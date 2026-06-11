Сегодня 03:09 Саграда Фамилия в полном величии. Последнюю башню самого высокого в мире храма освятили в Барселоне Гид Фатьянов: строительство Саграды Фамилии продлится еще не один год 0 0 0 Фото: Daisuke Nakashima/AFLO / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Папа римский Лев ХIV освятил башню Иисуса Христа в соборе Святого семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне — самом высоком храме в мире. Это недавно достроенная 18-я башня. Освящение произошло ровно через 100 лет после смерти архитектора Антонио Гауди — 10 июня 2026 года.

«Заказчик не спешит»

Первый камень в основание храма заложили целых 144 года назад. Сооружение вышло монументальным: высота — 172,5 метра, 18 башен: 12 в честь апостолов, четыре — в честь евангелистов, одна посвящена Деве Марии и одна — Иисусу. Башня Иисуса Христа, достроенная в феврале 2026 года, стала центральной и самой высокой. Она увенчана четырехконечным крестом из белой керамики и стекла. По задумке, он должен гореть круглые сутки. Над храмом начинал работать архитектор Франсиско де Паула дель Вильяр-и-Лосано. Первоначально проект был неоготическим. Менее чем через год за него взялся Антонио Гауди. На тот момент архитектору было всего 30 лет, и он всего пять лет как получил это звание.

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa / www.globallookpress.com

Гауди взялся за проект всерьез. Он считал, что эту миссию ему доверил Бог, и отмечал, что «заказчик не спешит». Потому первоначально установленный им срок строительства — 10 лет — постоянно сдвигался. В итоге Гауди работал над заказом 40 лет, а в последние 14 не брался ни за что другое. Тем не менее на момент его смерти — архитектор попал под трамвай в 73 года — храм был готов всего лишь на четверть. Гауди не хотел, чтобы храм выглядел рукотворным, так что башни напоминают скалы горы Монсеррат, а внутри храм напоминает лес с ветвистыми деревьями-колоннами.

Высота сооружения была выбрана не случайно. «Антонио Гауди говорил, что человек ни в чем не должен опережать природу, которую создал главный архитектор этого мира — Господь Бог. Гауди сказал, что храм будет ниже самой высокой точки Барселоны — на тот момент это была гора Монжуик — 173 метра. Он решил, что храм будет на полметра ниже. В любом случае это самое высокое здание в Барселоне и самый высокий храм в мире», — рассказал 360.ru с места событий тележурналист и профессиональный гид по Барселоне Евгений Фатьянов.

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 1930-х строительство прервалось, большинство макетов сгорели во время устроенного анархистами пожара. Работы возобновились лишь в 1950-е годы. Замысел Гауди стали восстанавливать по гипсовым моделям и по фотографии. В сооружении помогли представители нескольких поколений семьи Барбани, начиная с родившегося в 1884 году каменщика Жоана Барбани-и-Вердагера. В 2000-х в работе начали использовать программное обеспечение.

Строительство продолжается

В основном Саграда Фамилия сооружалась на пожертвования, но в последние годы работы почти полностью финансируются за счет продажи билетов. В год храм посещают до 4,8 миллиона человек. Люди заранее бронируют билеты, чтобы посмотреть на него изнутри. Многим не удается туда попасть, и приходится приезжать вновь и вновь.

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При освящении башни Иисуса Христа присутствовали восемь тысяч человек. Это событие стало знаковым не только в истории Барселоны — люди приезжали даже из других стран. В тот же день прошло официальное «открытие» креста на вершине храма. Когда село солнце, крест «запылал» в свете прожекторов, так что его было видно издалека из разных участков города. Этот день знаменовал символическое окончание строительства собора Святого семейства, однако по факту работы еще немало. «Еще остался целый фасад Славы. Как долго будет продолжаться строительство, никто не знает. Предполагают, что несколько лет», — отметил Фатьянов. Вероятно, уже совсем скоро мы точно сможем увидеть храм в полном величии и оценить его неповторимую красоту.