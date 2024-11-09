Путина включили в число мировых лидеров, выигравших от победы Трампа

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выстраивал отношения с мировыми лидерами, основываясь на их сильных и слабых сторонах, а также на своем личном вкусе. Агентство Bloomberg составило рейтинги победителей и проигравших глав разных государств от возвращения политика в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Президент России Владимир Путин вошел в число победителей. По версии агентства, он использует возвращение Трампа для дальнейшего продвижения войск в рамках спецоперации на фоне вероятной отмены военной помощи ВСУ. Кроме того, Трамп снова может поднять вопрос о выходе США из состава НАТО, если европейские союзники не увеличат свои траты на оборону.

Также в число выигравших от победы Трампа вошел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Действующий американский лидер Джо Байден остановил оказание военной помощи из-за давления сторонников, которых возмутила бомбежка палестинского сектора Газа. Трамп со своей стороны всегда поддерживал борьбу Израиля и никогда не выступал за создание палестинского государства.

Кроме того, в список победителей авторы материала включили премьер-министра Индии Нарендру Моди, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Аргентины Хавьера Милея.

Список проигравших возглавил украинский лидер Владимир Зеленский. Он обеспокоен тем, что Трамп начнет настаивать на отказе страны от потери территорий для реализации своего мирного плана. Будущий президент США неоднократно говорил, что нацелен на выход из кризиса, но никогда не упоминал, какой ценой.

Также к проигравшим авторы отнесли председателя КНР Си Цзиньпина на фоне угроз Трампа ввести пошлины в 60% для китайского импорта. В условиях, когда Китай запустил меры для стимулирования экономического роста и укрепления доверия инвесторов, это может стать сильным ударом.

К проигравшим также причислили президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Японии Сигеру Ишибу, лидера Мексики Клаудию Шейнбаум, президента Бразилии Лулу да Силву, а также ведущих европейских лидеров — премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Трамп приготовил для Украины«корейский сценарий» завершения конфликта. Он пояснил, что речь идет о заморозке боев на линии соприкосновения и создании буферной зоны.