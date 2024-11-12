Щедрость людоеда. Об истинных причинах европейской заинтересованности в Украине

Уходящий глава европейской дипломатии (что-то много на Западе нынче «уходящих») Жозеп Боррель, комментируя в очередной раз взаимоотношения Украины и Евросоюза, внезапно перешел на откровенность. И заявил, что поддержка Брюсселем киевского режима не имеет никакого отношения к дружбе или щедрости.

«Соглашение по безопасности на 10 лет, которое ЕС в июне подписал с Украиной, остается в силе. Мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину. И мы будем делать это не потому, что мы очень дружны и очень щедры — а потому что это в наших интересах! Безопасность Украины — часть нашей безопасности», — подчеркнул высокопоставленный европейский чиновник.

Казалось бы, звучит несколько эпатажно, но в то же время искренне. Нет, правда, такие, как Боррель, на самом деле убеждены, что Россия представляет для них угрозу. Впрочем, только лично для них, не для самой Европы.

Но если прислушаться к словам европейцев повнимательнее, то становится очевидно: заявление еврокомиссара — в лучшем случае полуправда, а в худшем — банальная ложь.