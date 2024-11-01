Антитрампистская агитка. Что не так с байопиком «Ученик»

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп без обиняков разгромил посвященный ему байопик «Ученик», назвав «фейковым и мерзким». Бизнесмен от души пожелал фильму провала в прокате, и, похоже, это проклятие сработало. Все подробности об этом кино и связанных с ним скандалах — в материале 360.ru.

Фильм о Трампе «Ученик»: актеры и режиссер Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» впервые показали публике в мае этого года на Каннском кинофестивале. Режиссер, иранец Али Аббаси, как раз дебютировал в Каннах в 2022-м с криминальной драмой. В российском прокате картина получила длинное название «Ученик. Восхождение Трампа», чтобы отличить его от многочисленных лент с названием «Ученик». Только навскидку можно перечислить шесть одноименных фильмов, среди них два индийских, французский, испанский, финский и российский. Хотя вернее было бы перевести оригинальное название The Apprentice как «Подмастерье» — и короче, и точнее.

Фото: Актеры Себастьян Стэн, Мария Бакалова, Джереми Стронг и режиссер Али Аббаси, Лондон, 15 октября 2024 года. Can Nguyen/Capital Pictures / Global Look Press

Дональда Трампа сыграл американский актер Себастиан Стэн. Он знаком зрителям по роли Зимнего солдата — Баки Барнса в фильмах вселенной Marvel. Ивану Трамп воплотила на экране болгарская актриса Мария Бакалова, ее голосом говорила экс-советская собака Космо в «Стражах Галактики». Юриста Роя Кона, который учил будущего миллиардера жестким методам политики и бизнеса, сыграл Джереми Стронг — он прекрасно справился с ролью главгада в картине Гая Ричи «Джентльмены». Впрочем, в «Ученике» актер воплотил образ тоже не самого приятного человека.

О чем фильм «Ученик» «Ученик» рассказывает о деятельности Дональда Трампа в 70–80-х годах прошлого века. Молодой и дерзкий бизнесмен знакомится с Роем Коном, воплощением маккартизма — американской охоты на коммунистов, гомосексуалистов и евреев, которая развернулась в Соединенных Штатах в 50-х. Известность пришла к Кону после того, как он добился смертного приговора для супругов Юлиуса и Этель Розенбергов. Их обвинили в шпионаже в пользу СССР и передаче ядерных секретов. Эти американские коммунисты были единственными гражданскими лицами, казненными в США за шпионаж в период холодной войны.

Фото: Юлиус Розенберг после ареста / Википедия 1/2 Фото: Этель Розенберг после ареста / Википедия 2/2

За Розенбергов просили физик Альберт Эйнштейн, писатели Томас Манн и Жан-Поль Сартр, художники Пабло Пикассо, Фрида Кало и Диего Ривера, даже папа римский Пий XII и еще множество мировых знаменитостей. Но все воззвания о помиловании были отклонены. Даже наличие у обвиняемых двоих сыновей никого не тронуло. После этого дела о Коне заговорили, и сенатор Джозеф Маккарти пригласил юриста в свою компанию. Они бодро обвиняли всех, кто казался подозрительным, в том, что они тайные коммунисты, гомосексуалисты или евреи. Доказательства были писаны видами на воде, но этого хватало, чтобы разрушать судьбы и жизни.

Фото: Сенатор Джозеф Маккарти беседует с Роем Коном, 1954 год / Википедия

Кто такой Рой Кон История «Ученика» начинается в период, когда Кон отошел от политики и наслаждался жизнью частного адвоката. Он представлял Бьянку Джаггер, художника Энди Уорхола, дизайнера Кельвина Кляйна и других знаменитостей. А также таких людей, как босс мафии Кармине Галанте и католический кардинал Фрэнсис Спеллман. Молодой амбициозный Трамп чем-то зацепил юриста при встрече в клубе. Тот начал оказывать бизнесмену свое покровительство. Кон шутя справлялся с проблемами, которые досаждали молодому знакомцу: при необходимости прослушивал частные разговоры, шел на шантаж и откровенные угрозы.

Фото: Рой Кон / Википедия

Трамп видел это, но был согласен на все, чтобы выиграть. Его даже не смущал тот факт, что наставник оказывается геем — совсем недавно он же одним подозрением в гомосексуализме лишал карьеры и любого заработка сотни людей. Хотя и еврейское происхождение не мешало Кону быть антисемитом. Но вернемся к кино. Трамп мужает, ухватывая все, чему научил Кон, и с легкостью расстается с учителем, когда тот перестает быть полезным. К тому времени юриста лишили адвокатской практики в штате Нью-Йорк, он заразился СПИДом, хотя всем говорил, будто это рак печени.

