Семь лет ада. Здорового мужчину заживо калечили в больнице из-за несуществующей болезни

Британцу ошибочно диагностировали рак и лечили его семь лет

Житель Великобритании на протяжении семи лет получал агрессивное и изнурительное лечение от рака крови, которого у него никогда не было. Об этом сообщила газета The Mirror .

Жертвой врачебной ошибки стал 41-летний Саймон Пирсон из города Темворт. Осенью 2017 года он обратился в медицинское учреждение George Eliot Hospital с жалобами на хроническую усталость, анализы выявили повышенное содержание железа и избыток эритроцитов.

Специалисты клиники поставили ему неверный диагноз — истинную полицитемию. Это медленно развивающееся онкологическое заболевание кровеносной системы, которое врачи сразу назвали смертельным. Позже мужчине приписали еще один ложный недуг — генетический гемохроматоз, вызывающий токсичное поражение внутренних органов из-за накопления железа.

Опираясь на ошибочные выводы, медицинский персонал назначил британцу регулярные манипуляции по выведению крови из организма. Всего Пирсон перенес 42 болезненные процедуры, которые сопровождались постоянными мигренями и упадком сил.

Пострадавший признался, что все эти годы находился в глубокой депрессии, страдал от бессонницы и мучился чувством вины перед своими несовершеннолетними сыновьями, поскольку боялся передать им «смертельную мутацию» по наследству.

Как выяснилась правда

Ситуация прояснилась лишь летом 2025 года, когда во время обычного профилактического осмотра бдительность проявила дежурная медсестра. Она усомнилась в целесообразности терапии и настояла на повторных анализах. Комплексное обследование шокировало семью: тесты доказали, что Пирсон полностью здоров, а его прежняя карта лечения была результатом грубейшего системного сбоя.

Супруга мужчины назвала эту новость лучшим событием в жизни, однако отметила, что годы ожидания неминуемой смерти нанесли семье непоправимый психологический ущерб.

Теперь британец пытается восстановить ментальное здоровье и готовится к судебному разбирательству.

Главный врач больницы Надж Рашид уже принес пациенту официальные извинения. Руководитель признал, что уровень оказанной помощи оказался недопустимо низким, и заверил, что администрация провела внутреннее расследование и изменила протоколы диагностики.

Ранее пожилой американец доверился ChatGPT и попал в психиатрическую лечебницу.