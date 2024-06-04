Сегодня 16:48 Риттера не пустили на ПМЭФ. Чего так испугались американские власти? Политолог Гуреев: властям США была невыгодна поездка Риттера на ПМЭФ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру не дали улететь на Петербургский международный экономический форум. Блогера сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул. Чего так испугались власти США, что пошли на такие меры, в беседе с 360.ru объяснил политолог Данила Гуреев.

Кто такой Скотт Риттер «Скот Риттер — довольно знаковый блогер в Соединенных Штатах, освещает тему Украины, отношений США и России, выступает с антиглобалистской позицией, и это находит определенную аудиторию в стране», — напомнил специалист. При этом, заметил Гуреев, Риттер, конечно, не так популярен, как, например, журналист Такер Карлсон, однако говорить о том, что мнение блогера совсем ничего не значит, было бы неправильно.

Фото: White House

«Риттер озвучивает определенную точку зрения и в своем дискурсе выступает на пророссийских позициях. Он считает, что в развязывании конфликта на Украине виноваты Штаты, которые расширяли НАТО на восток, и то, что сейчас происходит на Украине, — это буквально самоубийство украинского государства», — указал собеседник 360.ru. Как относятся к Риттеру в США В США позиция Риттера с точки зрения Демократической партии является чуть ли не антигосударственной, заметил политолог. Отсюда и ряд проблем, которые в прошлом были у блогера с американскими властями. Причем с республиканцами его отношения в целом, скорее всего, можно считать нормальными.

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

«Тот факт, что Риттера не пускают на ПМЭФ, означает, что руководство США начинает закручивать гайки в вопросах со своими блогерами. Пока это не политическое преследование как таковое, но первые его звоночки. А Скотт — еще и более простая цель, потому что не так популярен, как Карлсон», — подчеркнул Гуреев. Политолог напомнил, что Риттер ранее бывал в России с крупными турне, но тогда у него был совсем другой статус — не туриста, а именно медийной личности и гостя, который отправляется на мероприятие такого уровня, как ПМЭФ.

Интересно На ситуацию вокруг Риттера ранее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что колумниста сняли с рейса по приказу Госдепа. В связи с этим дипломат с сарказмом поинтересовалась, в соответствии с какой поправкой к Конституции США приняли подобные меры — первой или четвертой. На ситуацию вокруг Риттера ранее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что колумниста сняли с рейса по приказу Госдепа. В связи с этим дипломат с сарказмом поинтересовалась, в соответствии с какой поправкой к Конституции США приняли подобные меры — первой или четвертой.

Да, к глобальным экономическим проблемам и повестке он не имеет отношения, но в рамках своей деятельности влияет на умы людей, добавил эксперт. Именно поэтому присутствие Риттера на площадке форума для американских властей очень неприятно и нежелательно. Параллели с Карлсоном Гуреев обратил внимание на эффект, который несколькими месяцами ранее произвели поездка в Россию Такера Карлсона и его интервью с президентом Владимиром Путиным. Для Штатов и их пропаганды он был очень негативным. И от визита Риттера в Вашингтоне, вероятно, ожидают того же, пусть и в меньших размерах.

Фото: Gavriil Grigorov / Global Look Press

В Госдепе предпочли отмолчаться Госдепартамент при этом ранее поспешил откреститься от причастности к блокировке выезда экс-разведчика в Россию, обратил внимание политолог. Сделано это было, безусловно, из-за невыгодности освещения таких шагов со стороны ведомства. «Госдеп, конечно, не заинтересован в том, чтобы разглашать, кого они завернули, ведь тогда выходит, что они не совсем демократическая страна. Отсюда и политика замалчивания: „Да, мы не пустили кого-то, но давайте помолчим об этом“», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Именно такой линии будут придерживаться и внутри информационного поля США. Поэтому ожидать, что крупные американские СМИ, которые ходят под властями, будут писать о Риттере, не попавшем на ПМЭФ, было бы странно. «Потому что властям США надо сделать так, чтобы этот инфоповод не разошелся и не вызвал неправильных аналогий и ассоциаций», — заключил Гуреев.