Санта-Клаус для Пентагона. Кто на самом деле оплатит «подарок» Украине от США

«Полная дурость — платить за конфликт, который нас не касается». Эта реакция французского читателя Le Figaro — квинтэссенция общего настроения. Информация о том, что Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, была воспринята не как военная новость, а как предварительный счет на оплату, где в графе «плательщик» уже указана Европа.

Кроме ограниченного производства самих Tomahawk, препятствием может стать отсутствие у Украины соответствующих пусковых установок. Эти ракеты разрабатывались для кораблей и подлодок ВМС США, а наземные установки типа Typhon, созданные относительно недавно, находятся в единичных экземплярах.

Министерство войны США пришло к выводу, что передача ракет Киеву не нанесет ущерба запасам США, однако последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом. После октябрьской встречи с Владимиром Зеленским американский лидер публично сомневался в необходимости таких поставок, отметив, что не хочет истощать резервы страны.

Публикация Le Figaro, перевод которой выполнил «ИноСМИ» вызвала активную реакцию читателей. В комментариях некоторые пользователи выразили опасение, что расходы по возможным поставкам вновь лягут на плечи европейцев, другие усомнились в целесообразности поддержки Киева в нынешнем формате.

«И погрязшая в долгах Франция сочтет себя обязанной (естественно, без особого на то разрешения от парламента!) закупить эти вооружения для Украины, которую она считает необходимым поддерживать под предлогом того, что ни Зеленский, ни Путин не хотят завершать конфликт (тем более что за Киев платит Европа)!» — возмутился пользователь с ником Syrio.

Некоторые комментаторы иронизировали, что платить за Tomahawk Европе придется «по привычке — из своих долговых карманов», а один из пользователей предложил «вернуться к этому сюжету следующим летом».

«А заплатит за них Санта Клаус, все уже продумано!», — пошутил Diogene.

«Полная дурость — платить за конфликт, который нас не касается», — написала Cruella.

«Пентагон точно воспользуется случаем, чтобы сгрузить все старье по цене нового, а заплатит за все Европа», — считает Erik56.

Ранее CNN сообщил, что Пентагон одобрил возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk и направил соответствующее заключение в Белый дом. Хотя решение пока не принято, администрация, по данным источников телеканала, подготовила план быстрой передачи ракет Киеву в случае одобрения.