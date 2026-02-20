США введут пошлину в 10% на весь импорт

Трамп: США введут глобальную пошлину в 10% на весь импорт

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует установить пошлину в 10% на весь импорт в Соединенные Штаты. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме .

Поводом для заявления стало решение Верховного суда США против применения Трампом механизма импортных пошлин.

Несмотря на это, тарифы, которые администрация ввела под предлогом защиты национальной безопасности, продолжат действовать.

«Следовательно, начиная с этого момента, все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <…> остаются в силе, полностью в силе <…>. Сегодня я [также] подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <…> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», — сказал Трамп.