Сегодня 20:31 Шпионские игры: каким будет разведывательное агентство Японии? Политолог Семибратов: Япония избавляется от одного из символов своего поражения Фото: Thomas Banneyer / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Япония объявила о создании Центрального разведывательного агентства. Раньше страна полагалась в этом вопросе на США, а теперь с их помощью японцы отстроят собственную независимую структуру. Почему это происходит именно сейчас и что может стоять за таким решением, выяснил 360.ru.

Япония открывает разведагентство Впервые за долгое время Япония создаст собственную разведку. Пауза в деле мастеров «плаща и кинжала» длилась 81 год — аккурат с момента подписания акта капитуляции Страны восходящего солнца и окончания Второй мировой войны. После этого всю стратегическую информацию японцам предоставляли американцы. США делились снимками из космоса, данными радиоэлектронной разведки, систем обнаружения пусков баллистических ракет, передавали информацию о ближневосточных и африканских угрозах. Сейчас американские специалисты вместе с другими западными коллегами уже начали консультировать японцев, как создать свое собственное ЦРУ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала новое агентство первым шагом к укреплению обороноспособности страны в условиях «самой суровой и сложной обстановки в сфере безопасности после войны». Предыдущий глава правительства Синдзо Абэ также стремился сделать нацию независимой и способной защищать себя самостоятельно.

Фото: премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Fot150626-48.Jpg Francesco Fotia / www.globallookpress.com

Некоторые аналитики уверены, что окончательное решение о сепарации японцы приняли благодаря президенту США Дональду Трампу. Он неоднократно призывал союзников больше тратить на собственную оборону. Да и характер у нынешнего американского лидера непредсказуемый: захочет — и враз отменит всякую разведпомощь. Так что лучше иметь собственные глаза и уши. Известно, что новую контору составят из двух ведомств: Национального разведывательного бюро и Агентства по проведению операций. Вместе они будут защищать Японию от шпионажа, иностранного вмешательства и других каверз. Главными угрозами стране японские политики без обиняков называют Китай, Россию и Северную Корею. Ожидается, что уже с декабря нынешнего года к работе приступят несколько сотен человек, включая инженеров-программистов, специалистов по кибербезопасности и сотрудников по связям с зарубежными странами. Впоследствии штат расширят до более чем 30 тысяч сотрудников. Стартовый бюджет для японской разведки составит более девяти триллионов иен (около 407 миллионов долларов США).

Фото: Японские иены. XYZ PICTURES / www.globallookpress.com

Японцы против Китая Япония запустила ускоренный процесс ремилитаризации — восстановления своих вооруженных сил и военной промышленности государства. Оборонный бюджет на 2026 год составил около 58 миллиардов долларов, рассказал 360.ru замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат исторических наук, политолог Евгений Семибратов. Он уточнил, что в Японии прекрасно понимают: готовить армию без разведки глупо. Поэтому создают собственную систему, возможно, выведут из тени некоторые негласные структуры. Работать будут с помощью коллег из США и в целом стран Запада, у которых есть большой опыт функционирования национальных разведслужб.

Мы прекрасно знаем, как внимательно японцы изучают опыт современной войны, в том числе и спецоперации. Поэтому развитие искусственного интеллекта и кибербезопасность будут интересовать их в первую очередь. Япония в контексте спецслужб переходит на следующий уровень, когда какая-то часть маски будет сброшена. Евгений Семибратов

Как известно, в Японии нет закона о борьбе со шпионажем. Но это не значит, что со шпионажем никто не борется, потому что ни одна страна подобные преступления в свой адрес не оставит безнаказанными, отметил политолог. «Сейчас Япония избавляется от одного из символов своего поражения во Второй мировой войне. Не были положены спецслужбы — она их получает. Думаю, что и к закону о борьбе со шпионажем они тоже придут в самое ближайшее время», — допустил Семибратов.

Фото: Сухопутные войска Японии на параде. Natsuki Sakai / www.globallookpress.com

Япония сильно наращивает свои сухопутные вооруженные силы. Пока неясно, против кого она собирается их использовать: против России, КНДР или Китая. При этом у первых двух стран есть реальный военный опыт, полученный в ходе СВО. Потому весьма вероятно, что японцы нацелены на борьбу с КНР, резюмировал политолог.

