Датский король Фредерик X изменил герб и выделил на нем символ Гренландии. Это произошло после слова избранного президента США Дональда Трампа о желании владеть самым большим островом в мире, сообщила газета The Guardian .

В конце декабря монарх поручил убрать с герба три короны, которые присутствовали там более 500 лет. Одновременно с этим гербы Гренландии и Фарерских островов разделили надвое и переместили на второе и третье поля. Символы Дании и Южной Ютландии попали на первое и четвертое поле.

Трамп заявлял, что Соединенным Штатам «абсолютно необходимо» владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире. Премьер острова Муте Эгеде в ответ исключил продажу Гренландии.

Покупка Трампом острова станет катастрофой для НАТО. Ключевые участники блока не могут посягать на территориальную целостность других членов, сообщила «Национальная служба новостей».

Впервые о планах Трампа приобрести Гренландию сообщалось в 2019 году. Республиканец объяснил интерес к этому вопросу стратегическими целями.