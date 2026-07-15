Шпионские игры: каким будет разведывательное агентство Японии?
Политолог Семибратов: Япония избавляется от одного из символов своего поражения
Япония объявила о создании Центрального разведывательного агентства. Раньше страна полагалась в этом вопросе на США, а теперь с их помощью японцы отстроят собственную независимую структуру. Почему это происходит именно сейчас и что может стоять за таким решением, выяснил 360.ru.
Япония открывает разведагентство
Впервые за долгое время Япония создаст собственную разведку. Пауза в деле мастеров «плаща и кинжала» длилась 81 год — аккурат с момента подписания акта капитуляции Страны восходящего солнца и окончания Второй мировой войны. После этого всю стратегическую информацию японцам предоставляли американцы.
США делились снимками из космоса, данными радиоэлектронной разведки, систем обнаружения пусков баллистических ракет, передавали информацию о ближневосточных и африканских угрозах. Сейчас американские специалисты вместе с другими западными коллегами уже начали консультировать японцев, как создать свое собственное ЦРУ.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала новое агентство первым шагом к укреплению обороноспособности страны в условиях «самой суровой и сложной обстановки в сфере безопасности после войны». Предыдущий глава правительства Синдзо Абэ также стремился сделать нацию независимой и способной защищать себя самостоятельно.
Некоторые аналитики уверены, что окончательное решение о сепарации японцы приняли благодаря президенту США Дональду Трампу. Он неоднократно призывал союзников больше тратить на собственную оборону. Да и характер у нынешнего американского лидера непредсказуемый: захочет — и враз отменит всякую разведпомощь. Так что лучше иметь собственные глаза и уши.
Известно, что новую контору составят из двух ведомств: Национального разведывательного бюро и Агентства по проведению операций. Вместе они будут защищать Японию от шпионажа, иностранного вмешательства и других каверз. Главными угрозами стране японские политики без обиняков называют Китай, Россию и Северную Корею.
Ожидается, что уже с декабря нынешнего года к работе приступят несколько сотен человек, включая инженеров-программистов, специалистов по кибербезопасности и сотрудников по связям с зарубежными странами. Впоследствии штат расширят до более чем 30 тысяч сотрудников. Стартовый бюджет для японской разведки составит более девяти триллионов иен (около 407 миллионов долларов США).
Японцы против Китая
Япония запустила ускоренный процесс ремилитаризации — восстановления своих вооруженных сил и военной промышленности государства. Оборонный бюджет на 2026 год составил около 58 миллиардов долларов, рассказал 360.ru замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат исторических наук, политолог Евгений Семибратов.
Он уточнил, что в Японии прекрасно понимают: готовить армию без разведки глупо. Поэтому создают собственную систему, возможно, выведут из тени некоторые негласные структуры. Работать будут с помощью коллег из США и в целом стран Запада, у которых есть большой опыт функционирования национальных разведслужб.
Мы прекрасно знаем, как внимательно японцы изучают опыт современной войны, в том числе и спецоперации. Поэтому развитие искусственного интеллекта и кибербезопасность будут интересовать их в первую очередь. Япония в контексте спецслужб переходит на следующий уровень, когда какая-то часть маски будет сброшена.
Евгений Семибратов
Как известно, в Японии нет закона о борьбе со шпионажем. Но это не значит, что со шпионажем никто не борется, потому что ни одна страна подобные преступления в свой адрес не оставит безнаказанными, отметил политолог.
«Сейчас Япония избавляется от одного из символов своего поражения во Второй мировой войне. Не были положены спецслужбы — она их получает. Думаю, что и к закону о борьбе со шпионажем они тоже придут в самое ближайшее время», — допустил Семибратов.
Япония сильно наращивает свои сухопутные вооруженные силы. Пока неясно, против кого она собирается их использовать: против России, КНДР или Китая. При этом у первых двух стран есть реальный военный опыт, полученный в ходе СВО. Потому весьма вероятно, что японцы нацелены на борьбу с КНР, резюмировал политолог.
Интересно
Многие эксперты рассматривают Китай как главный вызов Японии. Считается, что именно китайцы отлично усвоили методы кибератак и информационной войны. В числе прочего они создают многочисленные сайты, маскирующиеся под японские новостные издания для распространения дезинформации.
