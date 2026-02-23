«Раньше такого не было»: россиянин рассказал о кошмарном терроре картеля в Мексике

В мексиканском штате Халиско — одном из главных туристических хабов страны — объявлен высший уровень опасности («Красный код»). Боевики «Картеля Нового поколения Халиско» устроили масштабную акцию устрашения в Гвадалахаре и Пуэрто-Вальярте, о ситуации в стране рассказал 360.ru россиянин Евгений М.

Собеседник телеканала живет в Пуэрто-Вальярте. По его словам, насилие вспыхнуло внезапно в восемь утра по местному времени. Боевики начали останавливать случайные автомобили и автобусы, высаживать людей и поджигать транспортные средства, используя их в качестве баррикад.

Нам сказали сидеть дома, запастись водой, едой и ждать улучшения обстановки. Прошел слух, что картель поставил условие правительству: либо они отпускают захваченного лидера, либо боевики начнут стрелять по мирным людям. Пока только машины жгут, но воскресенье началось очень «весело».

«Раньше такого не было. Как-то я сидел в кафе на улице, и стрельба началась. Но здесь это разборки между картелями, обычно ни туристов, ни местных жителей вообще не трогают. Сейчас первый раз начали машины жечь у прохожих. Тормозить и во дворах сжигать», — добавил россиянин.

Мужчина объяснил, что такой уровень насилия в Мексике — редкость.

Осада Гвадалахары

Власти Мексики объявили в стране «красный уровень опасности». Туристы из России не могут вылететь из Гвадалахары.

«Весь город перекрыт, ловят наркоса, все транслируют в прямом эфире. Нам сказали не выходить из отеля», — рассказала одна из россиянок в социальных сетях.

Госдеп США призвал американцев как минимум в пяти штатах Мексики немедленно укрыться в безопасных местах. На данный момент информации о пострадавших среди граждан РФ не поступало.

Почему наркокартели объявили войну

Мексиканский спецназ 22 февраля убил одного из из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев и главу наркокартеля «Халиско Новое поколение» Немесио «Эль Менчо» Осегеру Сервантеса.

Военная операция спровоцировала серию нападений наркобоевиков в штате Халиско. Затем насилие распространилось как минимум на пять штатов.