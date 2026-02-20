«Разве это не нелепо?» Трамп обвинил Верховный суд США в защите других стран
Трамп: решение суда по тарифам нелепо, США введут эмбарго и новый 10%-ный тариф
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда об отмене тарифов, введенных по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Свое заявление он опубликовал в Truth Social.
Трамп заявил, что решение суда выглядело абсурдным. Фактически лидера лишили права взимать с других стран пошлины, и он расценил это как попытку защитить интересы других государств, а не США. Одновременно суд оставил в распоряжении президента куда более жесткие рычаги воздействия.
«Но при этом мне разрешено полностью прекратить любую торговлю или деловые отношения с той же самой страной, вплоть до введения разрушительного для нее эмбарго… — разве это не нелепо?» — написал Трамп.
Он также пожаловался на противоречия в трактовке полномочий.
«Они говорят, что у меня есть абсолютное право выдавать лицензии, но нет права взимать лицензионный сбор. Когда это лицензия выдавалась без права взимать плату?» — заметил президент и подчеркнул, что после решения суда намерен действовать иначе.
«Наша страна — самая „горячая“ в мире, но теперь я выберу иной путь — еще более жесткий, чем первоначальный», — заявил Трамп.
Особо президент выделил мнение судьи Бретта Кавано, который указал, что у главы государства остаются другие правовые основания для введения тарифов.
«Верховный суд не отменил тарифы как таковые — он лишь признал недопустимым конкретное применение тарифов по IEEPA <…> Теперь не останется никаких сомнений, и поступления в бюджет, а также защита наших компаний и нашей страны фактически возрастут благодаря этому решению», — отметил американский лидер.
Трамп сообщил, что ряд действующих мер, в том числе в сфере национальной безопасности, останется неизменным. К этому администрация добавит новые шаги.
«Сегодня я подпишу указ о введении 10% глобального тарифа в соответствии с разделом 122 — сверх обычных тарифов, которые уже взимаются», — резюмировал президент.
Он также заявил, что власти США запускают несколько проверок в рамках различных правовых механизмов, чтобы противодействовать недобросовестным торговым практикам.