Фото: Рой Кон с 40-м президентом США Рональдом Рейганом и его супругой в Белом доме, 1982 год / Википедия

Отзывы на филь «Ученик» «Ученик» заявляли как байопик, то есть экранизированную биографию, рассказывающую о судьбе известной личности, основываясь на реальных фактах и событиях. Работа началась в 2018-м, но события 2020 года — ковид, выборы, многочисленные скандалы — отложили премьеру. Теперь, в канун финала президентских гонок — 2024, фильм пришелся как нельзя кстати. Ведь его главным героем стал уже не бывший президент, а кандидат на высший пост американской власти Дональд Трамп. Авторы показали его классическим социопатом: человеком, практически лишенным каких-то теплых чувств даже к родителям и родному брату. Что уж говорить о жене или жильцах папашиного дома, из которых он жестко требует арендную трату. Единственный повод для эмоций — деньги и собственная внешность.

Фото: Слева направо: Дональд Трамп, мэр Нью-Йорка Эд Кох и Рой Кон. Sonia Moskowitz / Global Look Press

Вот только дьявол таится в деталях, и именно там создатели фильма откровенно наврали. Отвратительная сцена с изнасилованием Иваны Трамп собственным мужем — как раз один из таких моментов. Да, она говорила, что чувствовала себя, будто ее изнасиловали. Но никогда не подтверждала реальность такого действа. Собственно, вся фигура Иваны показана довольно смазано, хоть ради ее воплощения пригласили актрису со славянским акцентом. На деле первая жена бизнесмена была не просто матерью троих детей, но и удивительной личностью, личным переводчиком и советчиком Трампа, к которой он всегда прислушивался.

Фото: Дональд и Ивана Трамп. John Barrett / Global Look Press 1/3 Фото: Дональд и Ивана Трамп. John Barrett / Global Look Press 2/3 Фото: Дональд и Ивана Трамп с родителями бизнесмена. Sonia Moskowitz / Global Look Press 3/3

История, что Трамп якобы принимал наркотики, взята из книги «Потерянный магнат: множество жизней Дональда Дж. Трампа», которую против воли бизнесмена написал некий Гарри Херт. Он сам опирался на слухи о том, что Трамп в 80-х принимал какие-то таблетки, которые «по сути, являются амфетамином». Таких «мелочей, которые могли бы быть» в фильме достаточно много. Они, словно булавки, воткнуты в ковер повествования, чтобы тот, кто будет смотреть кино, раз за разом снова и снова больно кололись: «Трамп бессовестный!», «Он дружил лжецами!», «Он плевал на близких!», «Все республиканцы такие!». То есть получилось нечто, снятое исключительно для внутреннего американского рынка. Эдакий большой антитрамписткий ролик сродни последним книгам Стивена Кинга, где все отрицательные герои — поклонники Трампа. Даже отличная игра актеров не вытягивает эту агитку до уровня действительно хорошего кино.

Фейковый и мерзкий фильм «Ученик», снятый обо мне… Надеюсь, провалится с треском. Это дешевая, дискредитирующая и политически отвратительная махинация, предпринятая прямо перед президентскими выборами 2024 года, чтобы попытаться навредить величайшему политическому движению в истории нашей страны. Дональд Трамп

Кино и деньги Пока фильм был еще в работе, бытовало мнение, что режиссер-иранец поможет заработать Трампу лишние очки среди электората, поддерживающего Палестину. При этом многие думали, что даже не слишком комплиментарное изображение миллиардера — тоже неплохая реклама.

Фото: Global Look Press

Одним из основных спонсоров картины «Ученик» выступил Дэн Снайдер — миллиардер и близкий друг Трампа. После просмотра смонтированной истории он был в ярости, ведь создатели на голубом глазу уверяли, что байопик будет «позитивным изображением» бизнесмена и бывшего президента. Не добившись закрытия проекта, Снайдер и его продюсерская компания Kinematics продали свою долю в фильме. Первый публичный скандал разразился на 77-м Каннском кинофестивале в мае. Хоть лента вошла в список претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», приз ей не достался.

Фото: Дональд Трамп. imago stock&people / Global Look Press

Затем «Ученик» вышел в прокат. В первые выходные он, по прогнозам, должен был собрать от одного до трех миллионов, однако не смог дотянуть даже до 600 тысяч долларов. Притом что на создание ушло 16 миллионов. Даже волосы киношного Трампа не смогли из кадра в кадр покрасить в один цвет. Дело не в том, что экс-президента показали с плохой стороны. Он бизнесмен и срубить миллиарды, соблюдая моральные принципы, невозможно. И действительно пользовался покровительством Кона. Просто кино получилось обычной сиюминутной агиткой, которая даже не смогла выполнить свою функцию. Это и близко не «Адвокат дьявола».