учетом же реалий, когда мы смотрим друг на друга едва ли не через перекрестье прицела, вполне символично, что мосты через Эльбу начинают рушиться.