«Разве это не нелепо?» Трамп обвинил Верховный суд США в защите других стран

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда об отмене тарифов, введенных по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Свое заявление он опубликовал в Truth Social .

Трамп заявил, что решение суда выглядело абсурдным. Фактически лидера лишили права взимать с других стран пошлины, и он расценил это как попытку защитить интересы других государств, а не США. Одновременно суд оставил в распоряжении президента куда более жесткие рычаги воздействия.

«Но при этом мне разрешено полностью прекратить любую торговлю или деловые отношения с той же самой страной, вплоть до введения разрушительного для нее эмбарго… — разве это не нелепо?» — написал Трамп.

Он также пожаловался на противоречия в трактовке полномочий.

«Они говорят, что у меня есть абсолютное право выдавать лицензии, но нет права взимать лицензионный сбор. Когда это лицензия выдавалась без права взимать плату?» — заметил президент и подчеркнул, что после решения суда намерен действовать иначе.

«Наша страна — самая „горячая“ в мире, но теперь я выберу иной путь — еще более жесткий, чем первоначальный», — заявил Трамп.

Особо президент выделил мнение судьи Бретта Кавано, который указал, что у главы государства остаются другие правовые основания для введения тарифов.