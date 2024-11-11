Саммит растерянных. В Европе не знают, что делать после возвращения Трампа

Публицист Белов: у Европы нет шансов выжить в торговой войне с США

На неформальном саммите в Будапеште. Attila Volgyi/XinHua
Фото: На неформальном саммите в Будапеште. Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Встреча членов Европейского политического сообщества (это несколько шире, чем сам ЕС) прошла в Будапеште на прошлой неделе. Собирался написать об этом событии еще тогда. Было интересно проанализировать реакцию либералов, коих в Европе сегодня явно в большинстве, на второе пришествие в Белый дом «горячо любимого» ими Дональда Трампа. Но анализировать, по сути, было нечего. Все, что происходило на саммите, можно выразить всего одним словом: растерянность.

Нет, если судить только по внешним проявлениям и речам собравшихся, могло сложиться впечатление, что все они полны решимости дать отпор европейской политике нового американского президента, который уже заявил о намерении договориться с Россией и закончить украинский конфликт на условиях фактического признания поражения Украины.

Так, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Варшава планирует инициировать создание в Европе альянса помощи Украине, который будет действовать наперекор воле Вашингтона.

Дональд Туск. IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS
Фото: Дональд Туск. IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

«Мы будем очень активно координировать сотрудничество со странами, которые придерживаются схожих взглядов на геополитическую и трансатлантическую ситуацию, а также на ситуацию на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов», — подчеркнул польский Дональд.

Поговаривают, в этот союз могут войти Великобритания, страны Северной Европы и Прибалтика.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Kay Nietfeld/dpa
Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Звучит действительно решительно и даже грозно, но на выходе все это не более чем эмоциональный выплеск в никуда. Для продолжения войны нужны, как известно, всего лишь три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Ничего из вышеперечисленного у польских нищебродов, а равно у их прибалтийских соседей нет и никогда не было.

Британия, доведенная до ручки предыдущими правлениями череды консервативных премьеров, тоже в одно лицо эту войну не потянет (хотя и очень бы этого хотела). А скандинавы никогда и не обладали потенциалом, необходимым для ведения полномасштабной войны — ни военным, ни финансовым.

Но самое для европейских милитаристов печальное — и они об этом хорошо осведомлены — это перспектива новой торговой войны с США, которую Трамп без колебания начнет, как только почувствует от ЕС хотя бы малейшие признаки сопротивления. И выжить в такой войне у нынешней Европы, отлично «подготовленной» к ней администрацией Байдена (цены на энергоносители, разрушенная промышленность и так далее), шансов попросту нет.

Так что надувать щеки все они, конечно, могут. Но в итоге, как те мышки из бородатого анекдота, будут жрать этот кактус, сквозь слезы и боль от уколов шипов.

Возможно, единственным приемлемыми для них вариантом было бы переждать Трампа. Вот только четырехлетнего круиза, как для звездных американских релокантов, европейским либералам никто не предлагает.

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