Разведка в древней Японии
Японская разведка начала активно развиваться благодаря средневековым ниндзя. Эти ребята действовали с огоньком и размахом. Старейшее упоминание реальной спецоперации относится к войне между Северным и Южным дворами в XIV веке. Тогда одному лазутчику дали задание дестабилизировать лагерь врага.
Дождавшись штормовой ночи с проливным дождем и шквалистым ветром, ниндзя незаметно пробрался на территорию хорошо охраняемого монастыря и, пользуясь шумом бури, поджег ключевые постройки. Из-за ветра лагерь мгновенно охватил огонь, паника и хаос позволили провести молниеносную победную атаку.
Иногда ниндзя требовалось проникнуть во вражеский замок, где были «соловьиные полы» — скрипели при малейшем шаге. Тогда разведчик за месяцы до операции внедрялся под видом слуги и заучивал, в какое время и как по коридорам ходят доверенные лица и стража, и передвигался в такт их шагам. А при ошибке имитировал шуршание грызунов — дескать, мышь пробежала.
Но самыми искусными и опасными шпионками были дамы. Причем они выступали не только рядовыми исполнительницами. В XVI веке работала целая школа жены самурая — некой Мотидзуки Тиемэ. Она организовала приют для сирот, беженок и нищих девушек. Вместе с кровом и едой воспитанницы получали уроки грамоты, этикета, музыки, религиозных ритуалов.
А еще девушек учили боевым искусствам, обращению с ядами и искусству сбора информации. Впоследствии сотни «выпускниц» Тиемэ работали по всей Японии. Они создали бесперебойную сеть передачи данных и своими шпильками для волос и прочими дамскими безделушками легко могли перерезать кучу народа.
Однако со временем все свелось к прозе. Таинственных ниндзя заменили армейские структуры. Их пик пришелся на Русско-японскую и Вторую мировую войны.
Разведка Японии в СССР
Глупо думать, что со времен разгрома во Второй мировй войне и до нынешнего времени Япония полностью обходилась без разведки. Нет, она была, но не единой структурой. Сбором информации занимались МИД, Министерство обороны и полиция, причем все работали особняком, без обязанности делиться друг с другом данными.
Зато активно засылали своих шпионов, в частности, в СССР. Когда Япония переживала технологический бум и активно торговала с Советским Союзом, сотрудники японских торговых представительств в Москве, Находке и Владивостоке собирали данные об экономическом потенциале, дефицитных технологиях и транспортных узлах, особенно о БАМе.
Не обходили стороной и различные промышленные выставки, симпозиумы. Японские специалисты, посещавшие советские закрытые научно-исследовательские институты, занимались визуальной разведкой: «срисовывали» образцы советской техники, искали слабые места в производстве.
Японцы активно подбирали подходы к советским дипломатам, торгпредам, морякам и ученым, которые работали в Японии. Действовали стандартно: собирали досье, старались найти компромат — уличить их в контрабанде, азартных играх или покупке запрещенных товаров. А после предлагали сотрудничество.
Разумеется, всеми добытыми сведениями японцы незамедлительно делились с американскими спецслужбами.
Разведка Японии в России
Российская Федерация представляла и представляет не меньший интерес для Японии, чем когда-то СССР. Обычно граждане, уличенные в шпионаже или сборе закрытых данных, оказываются сотрудниками японских дипломатических ведомств, так что их объявляют персонами нон грата и высылают из страны.
Например, в декабре 2019 года во Владивостоке задержали журналиста крупного информационного агентства Kyodo News. Арест произошел в тот момент, когда японец получал секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. После допроса «акуле пера» предписали покинуть пределы России в течение 72 часов.
В сентябре 2022-го опять-таки во Владивостоке сотрудники ФСБ России задержали консула Генерального консульства Японии Мотоки Тацунори. Он интересовался секретными сведениями о сотрудничестве России с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии западных санкций на экономику Приморского края.
Дипломат признал вину, и его выслали. Власти Японии выразили решительный протест и кричали о нарушении Венской конвенции. Между тем Тацунори арестовали с поличным как раз во время передачи денег за секретные сведения. Все это было зафиксировано скрытой видеосъемкой.
Нынешнее создание Центрального разведывательного агентства — свидетельство, что Япония окончательно выходит из полного подчинения США и начинает обретать самостоятельность в вопросах безопасности. Пока же все заинтересованные спецслужбы мира будут еще тщательнее следить за деятельностью японских гостей в реальности и интернете.