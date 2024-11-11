Президент с 30-летним стажем. Александр Лукашенко снова идет на выборы

В конце января 2025 года в Белоруссии пройдут президентские выборы. Пока кандидатов семеро, включая действующего руководителя республики Александра Лукашенко. Как складывалась его карьера, чем запомнилось 30-летнее правление и откуда пошло прозвище Батька — в материале 360.ru.

Выборы в Белоруссии в 2025 году Нового белорусского президента будут выбирать уже скоро — 26 января 2025 года. Кандидатом может быть любой гражданин Республики Беларусь, который постоянно проживал в стране не менее 20 лет и никогда не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Возраст претендентов должен быть не моложе 40 лет. Белорусского президента избирают на пять лет. Изначально в Конституции было указано, что один человек не может руководить республикой более двух сроков, но после референдума 2004 года эти ограничения сняли. Участвовать в выборах президента имеют право все граждане Белоруссии, достигшие возраста 18 лет. Исключение составляют белорусы, находящиеся в местах лишения свободы или на принудительном лечении.

Фото: Global Look Press

Кандидаты в президенты Белоруссии в 2025 году Действующий президент Республики Белоруссия 70-летний Александр Лукашенко заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Он руководит страной уже шестой срок с 20 июля 1994 года. В этом году у Лукашенко будет как минимум шесть конкурентов. О своем выдвижении объявил председатель Либерально-демократической партии Беларуси 47-летний Олег Гайдукевич. Он уволился из правоохранительных органов в звании подполковника милиции и занялся общественной деятельностью. Участвовал в избирательной кампании 2020 года, но сошел с дистанции в пользу Лукашенко. Собирается идти на выборы полковник полиции 47-летняя Ольга Чемоданова. На год младше ее конкурент, общественник и управленец Александр Хижняк.

Еще моложе — 41 год — другой претендент, коммунист Сергей Сыранков. Самым старшим после Лукашенко выступает кадровый военный генерал-майор Сергей Бобриков: ему 62 года. Кроме того стать президентом намерена бизнесвумен Анна Канопацкая, дочь первого официального долларового миллионера в Белоруссии. Известна тем, что во время прошлых выборов стала единственным кандидатом, который не стал встречаться с народом. Тогда же Канопацкая отказалась и от теледебатов с конкурентами.

ЦИК Белорусии отказал в регистрации предпринимательнице из Могилева Диане Ковалевой: она не смогла найти достаточное количество членов инициативной группы. Помимо этого, за нарушение порядка подачи документов отклонили кандидатуры лидера движения «За свободу» Юрася Губаревича, а также Александра Дроздова и Виктора Кулеша.

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии Разумеется, три десятка лет пребывания у власти Лукашенко можно измерить безликими цифрами. Однако куда важнее то, что люди могут заметить сами невооруженным глазом. Например, всякий, кто бывал в Белоруссии, отмечает предельное спокойствие этой страны. Не скуку, а именно спокойствие. И удивительную чистоту. Да, пьяные там могут спать на лавке и даже на клумбе. Но вот мусора точно не будет. Когда в 2020 году страну лихорадило из-за акций протеста, многие зарубежные наблюдатели ехидничали, что белорусы разувались, прежде чем встать ногами на лавочки. А ведь тут нет ничего смешного, люди просто привыкли уважать труд дворников и коммунальщиков.

Фото: Телеканал «360»

Конечно, Белоруссия — не Эльдорадо. В республике не слишком большие зарплаты и не очень низкие цены. Довольно высокие штрафы даже за, казалось бы, мелкие провинности вроде перехода улицы на красный свет светофора. Зато второй раз платить за такую «мелочь» пару зарплат не захочет никто. И да, не выйдет договориться взяткой с милицией и ГАИ. Лукашенко стал президентом, который держит слово и знает, чем живет его народ. При этом проявляет недюжинное мастерство дипломатии, максимально избегая конфликтов. Он смог построить страну, в которой есть стабильность, спокойствие и мир. А главное — никто извне не диктует, как жить и что делать белорусам.

Интересно Зачастую Лукашенко приписывают довольно неординарные методы управления. Например, когда к нему очередной раз обратились представители запрещенной в России организации ЛГБТ* с челобитной о параде, президент согласился дать добро. Но с одним обязательным условием: мероприятие пройдет в День ВДВ. Отчего-то желающие пройти с радужными флагами сразу сдали назад. Зачастую Лукашенко приписывают довольно неординарные методы управления. Например, когда к нему очередной раз обратились представители запрещенной в России организации ЛГБТ* с челобитной о параде, президент согласился дать добро. Но с одним обязательным условием: мероприятие пройдет в День ВДВ. Отчего-то желающие пройти с радужными флагами сразу сдали назад.

Биография и карьера Александра Лукашенко Александра Лукашенко родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь Витебской области. Будущий президент рос без отца. Мать, работавшая дояркой на ферме, не всегда могла уследить за сыном, а он был «трудным» ребенком и даже стоял на учете в детской комнате милиции. Однако после школы Лукашенко взялся за ум: окончил Могилевский пединститут, получил диплом по специальности «учитель истории и обществоведения». Затем молодой специалист ушел в армию. Два года отслужил в Пограничных войсках КГБ СССР инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте.

После службы Лукашенко вступил в КПСС и отучился на заочном в Белорусской сельхозакадемии на экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. Амбициозность и лидерские навыки молодого специалиста оценили: к 36 годам он прошел путь от секретаря комитета комсомола до директора совхоза. Впервые Лукашенко выдвинулся в политику весной 1989 года: баллотировался в народные депутаты, но проиграл. Спустя год все же прорвался в Верховный совет Белорусской ССР и открыто критиковал власти республики. Правда, тогда это было уже безопасно: гласность, перестройка и умирающий СССР.

