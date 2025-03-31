Северная Корея впервые за пять лет впустила туристов и пожалела об этом
SCMP: КНДР приостановила зарубежный туризм из-за публикаций в соцсетях
В конце февраля 2025 года Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд западным туристам. Однако всего через несколько недель она внезапно отменила своё решение. По мнению экспертов, это произошло из-за того, что в социальных сетях путешественники активно делились своими впечатлениями о жизни в закрытой стране, что вызвало беспокойство у местных властей. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
В числе первых западных туристов, посетивших Северную Корею после 2020 года, были граждане Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Организацией тура занималась компания Young Pioneer Tours, все путевки раскупили всего за пять часов.
Граждан из европейских государств доставили в особую экономическую зону Расон, которая была создана в 2025 году на северо-востоке страны с целью стимулирования экономического роста за счет привлечения иностранного бизнеса и развития туризма.
Для гостей были разработаны строгие правила поведения, которые необходимо было соблюдать. В частности, запрещалось оскорблять руководство страны, высмеивать идеологию Северной Кореи и критиковать образ жизни местных жителей. Сопровождающие группы внимательно следили за тем, чтобы гости не нарушали установленные ограничения и не отклонялись от намеченного маршрута.
Все локации, которые группа собиралась посетить, были запланированы заранее. В программу вошли завод, недавно открывшаяся и хорошо оборудованная аптека, а также школа. В школе ученики восьмого класса подготовили для гостей из-за рубежа представление. Они пели на фоне большого экрана, на котором были изображены баллистические ракеты, разрушающие здания в «неизвестном анимированном городе».
Западные путешественники пожаловались, что в одной из наиболее закрытых стран мира нет доступа к интернету и банкоматам. Также их поразило то, что городские пейзажи, которые они видели на официальных фотографиях, оказались совсем не такими, как в действительности.
Дороги ужасные, тротуары шаткие, а здания сконструированы странным образом.
Джо Смит
бывший журналист NK News
Спустя несколько недель после того, как Северная Корея открыла свои границы для иностранных путешественников, правительство страны приняло решение приостановить развитие международного туризма.
Koryo Tours — агентство, расположенное в Китае и специализирующееся на организации туров в Северную Корею, — сообщило на своем сайте о приостановке продаж туров в Расон. В сообщении отметили, что это решение беспрецедентное и компания предоставит дополнительную информацию, как только она появится.
По мнению экспертов, власти Северной Кореи могли принять такое решение, чтобы избежать негативных публикаций западных туристов, которые могут создать неверное представление о стране.
После открытия КНДР для туристов иностранные гости делали видео и фотографии, раскрывающие разные аспекты северокорейского общества и режима, и многие из них были опубликованы. Эти материалы вызвали международную критику, побудив власти Северной Кореи временно приостановить туризм, пока они не смогут принять меры по контролю за утечками информации.
О Ген Соб
исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле
Россиян продолжают пускать в Северную Корею. Однако необходимо подготовиться к серьезным ограничениям, которые предусмотрены для иностранцев, и постоянному сопровождению гида.