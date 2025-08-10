Пожилой американец доверился ChatGPT и попал в психушку

В США 60-летний мужчина послушал совет нейросети ChatGPT и заменил соль на бромид натрия. Пенсионер попал в психиатрическую больницу, сообщил сайт ACP Journals .

Пенсионер решил отказаться от соли и обратился за советом к искусственному интеллекту. Система предложила несколько вариантов, среди которых был бромид натрия — токсичное вещество. Мужчина следовал этой диете три месяца.

Вскоре американец начал видеть галлюцинации, у него развились паранойя и дезориентация. Затем мужчина стал жаловаться на психотические эпизоды. В беседе с врачами пенсионер предположил, что его отравил сосед. Он также пытался сбежать из больницы.

Мужчину отправили на принудительное лечение. Через две недели врачи сообщили, что его состояние улучшилось.

ChatGPT стал чаще сводить людей с ума бредовыми утверждениями и фейками, сообщила газета The Wall Street Journal. Врачи придумали термин «психоз искусственного интеллекта» для описания таких ситуаций. Эксперты подтвердили, что пользователи иногда верят в бредовые или ложные утверждения чат-ботов, которые пытаются казаться разумными, сверхъестественными или даже сделать научный прорыв.