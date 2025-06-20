«Самолет Судного дня» подняли в воздух впервые за 24 года. Что на его борту?

Летающий командный пункт президента США, он же «самолет Судного дня», знатно напугал публику. Борт Boeing E-4B Nightwatch выполнил внеплановый перелет, притом что в последний раз его использовали после терактов 11 сентября 2001 года. Зачем нужны такие спецсамолеты и кто может их себе позволить — в материале 360.ru.

Полет «самолета Судного дня» Американский «самолет Судного дня» 18 июня неожиданно стартовал с авиабазы на северо-западе штата Луизиана. Полет продолжался примерно четыре часа. Покружив между штатами Вирджиния и Северная Каролина, Boeing E-4B Nightwatch приземлился вечером на военной авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Экипаж впервые использовал позывной ORDER01 вместо обычного ORDER6. Посадка самолета совпала с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он отверг предложение президента США Дональда Трампа о немедленной капитуляции и пообещал «невосполнимый ущерб», если американцы вмешаются в военный конфликт на стороне Израиля. Однако возможно, что недавний рейс Nightwatch был обычным тренировочным полетом, который время от времени проводят экипажи всех военных бортов. Перемещение лайнера привлекло слишком пристальное внимание из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: Boeing E-4B. Tech. Sgt. Jerry Morrison/ wikip / www.globallookpress.com

«Самолет Судного дня»: история создания «Самолетом Судного дня» официально называют Boeing E-4B Nightwatch («Ночной дозор», в честь картины Рембрандта). Сама авиакомпания «прописалась» в Белом доме с конца 50-х годов XX века — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра — в качестве поставщика «Борта номер один». Идея лайнера довольно проста: он должен стать главным воздушным командным пунктом, который даст возможность главе страны связаться с военными и направлять стратегические и нестратегические удары в условиях войны, в том числе ядерной. Отсюда и такое «поэтичное» название — «самолет Судного дня».

Интересно Обычный лайнер, на котором летает президент США, называют Air Force One — «Борт номер один». Но если турне планируют только первая леди или вице-президент, его меняют на Air Force One Foxtrot — «Борт номер один Фокстрот». Кстати, американские президент и вице-президент всегда летают на разных самолетах, чтобы в случае катастрофы страна не осталась сразу без обоих руководителей. Обычный лайнер, на котором летает президент США, называют Air Force One — «Борт номер один». Но если турне планируют только первая леди или вице-президент, его меняют на Air Force One Foxtrot — «Борт номер один Фокстрот». Кстати, американские президент и вице-президент всегда летают на разных самолетах, чтобы в случае катастрофы страна не осталась сразу без обоих руководителей.

Что внутри Boeing E-4B Nightwatch Самый первый такой спецборт компания Boeing построила в середине 70-х годов. С тех пор его постоянно модернизировали. Со временем самолет обзавелся антеннами спутниковой связи, защитой от электромагнитного импульса ядерного взрыва и кибератак. Есть система фильтрации от радиоактивной пыли забортного воздуха для вентиляции кабины и отсеков. Присутствует система тепловых ловушек и радиолокационных пассивных помех, боевые ракеты не хуже, чем у истребителя. Помимо командного пункта, на трех палубах Nightwatch расположены конференц-зал, комната для инструктажей, комната связи, медпункт и выделенная зона отдыха с 18 койками. «Самолет Судного дня» может оставаться в воздухе более 35 часов за один вылет. На борту установлено оборудование для приема топлива от воздушных заправщиков, чтобы судно с их помощью могло находиться в воздухе как минимум неделю. Более детальное оснащение, разумеется, держат в секрете.

Фото: Внутреннее устройство самолета Boeing E-4B Nightwatch, апрель 1976 года. US Department of Defense

Численность экипажа колеблется от 60 до 114 человек. Обычно в армии таких самолетов как минимум три или четыре. Все они идентичны, один постоянно на дежурстве. Цена «небесной игрушки» начинается от 250 миллионов долларов США. Последний раз борт использовал президент Джордж Буш — младший после атак 11 сентября 2001 года. Кроме того, известно, что иногда на этом лайнере путешествует за границу министр обороны.

Фото: Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М, 2023 год. Нина Падалко / РИА «Новости»

В мире очень мало стран, которые обладают «самолетами Судного дня», — уж очень дорогое это удовольствие. К тому же нужно обладать ядерным оружием. Помимо Соединенных Штатов, аналогичный борт есть у Китая. В России для этих целей первоначально использовали модели Ил-80, теперь их заменили на самолет на базе Ил-96-400М.