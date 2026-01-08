Рокировка Путина. США сделали России чудесный подарок: шаг Трампа заставил Украину кричать

Спецоперация за 150 минут, президент в наручниках. Так выглядит современная дипломатия по-американски. Трамп не скрывал триумфа, однако за красивыми словами скрывался жесткий прагматизм, который крайне напугал уже Украину. На Банковой начали подозревать, что не последнюю роль сыграл хитрый план президента России Владимира Путина — что же так напугало Киев?

Трамп завоевал Венесуэлу. Сколько будет править? События 3 января 2026 года разделили историю Латинской Америки на «до» и «после». Ночной рейд, в ходе которого были захвачены Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, стал лишь первым аккордом. Спустя четыре дня президент США Дональд Трамп в двухчасовом интервью The New York Times из своего клуба Мар-а-Лаго расставил все точки над «i». «Только время покажет», как долго Соединенные Штаты будут контролировать Венесуэлу», заявил Трамп. На вопрос газеты, продлится ли это три месяца, шесть месяцев, год или дольше, Трамп ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше». Трамп отказался отвечать на вопрос о том, почему он решил не передавать власть венесуэльской оппозиции, которую Вашингтон официально называл победителем выборов 2024 года. Теперь формула более проста: США забирают нефть, сбивают цены на бензин у себя дома, а Венесуэле выделяют средства, в которых та «отчаянно нуждается». Это классическая схема внешнего управления, где доходы от национальных богатств распределяются под бдительным оком «опекуна».

Фото: РИА «Новости»

Зачем Трампу Венесуэла Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами, но ее добыча упала до миллиона баррелей в день — капля в море по сравнению с 13,9 миллионами баррелей в США. Трамп уже распорядился переработать и продать до 50 миллионов баррелей нефти, застрявших в Венесуэле из-за блокады. При цене около 56 долларов за баррель эта сделка оценивается в 2,8 миллиарда долларов. В пятницу в Белом доме запланирована встреча с «тяжеловесами» индустрии: главами Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. Цель — форсировать добычу. Однако здесь кроется подвох. Как отмечает аналитик Ник Пейтон Уолш, нынешний мир — это не Ирак 2003 года. Инвестировать миллиарды в «нестабильную клептократию», пусть и под американским флагом — огромный риск для корпораций. Кроме того, компания ExxonMobil разрабатывает гигантское морское месторождение нефти в водах у берегов Гайаны, восточного соседа Венесуэлы. Это крупное геологическое открытие в 2015 году побудило Венесуэлу возобновить столетний территориальный спор с Гайаной и предпринять шаги по аннексии отдаленного региона Эссекибо, который составляет около двух третей территории Гайаны.

Видео: 360.ru

Рокировка Путина. Что получит Россия? На этом фоне неслучайным выглядит выступление Фионы Хилл, советника Дональда Трампа еще в его прошло президентство. В январе 2026 года она заявила, что российские официальные лица дали понять, что Кремль якобы готов принять действия США в Латинской Америке в обмен на полное невмешательство американской стороны в вопрос Украины. Кремль официально никогда такого предложения не делал. Однако Трамп в 2019 году и в самом деле отправлял Хилл, тогда своего старшего советника по России и Европе, в Москву на переговоры. О чем шла речь, не раскрывалось. Теперь же Хилл считает, что «Москва будет в восторге от идеи, что крупные страны — такие как Россия, США и Китай — получат сферы влияния». Кроме того, действия Трампа в Венесуэле поставили в неудобное положение и европейских партнеров Украины. Сложно осуждать «незаконные планы» России после того, как США только что захватили целую страну по весьма спорным причинам.