Россия уходит из Хасаки, аш-Шараа едет к Путину. Что будет с Тартусом и базой Хмеймим?

Российские военные, возможно, покидают аэродром в сирийской провинции Хасака. Информацию об этом сейчас распространяют курдские СМИ. Речь идет об объекте близ города Камышлы. Минобороны эти публикации пока никак не комментировало.

СДС дали четыре дня После смены режима в Сирии Хасака оставалась последним оплотом курдских командиров. Вечером 20 января, по словам сирийского источника «Коммерсанта», Дамаск дал им четыре дня на выработку плана мирной интеграции провинции в единые государственные структуры. Также собеседник газеты отметил, что переговоры о том, чтобы российские силы покинули аэродром близ Камышлы, должны были начаться после перехода Хасаки под контроль центральных властей. Такой была просьба переходного правительства САР во главе с Ахмедом аш-Шараа, экс-лидером «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«Мне кажется, русских попросят уйти из Камышлы полностью. Теперь им там нечего делать», — предположил собеседник «Коммерсанта».

Фото: РИА «Новости»

Кто пишет об эвакуации российских сил Прошла почти неделя. И вот в минувший понедельник ресурс Kurdistan24 распространил данные о том, что эвакуация с аэродрома якобы началась. В качестве доказательства журналисты продемонстрировали Ил-76 ВКС России с открытой аппарелью грузового люка. Помимо этого, они показали российский БТР, окопанный песчаным бруствером. Техника стояла на углу границы охранного периметра аэродрома. Авторы ресурса пояснили, что Ил-76 прибыл в Хасаку, чтобы забрать остававшихся здесь российских военных. В качестве еще одного аргумента они опубликовали кадры с российским Ми-8 со снятыми лопастями несущего винта. Так воздушное судно, по их словам, якобы подготовили к перевозке.

Помимо Kurdistan24, аналогичную информацию со ссылкой на сирийские источники распространило издание Shafaq News. По словам собеседников журналистов, персонал и оборудование из Камышлы якобы перевозят два Ми-8 на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в провинции Латакия.

Весь процесс проходит в координации с новыми сирийскими властями и американскими военными, которые все еще присутствуют в Хасаке, добавили источники издания. Сегодня о выводе российских войск с аэродрома Камышлы сообщили сразу пять источников Reuters. Также собеседники агентства подтвердили данные Shafaq News о том, что часть российских сил якобы передислоцируется на базу Хмеймим, а другая часть вернется в Россию.

Как Россия использовала аэродром в Камышлы Российские силы начали использовать объект в Хасаке в 2019 году. Для функционирования аэродрома Москва выделила военную полицию, средства ПВО и бронемашины, отмечал тогда начальник российской авиационной комендатуры Тимур Ходжаев. От наших военных требовалось обеспечивать перемирие между СДС и Турцией, его смогли заключить после очередной попытки Анкары провести операцию против курдов в этом районе. Россия в меморандуме о взаимопонимании с Турцией обязалась: проконтролировать отвод курдских бойцов на 30 километров от турецкой границы, к которой прилегает Хасака;

вести патрулирование пограничной зоны совместно с турецкими военными.

И российская военная полиция продолжала работу даже после смены режима в САР в декабре 2024 года. Однако, как полагает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, в последнее время стало ясно, что на фоне обострившейся региональной конкуренции и давления на СДС Москва вряд ли сможет занимать прежнюю позицию медиатора.

Фото: РИА «Новости»

«Поэтому логично, что присутствие российских войск там будет окончательно свернуто», — добавил он в комментарии «Коммерсанту». Источник «Ведомостей» в провинции Хасака при этом отмечает, что в течение минувшего года видимая активность на аэродроме была невысокой. Вместе с тем, как уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, на объекте сохранялась авиакомендатура — небольшое подразделение специалистов для обеспечения полетов и малочисленная охрана, контролировавшая взлетно-посадочную полосу. «Очевидно, если речь пошла о выводе российских военных, это может касаться именно этих людей и соответствующего имущества», — добавил собеседник газеты.

Фото: РИА «Новости»

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, впрочем, полагает, что возможная эвакуация российских сил может быть связана с уязвимостью аэродрома. Дело в том, что при переходе Хасаки под контроль аш-Шараа объект будет изолированным от основных российских баз, пояснил он в комментарии MK.RU. Речь идет об упомянутой авиабазе Хмеймим в Латакии и пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. ПМТО охраняют подразделения морской пехоты, а защиту с воздуха обеспечивают батареи ЗРК С-300 и С-400. Вопрос о дальнейшей судьбы объектов, вероятно, поднимут на встрече президента России и нынешнего лидера САР Ахмеда аш-Шараа. Их переговоры состоятся 28 января, подтвердили сегодня в Кремле, однако деталей о повестке приводить не стали, отметив, что речь пойдет о двусторонних связях в различных областях, а также о текущей ситуации в Ближневосточном регионе.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — организация признана террористической и запрещена в России.