Северная Корея впервые за пять лет впустила туристов и пожалела об этом

В конце февраля 2025 года Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд западным туристам. Однако всего через несколько недель она внезапно отменила своё решение. По мнению экспертов, это произошло из-за того, что в социальных сетях путешественники активно делились своими впечатлениями о жизни в закрытой стране, что вызвало беспокойство у местных властей. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

В числе первых западных туристов, посетивших Северную Корею после 2020 года, были граждане Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Организацией тура занималась компания Young Pioneer Tours, все путевки раскупили всего за пять часов.

Граждан из европейских государств доставили в особую экономическую зону Расон, которая была создана в 2025 году на северо-востоке страны с целью стимулирования экономического роста за счет привлечения иностранного бизнеса и развития туризма.

Для гостей были разработаны строгие правила поведения, которые необходимо было соблюдать. В частности, запрещалось оскорблять руководство страны, высмеивать идеологию Северной Кореи и критиковать образ жизни местных жителей. Сопровождающие группы внимательно следили за тем, чтобы гости не нарушали установленные ограничения и не отклонялись от намеченного маршрута.

Все локации, которые группа собиралась посетить, были запланированы заранее. В программу вошли завод, недавно открывшаяся и хорошо оборудованная аптека, а также школа. В школе ученики восьмого класса подготовили для гостей из-за рубежа представление. Они пели на фоне большого экрана, на котором были изображены баллистические ракеты, разрушающие здания в «неизвестном анимированном городе».

Западные путешественники пожаловались, что в одной из наиболее закрытых стран мира нет доступа к интернету и банкоматам. Также их поразило то, что городские пейзажи, которые они видели на официальных фотографиях, оказались совсем не такими, как в действительности.