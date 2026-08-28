Пистолеты, белые львы и запонки Трампа. Самые необычные подарки Александру Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет праздновать свой 72-й день рождения. И соотечественники, и иностранные лидеры дарили ему самые разнообразные подарки: от уникального оружия до живых тигров, так что удивить «батьку» трудно. О самых интересных экспонатах в коллекции белорусского лидера разузнал 360.ru.

День рождения Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа отпразднует свой 72-й день рождения. Впрочем, возраст над ним явно не властен: «батька» уже не раз доказывал, что легко даст фору молодым. Он не только отлично справляется с государственными делами, но и находит время на спорт, собственный огород, общается с друзьями и близкими. Разумеется, за годы, что Лукашенко находится у власти — а это, на минуточку, более 30 лет! — он получал множество подарков и от белорусов, и от лидеров и официальных делегаций более 40 стран мира. Чего только не было: вазы, скульптуры, картины и панно, оружие, улей с медом и каравай, разнообразная живность, спортивные товары и инвентарь. Большинство подарков (всего их насчитывается более пяти тысяч), хранятся в Музее современной белорусской государственности и официальной резиденции президента Белоруссии — во Дворце Независимости в Минске.

Фото: Дворец Независимости, Минск. Antono Vasiljev / Википедия

Оружие для «батьки» Чаще всего лидеру Белоруссии дарили оружие. В 2004 году тогдашний министр обороны России Сергей Иванов во время совместных военных учений вручил Лукашенко именной автоматический пистолет Стечкина. В свое время такие же получили от правительства СССР Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара. Еще один пистолет — на этот раз ТТ — появился у белорусского президента в 2017 году. Оружие подарил министр обороны Беларуси Андрей Равков на полигоне «Борисовский», где проходила заключительная часть белорусско-российских учений. Также в коллекции Лукашенко маузер К96 начала XX века и два автомата Калашникова. Особенная гордость президента — автомат VSK-100BP полностью белорусского производства (с начала 2021 года он принят на вооружение армии и внутренних войск страны). Оружие подарили его создатели из компании «Кидма Тек» вместе с табличкой: «Не для войны. Для уверенности в мире!».

Фото: Fdnjvfn VSK-100BP. Илья Мамайко / Рувики

Также в коллекции «огнестрельных подарков» есть ручной противотанковый гранатомет с оптическим прицелом. Его передали президенту военные гомельской артиллерийской базы, где хранятся и ремонтируются различные виды вооружений и военной техники. В честь 70-летнего юбилея освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков россияне передали Лукашенко Меч Победы. Его выковали златоустовские мастера: оружие декорировано золотом и уральскими самоцветами, на клинке высечена знаменитая фраза «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», а ножны украшены орнаментом и барельефами. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил белорусскому коллеге во время его официального визита в Пхеньян инкрустированную золотом и перламутром саблю. А президент Алжира Абдельмаджид Теббун — кинжал. Также у Лукашенко есть несколько кортиков морских офицеров, которые в разные годы ему вручили военные делегации России.

Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

Живые подарки Президент Белоруссии неоднократно признавался, что любит животных. Пожалуй, самый знаменитый его питомец — белый померанский шпиц Умка. Изначально его подарили знакомым Лукашенко. Но когда он пришел в гости, пес неожиданно выбрал именно «батьку»: не отходил ни на шаг, а в конце встречи решительно запрыгнул к нему в машину. Так Умка и стал полноправным членом семьи Лукашенко. Он постоянно сопровождает своего хозяина: бывал с ним на военных учениях, саммите в Таджикистане и на Дальнем Востоке, в Самарканде и ложе Большого театра в Москве, ОАЭ и Зимбабве. Даже ходил голосовать на президентских выборах 2025 года в Белоруссии.

Фото: Любимый пес Александра Лукашенко - померанский шпиц Умка. Petrov Sergey / www.globallookpress.com

Еще Лукашенко дарили овчарку, кота, попугая, породистых скаковых лошадей, двух коз зааненской и альпийской пород. Есть в списке и пара коров — Муся, миниатюрная представительница редкой джерсейской породы, которая славится повышенной жирностью молока, и племенная буренка на сносях. Однажды президент Белоруссии получил в подарок уникальных белых львят. Нет, не альбиносов — их необычный белый окрас связан с генетической особенностью: уменьшением количества пигмента. Пока хищники были маленькими, за ними ухаживал младший сын «батьки» Николай, а когда подросли, переехали в Минский зоопарк.

Фото: jspix / www.globallookpress.com

Бронзовая корова, казан и запонки Сотрудники завода «Белгипс» передали Лукашенко зубра из гипсового камня. Хотя он размером со средний чемодан, из-за высокой плотности материала весил больше 40 килограммов. А вот другой скульптурный подарок — бронзовая корова от компании «Савушкин продукт» — был выполнен в натуральную величину. Рабочие завода «Легмаш» в Орше сделали тяжелый чугунный казан для белорусского президента: знали, что Лукашенко любит готовить плов по особому рецепту президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Тем более что дрова для костра есть чем рубить — студенты Минского автомеханического колледжа подарили уникальный топор ручной работы.

Фото: YouTube

Комбинат Светлогорска передал Лукашенко оригинальную картину, созданную из их профильного материала — целлюлозы. А большой пейзаж из тысячи мелких кусочков натурального янтаря разных оттенков презентовало «батьке» одно из белорусских предприятий деревообработки. Легендарный хоккеист НХЛ Александр Овечкин подарил Лукашенко свой хоккейный свитер с автографом. Представитель президента США Джон Коул во время встречи в Минске передал президенту Белоруссии подарок от его коллеги из США — запонки, на которых изображен Белый дом.

Фото: Подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко от президента США Дональда Трампа. БелТА / РИА «Новости»

Подарки от Лукашенко Кстати, лидер Белоруссии и сам щедр на презенты. Чаще всего он продвигает бренды своей страны: раздает элитный белорусский картофель сортов «Першацвет» и «Бриз», рапсовое масло, конфеты, зефир, сало, колбасу, сыр, черный хлеб и эксклюзивный шоколад «Президент», разнообразный текстиль, хрусталь, корзины ручной работы. Классический подарок от «батьки» — белорусский трактор. Такие машины он преподнес президенту России Владимиру Путину на его 70-летний юбилей, а также коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве и молдаванину Игорю Додону. А лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил сразу два «Беларуса» различных модификаций.

Фото: Nhfrnjh «Беларус». Andrey Titov / www.globallookpress.com