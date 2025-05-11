Россия за мир через переговоры, Зеленский выкидывает политические фортели. Что дальше?

Владимир Путин ответил на инициативу о 30-дневном прекращении огня предложением возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Президент указал на их необходимость для устранения первоначальных причин украинского конфликта. Урегулирование переходит в дипломатическую плоскость. На что ставит Россия, пока в Киеве снова чего-то требуют, — в материале 360.ru.

Сделку поменяют на переговоры Политический советник Сергей Маркелов в комментарии 360.ru пояснил, что инициатива Путина рассчитана на выход к долгосрочному и прочному миру. Своим заявлением о переговорах он вернул в процесс урегулирования конфликта смыслы, которые были ровно три года назад, заменив их появившимися словами «сделка» и «перемирие». «Более того, он это усилил еще и репликой о том, что только переговорный формат позволяет вести одновременно боевые действия до финала переговоров. Ни сделка, ни перемирие это сочетать не позволяют», — подчеркнул Маркелов.

Политолог объяснил, что Путин остался сторонником разрешения украинского конфликта на земле, а не заявлениями в СМИ или социальных сетях.

Именно вокруг формы урегулирования и развернулась настоящая борьба. Президент России со своей стороны предложил решить все окончательно, инициировав переговоры без манипуляций с установками различных периодов перемирия.

Он заявил: давайте садиться и разговаривать. Никакие боевые действия не прекращаются, но начинается переговорный процесс. Это очень важный политический смысл, который появляется в этой ситуации. Сергей Маркелов политолог

По словам собеседника 360.ru, настаивающие на установлении сроков перемирия украинский лидер Владимир Зеленский и европейцы рассчитывают на использование этого времени для перегруппировки сил и получения дополнительных денег и вооружений. «Путин прекрасно понимает, что это рамочное перемирие не связано с прекращением конфликта. Поэтому он говорит: давайте это лукавство уберем, боевые действия идут, а переговоры будем вести в политическом русле», — пояснил Маркелов. Он напомнил, что во время всех предложенных Россией временных прекращений огня украинские боевики не прекратили свои атаки — ни на Пасху, ни на День Победы.

Фото: РИА «Новости»

Политическая эквилибристика Зеленский в ответ на предложение Путина о возобновлении переговоров начал политическую эквилибристику, заявил Маркелов. Так он прокомментировал пост украинского лидера, в котором тот выразил надежду на полное прекращение огня на 30 дней с 12 мая с последующей встречей делегаций двух стран.

Он опять переводит. Путин говорит: давайте без остановки конфликта на земле, потому что вы не останавливались до этого, продолжите копить силы и потом увиливать. А Зеленский отвечает: давайте вернемся к той форме, которую мы с Макроном, Стармером и всеми этими дурачками, которые вокруг них скачут, придумали. Сергей Маркелов

По его словам, таким приемом пользуются адвокаты, когда говорят «да», а потом выставляют условия. В случае с Украиной это прекращение боевых действий для начала переговоров. Хотя Путин выступил с предложением вернуться к диалогу без каких-либо договоренностей.

Фото: РИА «Новости»

«Президент сказал точно и понятно: „Можно вести переговоры, не прекращая боевые действия, и мы их не прекратим“. А тут опять трансформация: „Мы видим, россияне — молодцы, но вы примите нашу точку зрения про 30 дней и остановку боев, а потом сядем за переговоры“. У нас лошадь впереди, телега сзади. У них телега впереди, лошадь сзади», — пояснил Маркелов.

По словам политолога, если предположить, что Путин согласится на остановку конфликта, то уже к вечеру все европейские страны начнут говорить, что они «нагнули Россию». Но главе государства в условиях, когда его войска продвигаются вперед, это совсем не нужно.