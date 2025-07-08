Сегодня 05:16 Русские в Афганистане: бизнес на ностальгии или игра с жизнью? Эксперт Адилова: туризм между Россией и Афганистаном — это пока тема будущего 0 0 0 Фото: SaifurahmanSafi/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России начали предлагать туристические путешествия в Афганистан. Однако в первый тур берут только мужчин, женщин грозят выдать замуж и оставить в Афганистане. Насколько опасно в этой стране, сколько стоят туры и есть ли спрос на подобные путешествия — в материале 360.ru.

Турфирма «Талибан тур» Туристические путевки в Афганистан предлагает агентство «Талибан тур». Стоимость тура составляет около 390 тысяч рублей, в него включено проживание в отеле, гид и дорога, за исключением перелета в Кабул. В первый тур берут только мужчин, группы формируют по три-пять человек, срок пребывания — до двух недель. Турагентство «Талибан тур» зарегистрировал российский бизнесмен и общественный деятель Анатолий Аронов. По его задумке, в Афганистан поедут те, кто там воевал, чтобы увидеть те места, где они провели часть своей молодости. «Есть самолет прямой Москва — Кабул. Приехали, в гостиницу их привезли, и они поехали по тем местам, где они жили, где они воевали. Вот такая задача просто. Увидеть свою молодость», — отметил Аронов в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru.

Женщин в туры Аронов не берет. Он аргументирует это тем, что в Афганистане женщин «за людей не считают». «Ну, если они готовы заплатить и готовы там остаться, то пожалуйста. <…> Если она хочет поменять свою жизнь, почему опасно? Выдадим замуж ее. Она примет мусульманство. Все. Но я думаю, таких мало», — пояснил бизнесмен. Аронов отметил, что в мире нет закрытых стран, и девушки все же могут поехать в Афганистан — к тому же, по словам общественника, в этой стране практически нет преступности.

Фото: РИА «Новости»

Едут за атмосферой и эмоциями Одна из тех, кто побывал в Афганистане и вернулся оттуда, — афганист, автор Telegram-канала «Афганистан и немного прозы» Александра Ковальская. Девушка рассказала 360.ru, сколько стоит поездка в эту страну и какие там можно посмотреть достопримечательности. «Поездка в прошлом ноябре обошлась в 150 тысяч, но это была комфортная поездка. Если ехать дикарем, то вполне можно уложиться в 100 тысяч рублей», — заявила Ковальская. Она отметила, что в Афганистан летает много авиакомпаний, например, бюджетные Air Arabia, Fly Dubai с пересадкой в Дубае или Шардже. Есть афганская авиакомпания, Ariana Afghan Airlines, которая летает из Москвы.

Фото: РИА «Новости»

Ковальская рассказала, что в Афганистан едут не за достопримечательностями, а за «местным вайбом», но все же там есть что посмотреть туристам. «Крупная достопримечательность — это Голубая мечеть в Мазари-Шарифе. Храмовый буддийский комплекс в Бамиане, национальный парк Банди-Амир там же. В Герате еще есть несколько исторических мечетей, но это для любителей истории», — пояснила собеседница 360.ru. Носить хиджаб в Афганистане приезжим девушкам необязательно, добавила афганист, но голову нужно покрывать платком.

Фото: РИА «Новости»

«Туризм между Россией и Афганистаном — тема будущего» Насколько популярны туры в Афганистан, и что нужно знать при поездках в эту страну, 360.ru рассказала эксперт Российского союза туриндустрии. Руководитель DiscoverySpecial Оксана Адилова. Она отметила, что говорить о массовом туризме в Афганистан рано, однако существую определенные группы туристов, готовых отправиться в поездку ради уникального опыта: ⁠Искатели приключений, которых тянет к нетуристическим уголкам мира;

Паломники, стремящиеся посетить святые места ислама;

Фотографы и журналисты, работающие над проектами об Афганистане.

Фото: PPI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Адилова отметила, что массовому туризму мешают ограничения, в первую очередь в области безопасности. «Двусторонний туризм между Россией и Афганистаном — тема будущего. Сегодня он практически отсутствует, но есть несколько факторов, которые могут его стимулировать», — отметила эксперт. Среди них она назвала исторический, культурный и природный потенциал страны. «Афганистан — страна с глубокой культурой, гостеприимными людьми и богатым наследием. К тому же Россия имеет исторические и культурные связи с Афганистаном», — добавила Адилова. Также двусторонний туризм имеет экономический потенциал. При налаженном регулярном авиасообщении возможно развитие делового и культурного обмена, а потом — организованный туризм.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua / www.globallookpress.com

Особенности туризма в Афганистане Виза в Афганистан оформляется через посольство, ее стоимость — 80 долларов США. Прямого авиасообщения с Кабулом нет, в Афганистан можно попасть с пересадкой в ОАЭ и Турции. Стоимость перелета в эконом классе — от 65 тысяч рублей туда-обратно. В Афганистане практически нигде не принимают пластиковые карты, расчет только наличными. Предпочтительная валюта — американские доллары. Эксперт отметила, что туристов обязательно должны сопровождать гиды и охрана. Самостоятельные передвижения по стране рискованны.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua / www.globallookpress.com

В Кабуле и других крупных городах есть пяти- и четырехзведные отели, в остальных местах проживать туристам придется в гостевых домах. В Афганистане очень плохая связь, сигнал слабый. Также существуют ограничения на соцсети и мессенджеры. Адилова рассказала и о правилах поведения в Афганистане: ⁠Нужно избегать дискуссий о политике, религии и западных ценностях — это может вызвать недопонимание или конфликт;

⁠Одежда должна закрывать руки и ноги, женщинам нужно обязательно полностью покрывать голову платком;

Рекомендуется избегать прямого взгляда в глаза противоположному полу. Женщин нельзя трогать руками;

Нужно быть готовым к «сухому закону» на протяжении всей поездки. Употребление и перевозка алкоголя строго запрещены.