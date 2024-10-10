Раскрыты методы пыток военных Израиля и палестинских боевиков

Военные Израиля и палестинские боевики избивали и насиловали пленных и заложников в ходе боевых действий в секторе Газа. На это указали в докладе независимой международной следственной комиссии ООН . Авторы текста подчеркнули, что все подобные нарушения считаются военными преступлениями против человечности.

Израильская армия, отметили в документе, удерживала в военных лагерях несколько тысяч человек, захваченных на палестинской территории без предъявления обвинений или доказательств их участия в боевых действиях. Некоторых просто забирали с улиц.

Все они подверглись масштабным физическим и психологическим пыткам, а также изнасилованиям, попыткам кастрации, принудительным раздеваниям в качестве формы наказания или запугивания. Выпущенные из лагерей дети вернулись в Газу с тяжелыми травмами без возможности найти своих родных.

Вину за поведение тюремщиков докладчики ООН возложили на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Они посчитали, что военные и силовики действовали по его прямому указанию.

«Ужасающие акты жестокого обращения, совершенные в отношении палестинских заключенных, требуют привлечения к ответственности и возмещения ущерба жертвам», — заявила председатель комиссии Нави Пиллэй.

Отдельную статью в докладе посвятили положению захваченных боевиками ХАМАС заложников, которые более года находятся на территории Газы.

Все они подверглись издевательствам, пыткам, физическому и психологическому насилию. Известны случаи надругательства, принудительной изоляции, отказа в воде и пище.

Чтобы склонить власти Израиля к прекращению бомбардировок, заложников принуждали принимать участие в съемках видеороликов. Несколько человек погибли от невыносимых условий, еще часть боевики расстреляли.

«Палестинские вооруженные группировки должны немедленно и безоговорочно освободить всех израильских и иностранных заложников, удерживаемых в Газе», — призвала Пиллэй.

Комиссия призвала правительства Израиля и Палестины прекратить боевые действия и провести масштабный обмен заложниками, а также организовать расследование для привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

В начале сентября израильские военные обнаружили на территории сектора Газа тела шести убитых заложников, среди которых оказался россиянин Александр Лобанов. Вскрытие показало, что всех погибших пытали, а потом расстреляли.