При этом коммунист Лукашенко не торопился, как многие члены КПСС, сжигать свой партийный билет. Он был единственным депутатом, проголосовавшим против ратификации Беловежских соглашений, ознаменовавших конец СССР. Позже белорусский лидер назовет это крупнейшей и величайшей геополитической катастрофой XX века. Руководство нового независимого государства Республика Беларусь осталось тем же, что и при БССР. Вчерашние «идейные ленинцы» быстро сменили в стране герб, флаг, ввели новые деньги, приняли Конституцию и провели первые президентские выборы. Но победить старая номенклатура не смогла: президентом избрали Александр Лукашенко.

Фото: Global Look Press

Как Лукашенко стал Батькой Впервые «батькой» Лукашенко назвали вскоре после избрания. Теперь уже невозможно вспомнить, кто и по какому поводу так его прозвал, но слово подобрано удивительно точно: в публичном поле Александр Григорьевич и вправду радел за свою державу и народ как настоящий батька — то есть отец. Прозвище, одновременно по-доброму и народное, и уважительное, понравилось СМИ, белорусам, жителям постсоветского пространства, да и самому Лукашенко. Он не раз говорил, что «батька» стал уже некий брендом Белоруссии и ее президента. Как тракторы «Белорус» или гиганты БелАЗ.

Свое прозвище батька Лукашенко оправдывал не раз. В начале сентября 2019 года в Гомеле четвероклассник внаглую поставил ей подножку, а одноклассники сняли на видео и выложили в интернет, как возмущенная педагог ругала хулигана. Пожилую учительницу, проработавшую в школе 35 лет, уволили. Когда история дошла до президента, он устроил разнос чиновникам от образования, которые пошли на поводу у разнузданных и избалованных детей, забыв, что в школе нужны порядок и дисциплина.

Фото: РИА «Новости»

«Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то!» — заверил Лукашенко. Уже 18 сентября по указу главы страны уволенную учительницу восстановили в должности, родители четвероклассника перед ней очень извинялись. Директора гомельской школы уволили, множество чиновников на разных уровнях власти получили выговоры. С тех пор ни единого подобного происшествия в СМИ и интернет не попадало.

Фото: Global Look Press

Личная жизнь и семья Лукашенко Лукашенко женился в 1975 году на Галине Желнерович, с которой познакомился в старших классах средней школы. Жена президента Белоруссии почти не появлялась на публике и лишь однажды сопровождала мужа в зарубежной поездке в Израиль в 1994 году. По непроверенным данным, сейчас супруги живут раздельно, хоть и не разведены. До избрания Лукашенко президентом Гаплина работала в детском саду и занималась воспитанием двоих сыновей. Старший из них, 48-летний Виктор — президент Олимпийского комитета Республики Беларусь, а 44-летний лет Дмитрий занимает пост председателя центрального совета объединения «Президентский спортивный клуб».

Фото: РИА «Новости»

Сыновья подарили родителям семерых внуков. Самая старшая внучка Виктория начала актерскую карьеру уже в 10 лет: в 2008 году сыграла одну из главных ролей в белорусской комедии «На спине у черного кота». Спустя два года девочка отметилась в российском сериале «Гадание при свечах». Младший и наиболее известный сын главы Белоруссии — Николай. Поговаривают, его родила доктор медицинских наук Ирина Абельская, заведовавшая больницей Управления делами президента и работала личным врачом Лукашенко. Женщина из семьи медиков и ее мать, врач-педиатр Людмила Постоялко, была министром здравоохранения.

Интересно Президент Белоруссии увлекается горнолыжным спортом, роликовыми лыжами и классическим бегом на лыжах. Он неоднократно побеждал в соревнованиях по лыжным гонкам — как индивидуально, так и в эстафетах. Горными лыжами Лукашенко владеет менее мастерски, но регулярно выезжает на горнолыжные курорты Словении, Сербии, России, Швейцарии, Австрии, Казахстана и других стран. Также белорусский лидер хорошо играет в хоккей, и его команда редко проигрывает. Президент Белоруссии увлекается горнолыжным спортом, роликовыми лыжами и классическим бегом на лыжах. Он неоднократно побеждал в соревнованиях по лыжным гонкам — как индивидуально, так и в эстафетах. Горными лыжами Лукашенко владеет менее мастерски, но регулярно выезжает на горнолыжные курорты Словении, Сербии, России, Швейцарии, Австрии, Казахстана и других стран. Также белорусский лидер хорошо играет в хоккей, и его команда редко проигрывает.

Николай занимался на домашнем обучении, учился музыке. Поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета по профилю «Биология». Кстати, там же учился его старший брат и две племянницы. Однако после начала протестов 2020-го года парня перевели в другую школу, которую он окончил с золотой медалью в июне 2022-го.

Фото: РИА «Новости»

Где сегодня учится младший сын президента Белоруссии — точно не известно. Западные источники говорят, что он поступил на отделение биотехнологии биологического факультета БГУ. Его отец заявлял, что Николай учится в Белорусском государственном технологическом университете, на факультете технологии органических веществ. Известно, что Лукашенко-младший играет на баяне. Как и отец, любит хоккей, лыжи, ведет здоровый образ жизни. Владеет белорусским, русским и английским языками, изучал китайский и испанский.

Фото: Википедия

В 2023 году опубликовал научную статью о лактоферринах млекопитающих и их применении для терапии коронавирусной инфекции.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.