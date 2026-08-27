Российское присутствие в Сирии изменится. Чего ждет Дамаск от Москвы

Россия и Сирия сохранили сотрудничество после смены власти в Дамаске и постепенно переводят его в новый формат. Президент РФ Владимир Путин 26 августа обсудил с лидером Сирии Ахмедом Шараа двусторонние отношения и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении и развитии партнерства. На чем сегодня строятся отношения России и Сирии и как они могут развиваться дальше — в материале 360.ru.

Что обсудили Путин и Шараа

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед Шараа в среду, 26 августа, по телефону обсудили состояние отношений двух стран и перспективы их дальнейшего развития. Лидеры выразили готовность к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Этот разговор стал продолжением контактов президентов после смены власти в Сирии. Путин и Шараа дважды встречались в Москве — в октябре 2025-го и январе этого года.

Фото: Пресс-служба Кремля

В ходе беседы президент России подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также выступил за создание условий для долгосрочной нормализации ситуации и восстановления страны после конфликта.

Отдельное внимание Путин и Шараа уделили меморандуму о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

Как реорганизуют Хмеймим и Тартус

Переговоры о дальнейшем использовании авиабазы в Хмеймиме и порта в Тартусе российскими военными продолжались полтора года и завершились 9 августа, когда Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании. В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что меморандум открыл новый этап в отношениях двух стран. Документ предусматривает, что аэропорт в Хмеймиме и четвертый причал порта в Тартусе постепенно перейдут под гражданское управление сирийских властей. Военные объекты получат новое назначение. Их преобразуют в совместные учебно-тренировочные центры.

В МИД Сирии подчеркнули, что новые договоренности сохранят взаимные интересы сторон.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

На завершение преобразований отвели не более трех месяцев. После этого новый формат работы объектов вступит в силу. В России меморандум также рассматривают как продолжение сотрудничества с Дамаском на новых условиях. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала его важным шагом для дальнейшего развития взаимодействия в военной сфере. «Мы рассматриваем состоявшееся 9 августа текущего года подписание меморандума <…> как важный шаг, направленный на дальнейшее совершенствование двустороннего взаимодействия в военной сфере и укрепление договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях», — заявила она. По словам Захаровой, договоренности могут придать дополнительный импульс всему комплексу отношений России и Сирии. В качестве примера практического сотрудничества она привела возобновление прямого пассажирского авиасообщения. Первый рейс между Москвой и Дамаском состоялся 16 августа. Регулярные полеты между столицами двух стран выполняются каждое воскресенье.

Как Россия и Сирия продолжат сотрудничество

Изменение формата военных объектов не означает, что Хмеймим и Тартус потеряют свое значение. Об этом в комментарии 360.ru заявил востоковед, политолог Олег Гущин. Он пояснил, что конкретная форма дальнейшего присутствия России на сирийской территории имеет меньшее значение, чем сохранение сотрудничества с новыми властями страны. «Как там будут реорганизованы военные базы — это чисто вопрос технический. Будет одна база, две базы, как они будут подчиняться. Сирийцам нужно иметь опору. И этой опорой всегда были мы с советских времен», — заявил Гущин.

Востоковед напомнил, что отношения двух стран складывались на протяжении десятилетий и переживали разные периоды. После длительной гражданской войны и смены власти Сирии необходимо выстраивать отношения с крупными мировыми державами. В случае с Россией речь идет прежде всего об исторических связях и многолетнем сотрудничестве.

Фото: Stringer/XinHua / www.globallookpress.com

По мнению Гущина, заинтересованность носит взаимный характер. Для России важно сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье.

«Тартус — это база в Восточном Средиземноморье. И очень серьезная база, которая дает возможность при наличии там достаточных сил контролировать весь Левант, то есть восточный берег Средиземного моря», — объяснил Гущин.

Поэтому реорганизацию объектов эксперт не считает признаком отказа России и Сирии от прежних связей. Стороны выстраивают новый формат сотрудничества с учетом изменившихся политических условий. Смена власти в Дамаске, по мнению Гущина, также не перечеркнула накопленные за десятилетия связи двух стран. Однако теперь отношения станут более прагматичными и основанными на взаимной выгоде. «Какая бы там дружба ни была — дружба дружбой, а служба службой. Отношения наши будут взаимные: мы — вам, вы — нам», — пояснил политолог. Гущин отдельно обратил внимание на географическое положение Сирии. На севере страна граничит с Турцией, на юго-западе — с Израилем. Отношения Дамаска с обоими крупными региональными игроками сложно назвать простыми, поэтому сирийским властям необходима внешняя опора. «А кто их еще защитит? Кто их защитит на международном плане? Кто скажет веское слово на международной арене: „Ребята, не трогайте Сирию. Не трогайте Сирию“?» — заявил он.

Новым властям страны также необходимы международная легитимизация, экономические партнеры и сотрудничество в военной сфере. Среди возможных центров силы Гущин назвал Россию, Китай, США и Европу.

Фото: Moawia Atrash/dpa / www.globallookpress.com