Трамп обрисовал перспективы сотрудничества Венесуэлы с США

Трамп: Венесуэла будет закупать только американские товары на деньги от сделки

Венесуэла собирается закупать только американские товары на деньги от нефтяной сделки. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.

«Мне только что сообщили, что Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки. <…> Венесуэла обязуется вести бизнес с США в качестве своего главного партнера», — написал американский президент.

Он назвал это «мудрым выбором» для народов Венесуэлы и США. При этом Трамп не уточнил, от кого он получил эту информацию. Речь шла о закупках сельхозпродукции, лекарства, медоборудования.

Накануне США потребовали от Венесуэлы разорвать экономические связи с Китаем, Ираном, Кубой и Россией. Эти требования выдвинули временному президенту Делси Родригес.