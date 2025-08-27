Послом Украины в США стала бывший вице-премьер Ольга Стефанишина
Зеленский назначил послом в США бывшего вице-премьера Стефанишину
Покинувшая пост вице-премьера Украины Ольга Стефанишина стала новым послом в США. Об этом объявил лидер страны Владимир Зеленский.
Он пояснил, что подписал указ о назначении и в ближайшее время Стефанишина вылетит в Вашингтон, где сменит Оксану Маркарову.
«Только что говорил с Ольгой Стефанишиной — теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки», — объявил Зеленский.
Он добавил, что дал ей поручение реализовать все договоренности с президентом США Дональдом Трампом в оборонной сфере.
Речь идет о передаче ВСУ американского оружия и предоставлении американской армии современных украинских беспилотников.
Зеленский добавил, что благодарен Оксане Маркаровой за многолетнюю работу послом в Вашингтоне и продвижение интересов Украины.
Он подчеркнул, что уже предложил ей новую работу, но не уточнил, о какой должности идет речь.
Ольга Стефанишина в составе ушедшего в июле в отставку кабмина Украины курировала вопросы европейской и евроатлантической интеграции.
На пост посла в США изначально планировали назначить бывшего министра обороны Рустема Умерова. Против его кандидатуры выступил Госдепартамент, обнаруживший у кандидата гражданство США.