Интересно Многие эксперты рассматривают Китай как главный вызов Японии. Считается, что именно китайцы отлично усвоили методы кибератак и информационной войны. В числе прочего они создают многочисленные сайты, маскирующиеся под японские новостные издания для распространения дезинформации.

Разведка в древней Японии Японская разведка начала активно развиваться благодаря средневековым ниндзя. Эти ребята действовали с огоньком и размахом. Старейшее упоминание реальной спецоперации относится к войне между Северным и Южным дворами в XIV веке. Тогда одному лазутчику дали задание дестабилизировать лагерь врага. Дождавшись штормовой ночи с проливным дождем и шквалистым ветром, ниндзя незаметно пробрался на территорию хорошо охраняемого монастыря и, пользуясь шумом бури, поджег ключевые постройки. Из-за ветра лагерь мгновенно охватил огонь, паника и хаос позволили провести молниеносную победную атаку. Иногда ниндзя требовалось проникнуть во вражеский замок, где были «соловьиные полы» — скрипели при малейшем шаге. Тогда разведчик за месяцы до операции внедрялся под видом слуги и заучивал, в какое время и как по коридорам ходят доверенные лица и стража, и передвигался в такт их шагам. А при ошибке имитировал шуршание грызунов — дескать, мышь пробежала.

Фото: тренировка ниндзя на рисунках Хокусая, 1850 год / Публичное достояние

Но самыми искусными и опасными шпионками были дамы. Причем они выступали не только рядовыми исполнительницами. В XVI веке работала целая школа жены самурая — некой Мотидзуки Тиемэ. Она организовала приют для сирот, беженок и нищих девушек. Вместе с кровом и едой воспитанницы получали уроки грамоты, этикета, музыки, религиозных ритуалов. А еще девушек учили боевым искусствам, обращению с ядами и искусству сбора информации. Впоследствии сотни «выпускниц» Тиемэ работали по всей Японии. Они создали бесперебойную сеть передачи данных и своими шпильками для волос и прочими дамскими безделушками легко могли перерезать кучу народа. Однако со временем все свелось к прозе. Таинственных ниндзя заменили армейские структуры. Их пик пришелся на Русско-японскую и Вторую мировую войны.

Фото: женщина с сямисэном работы Китагавы Утамаро / Публичное достояние

Разведка Японии в СССР Глупо думать, что со времен разгрома во Второй мировй войне и до нынешнего времени Япония полностью обходилась без разведки. Нет, она была, но не единой структурой. Сбором информации занимались МИД, Министерство обороны и полиция, причем все работали особняком, без обязанности делиться друг с другом данными. Зато активно засылали своих шпионов, в частности, в СССР. Когда Япония переживала технологический бум и активно торговала с Советским Союзом, сотрудники японских торговых представительств в Москве, Находке и Владивостоке собирали данные об экономическом потенциале, дефицитных технологиях и транспортных узлах, особенно о БАМе.

Фото: укладка железнодорожного полотна на участке строительства БАМ-Тында. Маршани / РИА «Новости»

Не обходили стороной и различные промышленные выставки, симпозиумы. Японские специалисты, посещавшие советские закрытые научно-исследовательские институты, занимались визуальной разведкой: «срисовывали» образцы советской техники, искали слабые места в производстве. Японцы активно подбирали подходы к советским дипломатам, торгпредам, морякам и ученым, которые работали в Японии. Действовали стандартно: собирали досье, старались найти компромат — уличить их в контрабанде, азартных играх или покупке запрещенных товаров. А после предлагали сотрудничество. Разумеется, всеми добытыми сведениями японцы незамедлительно делились с американскими спецслужбами.

Фото: участники делегации профсоюзов Японии на набережной реки Невы у крейсера «Аврора», Ленинград, 1982 год. Рудольф Кучеров / РИА «Новости»

Разведка Японии в России Российская Федерация представляла и представляет не меньший интерес для Японии, чем когда-то СССР. Обычно граждане, уличенные в шпионаже или сборе закрытых данных, оказываются сотрудниками японских дипломатических ведомств, так что их объявляют персонами нон грата и высылают из страны. Например, в декабре 2019 года во Владивостоке задержали журналиста крупного информационного агентства Kyodo News. Арест произошел в тот момент, когда японец получал секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. После допроса «акуле пера» предписали покинуть пределы России в течение 72 часов.

Фото: консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, 2022 год / РИА «Новости»