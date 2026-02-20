США введут пошлину в 10% на весь импорт
Трамп: США введут глобальную пошлину в 10% на весь импорт
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует установить пошлину в 10% на весь импорт в Соединенные Штаты. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.
Поводом для заявления стало решение Верховного суда США против применения Трампом механизма импортных пошлин.
Несмотря на это, тарифы, которые администрация ввела под предлогом защиты национальной безопасности, продолжат действовать.
«Следовательно, начиная с этого момента, все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <…> остаются в силе, полностью в силе <…>. Сегодня я [также] подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <…> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», — сказал Трамп.