Русские в Афганистане: бизнес на ностальгии или игра с жизнью?
Эксперт Адилова: туризм между Россией и Афганистаном — это пока тема будущего
В России начали предлагать туристические путешествия в Афганистан. Однако в первый тур берут только мужчин, женщин грозят выдать замуж и оставить в Афганистане. Насколько опасно в этой стране, сколько стоят туры и есть ли спрос на подобные путешествия — в материале 360.ru.
Турфирма «Талибан тур»
Туристические путевки в Афганистан предлагает агентство «Талибан тур». Стоимость тура составляет около 390 тысяч рублей, в него включено проживание в отеле, гид и дорога, за исключением перелета в Кабул. В первый тур берут только мужчин, группы формируют по три-пять человек, срок пребывания — до двух недель.
Турагентство «Талибан тур» зарегистрировал российский бизнесмен и общественный деятель Анатолий Аронов. По его задумке, в Афганистан поедут те, кто там воевал, чтобы увидеть те места, где они провели часть своей молодости.
«Есть самолет прямой Москва — Кабул. Приехали, в гостиницу их привезли, и они поехали по тем местам, где они жили, где они воевали. Вот такая задача просто. Увидеть свою молодость», — отметил Аронов в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru.
Женщин в туры Аронов не берет. Он аргументирует это тем, что в Афганистане женщин «за людей не считают».
«Ну, если они готовы заплатить и готовы там остаться, то пожалуйста. <…> Если она хочет поменять свою жизнь, почему опасно? Выдадим замуж ее. Она примет мусульманство. Все. Но я думаю, таких мало», — пояснил бизнесмен.
Аронов отметил, что в мире нет закрытых стран, и девушки все же могут поехать в Афганистан — к тому же, по словам общественника, в этой стране практически нет преступности.
Едут за атмосферой и эмоциями
Одна из тех, кто побывал в Афганистане и вернулся оттуда, — афганист, автор Telegram-канала «Афганистан и немного прозы» Александра Ковальская. Девушка рассказала 360.ru, сколько стоит поездка в эту страну и какие там можно посмотреть достопримечательности.
«Поездка в прошлом ноябре обошлась в 150 тысяч, но это была комфортная поездка. Если ехать дикарем, то вполне можно уложиться в 100 тысяч рублей», — заявила Ковальская.
Она отметила, что в Афганистан летает много авиакомпаний, например, бюджетные Air Arabia, Fly Dubai с пересадкой в Дубае или Шардже. Есть афганская авиакомпания, Ariana Afghan Airlines, которая летает из Москвы.
Ковальская рассказала, что в Афганистан едут не за достопримечательностями, а за «местным вайбом», но все же там есть что посмотреть туристам.
«Крупная достопримечательность — это Голубая мечеть в Мазари-Шарифе. Храмовый буддийский комплекс в Бамиане, национальный парк Банди-Амир там же. В Герате еще есть несколько исторических мечетей, но это для любителей истории», — пояснила собеседница 360.ru.
Носить хиджаб в Афганистане приезжим девушкам необязательно, добавила афганист, но голову нужно покрывать платком.
«Туризм между Россией и Афганистаном — тема будущего»
Насколько популярны туры в Афганистан, и что нужно знать при поездках в эту страну, 360.ru рассказала эксперт Российского союза туриндустрии. Руководитель DiscoverySpecial Оксана Адилова.
Она отметила, что говорить о массовом туризме в Афганистан рано, однако существую определенные группы туристов, готовых отправиться в поездку ради уникального опыта:
- Искатели приключений, которых тянет к нетуристическим уголкам мира;
- Паломники, стремящиеся посетить святые места ислама;
- Фотографы и журналисты, работающие над проектами об Афганистане.
Адилова отметила, что массовому туризму мешают ограничения, в первую очередь в области безопасности.
«Двусторонний туризм между Россией и Афганистаном — тема будущего. Сегодня он практически отсутствует, но есть несколько факторов, которые могут его стимулировать», — отметила эксперт.
Среди них она назвала исторический, культурный и природный потенциал страны.
«Афганистан — страна с глубокой культурой, гостеприимными людьми и богатым наследием. К тому же Россия имеет исторические и культурные связи с Афганистаном», — добавила Адилова.
Также двусторонний туризм имеет экономический потенциал. При налаженном регулярном авиасообщении возможно развитие делового и культурного обмена, а потом — организованный туризм.
Особенности туризма в Афганистане
Виза в Афганистан оформляется через посольство, ее стоимость — 80 долларов США. Прямого авиасообщения с Кабулом нет, в Афганистан можно попасть с пересадкой в ОАЭ и Турции. Стоимость перелета в эконом классе — от 65 тысяч рублей туда-обратно.
В Афганистане практически нигде не принимают пластиковые карты, расчет только наличными. Предпочтительная валюта — американские доллары.
Эксперт отметила, что туристов обязательно должны сопровождать гиды и охрана. Самостоятельные передвижения по стране рискованны.
В Кабуле и других крупных городах есть пяти- и четырехзведные отели, в остальных местах проживать туристам придется в гостевых домах.
В Афганистане очень плохая связь, сигнал слабый. Также существуют ограничения на соцсети и мессенджеры.
Адилова рассказала и о правилах поведения в Афганистане:
- Нужно избегать дискуссий о политике, религии и западных ценностях — это может вызвать недопонимание или конфликт;
- Одежда должна закрывать руки и ноги, женщинам нужно обязательно полностью покрывать голову платком;
- Рекомендуется избегать прямого взгляда в глаза противоположному полу. Женщин нельзя трогать руками;
- Нужно быть готовым к «сухому закону» на протяжении всей поездки. Употребление и перевозка алкоголя строго запрещены.