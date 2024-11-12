Щедрость людоеда. Об истинных причинах европейской заинтересованности в Украине
Публицист Белов: Европа печется об Украине с щедростью людоеда
Уходящий глава европейской дипломатии (что-то много на Западе нынче «уходящих») Жозеп Боррель, комментируя в очередной раз взаимоотношения Украины и Евросоюза, внезапно перешел на откровенность. И заявил, что поддержка Брюсселем киевского режима не имеет никакого отношения к дружбе или щедрости.
«Соглашение по безопасности на 10 лет, которое ЕС в июне подписал с Украиной, остается в силе. Мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину. И мы будем делать это не потому, что мы очень дружны и очень щедры — а потому что это в наших интересах! Безопасность Украины — часть нашей безопасности», — подчеркнул высокопоставленный европейский чиновник.
Казалось бы, звучит несколько эпатажно, но в то же время искренне. Нет, правда, такие, как Боррель, на самом деле убеждены, что Россия представляет для них угрозу. Впрочем, только лично для них, не для самой Европы.
Но если прислушаться к словам европейцев повнимательнее, то становится очевидно: заявление еврокомиссара — в лучшем случае полуправда, а в худшем — банальная ложь.
В свое время американский сенатор Линдси Грэм был куда откровеннее, говоря, что, во-первых, помощь Украине — прекрасная инвестиция в военное противостояние с противниками США, в рамках которого американские солдаты никак не задействованы, а во-вторых, природные богатства украинского (на самом деле нет) юго-востока — это ценность, которую точно не стоит «отдавать Путину» и вообще кому бы то ни было другому.
В общем, «Украина — это наша корова, и мы будем ее доить». Как-то так.
Однако не все европейские политики столь сдержанны в комментариях.
Недавно, выступая в популярном политическом ток-шоу на немецком ТВ, один из лидеров партии «зеленых» Антон Хофрайтер (патентованный русофоб и глобалист) заявил, что в Донбассе сосредоточены большие запасы лития и приблизительно 80% прочих добываемых на Украине полезных ископаемых, которые очень нужны немецкой промышленности. Потому, по словам Хофрайтера, необходимо сделать все, чтобы Донбасс не достался России.
«Остановить продвижение российской армию — важнейшая задача с точки зрения германских и европейских экономических интересов», — заявил Хофрайтер, отвечая на вопрос ведущего Маркуса Ланца.
Вот как оказывается. Не мифическая европейская безопасность, на которую ссылается главный евродипломат Боррель, а строгий экономический расчет, борьба за ресурсы и территории, на которых они расположены — вот главная причина европейской «щедрости».
То есть можно совершенно определенно сказать, что украинский кризис никогда не рассматривался на Западе как гуманитарная проблема, а всегда был выгодной инвестицией в укрепление собственного мирового господства. И началось это отнюдь не 2022 году и даже не в 2014-м, а гораздо раньше. Уже в то время, когда западные центры влияния работали на развал Советского Союза.
Это в чистом виде продолжение колониальной политики Запада. Политики поистине людоедской.
Потому однажды трагедия украинского народа встанет в один ряд с такими преступлениями западных колонизаторов, как опиумные войны с Китаем, истребление коренного населения Америки и работорговля.