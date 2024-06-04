Риттера не пустили на ПМЭФ. Чего так испугались американские власти?
Политолог Гуреев: властям США была невыгодна поездка Риттера на ПМЭФ
Бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру не дали улететь на Петербургский международный экономический форум. Блогера сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул. Чего так испугались власти США, что пошли на такие меры, в беседе с 360.ru объяснил политолог Данила Гуреев.
Кто такой Скотт Риттер
«Скот Риттер — довольно знаковый блогер в Соединенных Штатах, освещает тему Украины, отношений США и России, выступает с антиглобалистской позицией, и это находит определенную аудиторию в стране», — напомнил специалист.
При этом, заметил Гуреев, Риттер, конечно, не так популярен, как, например, журналист Такер Карлсон, однако говорить о том, что мнение блогера совсем ничего не значит, было бы неправильно.
«Риттер озвучивает определенную точку зрения и в своем дискурсе выступает на пророссийских позициях. Он считает, что в развязывании конфликта на Украине виноваты Штаты, которые расширяли НАТО на восток, и то, что сейчас происходит на Украине, — это буквально самоубийство украинского государства», — указал собеседник 360.ru.
Как относятся к Риттеру в США
В США позиция Риттера с точки зрения Демократической партии является чуть ли не антигосударственной, заметил политолог.
Отсюда и ряд проблем, которые в прошлом были у блогера с американскими властями. Причем с республиканцами его отношения в целом, скорее всего, можно считать нормальными.
«Тот факт, что Риттера не пускают на ПМЭФ, означает, что руководство США начинает закручивать гайки в вопросах со своими блогерами. Пока это не политическое преследование как таковое, но первые его звоночки. А Скотт — еще и более простая цель, потому что не так популярен, как Карлсон», — подчеркнул Гуреев.
Политолог напомнил, что Риттер ранее бывал в России с крупными турне, но тогда у него был совсем другой статус — не туриста, а именно медийной личности и гостя, который отправляется на мероприятие такого уровня, как ПМЭФ.
Интересно
Да, к глобальным экономическим проблемам и повестке он не имеет отношения, но в рамках своей деятельности влияет на умы людей, добавил эксперт. Именно поэтому присутствие Риттера на площадке форума для американских властей очень неприятно и нежелательно.
Параллели с Карлсоном
Гуреев обратил внимание на эффект, который несколькими месяцами ранее произвели поездка в Россию Такера Карлсона и его интервью с президентом Владимиром Путиным.
Для Штатов и их пропаганды он был очень негативным. И от визита Риттера в Вашингтоне, вероятно, ожидают того же, пусть и в меньших размерах.
В Госдепе предпочли отмолчаться
Госдепартамент при этом ранее поспешил откреститься от причастности к блокировке выезда экс-разведчика в Россию, обратил внимание политолог. Сделано это было, безусловно, из-за невыгодности освещения таких шагов со стороны ведомства.
«Госдеп, конечно, не заинтересован в том, чтобы разглашать, кого они завернули, ведь тогда выходит, что они не совсем демократическая страна. Отсюда и политика замалчивания: „Да, мы не пустили кого-то, но давайте помолчим об этом“», — пояснил собеседник 360.ru.
Именно такой линии будут придерживаться и внутри информационного поля США. Поэтому ожидать, что крупные американские СМИ, которые ходят под властями, будут писать о Риттере, не попавшем на ПМЭФ, было бы странно.
«Потому что властям США надо сделать так, чтобы этот инфоповод не разошелся и не вызвал неправильных аналогий и ассоциаций», — заключил Гуреев.