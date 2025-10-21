Премьер-министром Японии впервые в истории стала женщина
Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером
Председатель Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьер-министром. Ее кандидатуру одобрили на голосовании обеих палат парламента, сообщило агентство Kyodo.
Такаити 64 года, она стала 104-м премьером Японии. Журналисты напомнили, что политик была единственным членом кабмина в бытность нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто посещал храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Кроме того, Такаити входила в ближайшее окружение бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Она впервые заняла пост в правительстве в первом сроке его премьерства в 2006 году, работая «по делам Окинавы и северных территорий». Так в стране называют острова Хабомаи, Итуруп, Шикотан и Кунашир.
Среди основных лозунгов Такаити — стремление «вернуть Японию на вершину», «сделать Японию сильной», «дать надежду будущему детей» и «вырваться из застоя». В настоящее время она находится под российскими санкциями.